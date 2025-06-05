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Чехия продолжает вымирать. Падение рождаемости приближается к новому рекорду
5 июня 2025
10:30
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В Чехии рождается все меньше детей. Исторический спад начался уже в прошлом году, а в этом году, по прогнозам демографов, можно ожидать дальнейшего снижения. Молодые люди хотят иметь детей, но позже, когда для этого будут подходящие условия. Эта опасная тенденция затрагивает большинство стран мира. По мнению демографов, помочь может целенаправленная поддержка семей и женщин при возвращении на работу.
«В репродуктивный возраст и возраст наивысшей рождаемости вступают малочисленные поколения второй половины 90-х годов и начала нового тысячелетия, что негативно повлияет на число рождающихся детей и в последующие годы», — прогнозирует демограф Анна Штастная из Природнического факультета Карлова университета и член национального института SYRI.
Бэби-бум 1992 года, когда родилось почти 122 тысячи детей, пока не удалось повторить. Перспективно выглядел перелом 2006 и 2007 годов, но резкий спад наступил во время пандемии COVID-19. Хотя он был глобальным, для Чехии это особенно сильный удар, который в полной мере проявится через пятнадцать-двадцать лет.
В то время как в прошлом году на свет появилось 84 311 ребенка, по подсчетам газеты «Hospodářské noviny», в этом году это число может составить всего около 75 800. По мнению демографа Криштофа Земана из Венского демографического института, это реальный сценарий.
«Это вполне возможно, с 2021 года количество рожденных и показатель общей рождаемости снижаются на 8–10 % в год», — сказал он Novinky.
Пересчет рожденных детей на количество женщин в стране, то есть общий коэффициент рождаемости, хорошо иллюстрирует ситуацию. Еще в 2021 году он составлял 1,8 ребенка на женщину, два года спустя — 1,45, а в этом году, по словам Земана, может опуститься ниже 1,3.
Похожая ситуация наблюдается в Польше, некоторых прибалтийских странах, а также в Италии, Канаде и Японии.
Молодые люди хотят детей. Но не сейчас
Дело не в том, что женщины вообще не хотят иметь детей. Очень часто они хотят сразу двоих детей, но первого, как правило, только в 30 лет. Возраст первородящих женщин постоянно растет.
«Исследования пока не показывают, что молодые люди не хотят иметь детей вообще. В их планах по-прежнему доминирует желание и план иметь двоих детей, значительная часть молодых людей планирует иметь трех и более детей», — подчеркивает Штастная.
Доля тех, кто хотел бы прожить жизнь без детей, не растет. Однако современные условия молодое поколение не считает идеальными для создания семьи и откладывает родительство. При этом существует риск, что со временем ситуация в их глазах не улучшится, и они снова отложат свои планы или не реализуют их.
Однако меняются не только условия, но и само общество и его поведение. Сегодня молодые женщины более образованы, чем поколение их родителей. Около 45 процентов женщин в возрасте 30 лет имеют высшее образование, среди 55-летних — только 17 процентов. В то же время они не торопятся вступать в отношения, чтобы проверить их, и создают семью позже, чем их родители.
«Значительным изменением является снижение количества зарегистрированных браков и массовое распространение незарегистрированного сожительства», — добавляет Штастная, отмечая еще одно существенное изменение.
Для части людей это долгосрочная или постоянная замена брака, что раньше было немыслимо. На эту тенденцию указывает также растущий доля детей, рожденных вне брака, и снижение разводимости.
Воспитание детей не считается современным молодым поколением жизненной необходимостью или призванием,
а одним из способов реализовать себя в жизни.
«По данным исследования „Современная чешская семья“, можно сделать вывод, что значительно изменилось представление о ребенке как о необходимой составляющей полноценной жизни. В то время как с утверждением
„Женщина нуждается в детях для полноценной жизни“ в настоящее время согласны только 22 % молодых людей в возрасте до 29 лет, 20 лет назад таких было 65 %», — объясняет демограф.
Поскольку нынешнее поколение воспитывалось в стремлении «жить хорошо», для двадцати- и тридцатилетних смысл и содержательность работы являются основополагающими ценностями. Для молодых людей важны гармоничные отношения с партнером. Они много думают о родительстве, на что часто влияет опыт распада отношений своих собственных родителей, который они не хотят повторить.
Поддержка на рабочем месте
По мнению Земана, ситуацию могут улучшить меры по поддержке семей, будь то доступность собственного жилья или поддержка женщин, которые хотят иметь детей и стремятся совместить это с напряженным рабочим графиком, чтобы вскоре вернуться в свою профессию. Помочь могло бы более широкое применение карьерных перерывов или увеличение количества мест в яслях и детских садах.
Также улучшить возможности частичной занятости, чтобы оба родителя могли поочередно заниматься уходом за детьми. Об этом говорится в Отчете о семье 2023, подготовленном Исследовательским институтом труда и социальных дел.
