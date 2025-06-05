Чехия продолжает вымирать. Падение рождаемости приближается к новому рекорду

Новости 420on 5 июня 2025 10:30 353

В Чехии рождается все меньше детей. Исторический спад начался уже в прошлом году, а в этом году, по прогнозам демографов, можно ожидать дальнейшего снижения. Молодые люди хотят иметь детей, но позже, когда для этого будут подходящие условия. Эта опасная тенденция затрагивает большинство стран мира. По мнению демографов, помочь может целенаправленная поддержка семей и женщин при возвращении на работу.