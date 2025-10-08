В Чехии зафиксирована крупнейшая вспышка гепатита A с 1996 года

Санитарные врачи указывают на распространение заболевания среди лиц без постоянного места жительства. С начала года от болезни скончался 21 человек, пятеро из них — в сентябре. Для сравнения, в 2024 году умерло два человека.



Большинство летальных случаев произошло у людей с хроническими заболеваниями печени и другими факторами риска. У таких пациентов гепатит A может протекать в тяжелой или даже смертельной форме. Риск осложнений и летального исхода увеличивается с возрастом, а также у лиц с ослабленным иммунитетом или хроническими болезнями печени.









Гепатит A передаётся преимущественно через грязные руки и связан с неудовлетворительными санитарными условиями. Наибольшую угрозу заболевание представляет для маленьких детей, социально изолированных групп населения, бездомных и жителей общежитий. В Праге санитарные службы проводят целенаправленную вакцинацию бездомных и других уязвимых групп, а также усилили санитарную обработку городского транспорта и станций метро



Рост числа заболевших начался в марте 2025 года и продолжается ежемесячно: в августе было зарегистрировано 295 случаев, в сентябре — 428, а за первые пять дней октября — ещё 66. Значительно большее количество заболевших фиксировалось в 1970-х и в конце 1980-х годов. Рекордным стал 1979 год, когда гепатитом A заразилось более 32 000 человек.

















Случаи заболевания регистрируются во всех возрастных группах — от младенцев до пожилых. Больше всего заражённых — в возрасте от 35 до 39 лет (204 человека), на втором месте — дети от пяти до девяти лет (163 случая). Также зафиксировано десять случаев заболевания у детей младше одного года.

Также медики призывают к вакцинации, однако вакцина против гепатита A не входит в перечень обязательных и оплачивается гражданами самостоятельно. Стоимость курса из двух доз составляет около 1700 крон. Некоторые страховые компании компенсируют часть расходов, однако сумма поддержки, как правило, ограничена несколькими сотнями крон. Главный государственный санитарный врач считает целесообразным включение этой вакцины в систему государственного медицинского страхования.