При этом Чехию все равно ждет демографический кризис. Хотя сокращение населения было частично компенсировано сотнями тысяч прибывших украинских беженцев, старение сильных поколений будет продолжаться. Согласно прогнозам, в 2056 году доля людей старше 65 лет составит треть населения. «Поэтому необходима немедленная пенсионная реформа, которая, однако, все еще откладывается», — отметил демограф Земан.
Бэби-бум 1992 года, когда родилось почти 122 тысячи детей, пока не удалось повторить. Перспективно выглядел перелом 2006 и 2007 годов, но резкий спад наступил во время пандемии COVID-19. Хотя он был глобальным, для Чехии это особенно сильный удар, который в полной мере проявится через пятнадцать-двадцать лет.
В то время как в прошлом году на свет появилось 84 311 ребенка, по подсчетам газеты «Hospodářské noviny», в этом году это число может составить всего около 75 800. По мнению демографа Криштофа Земана из Венского демографического института, это реальный сценарий.
«Это вполне возможно, с 2021 года количество рожденных и показатель общей рождаемости снижаются на 8–10 % в год», — сказал он Novinky.
Пересчет рожденных детей на количество женщин в стране, то есть общий коэффициент рождаемости, хорошо иллюстрирует ситуацию. Еще в 2021 году он составлял 1,8 ребенка на женщину, два года спустя — 1,45, а в этом году, по словам Земана, может опуститься ниже 1,3.
Похожая ситуация наблюдается в Польше, некоторых прибалтийских странах, а также в Италии, Канаде и Японии.
Молодые люди хотят детей. Но не сейчас
Дело не в том, что женщины вообще не хотят иметь детей. Очень часто они хотят сразу двоих детей, но первого, как правило, только в 30 лет. Возраст первородящих женщин постоянно растет.
«Исследования пока не показывают, что молодые люди не хотят иметь детей вообще. В их планах по-прежнему доминирует желание и план иметь двоих детей, значительная часть молодых людей планирует иметь трех и более детей», — подчеркивает Штастная.
Доля тех, кто хотел бы прожить жизнь без детей, не растет. Однако современные условия молодое поколение не считает идеальными для создания семьи и откладывает родительство. При этом существует риск, что со временем ситуация в их глазах не улучшится, и они снова отложат свои планы или не реализуют их.
Однако меняются не только условия, но и само общество и его поведение. Сегодня молодые женщины более образованы, чем поколение их родителей. Около 45 процентов женщин в возрасте 30 лет имеют высшее образование, среди 55-летних — только 17 процентов. В то же время они не торопятся вступать в отношения, чтобы проверить их, и создают семью позже, чем их родители.
«Значительным изменением является снижение количества зарегистрированных браков и массовое распространение незарегистрированного сожительства», — добавляет Штастная, отмечая еще одно существенное изменение.
Для части людей это долгосрочная или постоянная замена брака, что раньше было немыслимо. На эту тенденцию указывает также растущий доля детей, рожденных вне брака, и снижение разводимости.
Воспитание детей не считается современным молодым поколением жизненной необходимостью или призванием,
а одним из способов реализовать себя в жизни.
«По данным исследования „Современная чешская семья“, можно сделать вывод, что значительно изменилось представление о ребенке как о необходимой составляющей полноценной жизни. В то время как с утверждением
„Женщина нуждается в детях для полноценной жизни“ в настоящее время согласны только 22 % молодых людей в возрасте до 29 лет, 20 лет назад таких было 65 %», — объясняет демограф.
Поскольку нынешнее поколение воспитывалось в стремлении «жить хорошо», для двадцати- и тридцатилетних смысл и содержательность работы являются основополагающими ценностями. Для молодых людей важны гармоничные отношения с партнером. Они много думают о родительстве, на что часто влияет опыт распада отношений своих собственных родителей, который они не хотят повторить.
Поддержка на рабочем месте
По мнению Земана, ситуацию могут улучшить меры по поддержке семей, будь то доступность собственного жилья или поддержка женщин, которые хотят иметь детей и стремятся совместить это с напряженным рабочим графиком, чтобы вскоре вернуться в свою профессию. Помочь могло бы более широкое применение карьерных перерывов или увеличение количества мест в яслях и детских садах.
Также улучшить возможности частичной занятости, чтобы оба родителя могли поочередно заниматься уходом за детьми. Об этом говорится в Отчете о семье 2023, подготовленном Исследовательским институтом труда и социальных дел.
При этом Чехию все равно ждет демографический кризис. Хотя сокращение населения было частично компенсировано сотнями тысяч прибывших украинских беженцев, старение сильных поколений будет продолжаться. Согласно прогнозам, в 2056 году доля людей старше 65 лет составит треть населения. «Поэтому необходима немедленная пенсионная реформа, которая, однако, все еще откладывается», — отметил демограф Земан.