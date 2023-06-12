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Худшая работа в Чехии – вакантные места, на которые никто не претендует

Maria Hard
12 июня 2023
14:45
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Найти персонал для некоторых профессий в Чехии нелегко. Количество вакансий по многим позициям бьет рекорды. Например, число водителей, которых ищут агентства по трудоустройству, за последние пять лет удвоилось. Мы составили список профессий, которые меньше всего интересуют людей, и компании с трудом находят работников на эти должности.

На данный момент в Чешской Республике насчитывается почти 300 тысяч безработных, что составляет почти 4% населения. Большая часть из них активно ищут новое место и готовы приступить к работе в течение двух недель. Несмотря на это, в базе вакансий службы занятости до сих пор остаются невостребованными несколько десятков тысяч рабочих позиций.

Центры занятости ищут больше всего людей на следующие должности:

Водители

«Например, раньше я ездил в туры так: три недели на выезде, одну неделю дома. Теперь я дома каждые выходные, с одной стороны, это хорошо, но с другой — снизилась зарплата», — признался водитель грузовика. Если в 2016 году агентства по трудоустройству искали более 8 000 водителей грузовиков и автобусов, то сейчас — более 17 000.

Нехватка водителей также сказывается на работе курьерских служб, набирающих все большую популярность в Чехии. «Мы уже летом решаем вопрос о увеличении курьеров на шесть очень напряженных недель в году в период Рождества. Нам приходится работать очень заблаговременно», — признался генеральный директор DPD Милош Маланик. Существует также нехватка водителей автобусов. Например, Пражской транспортной компании не хватает как минимум 300 водителей.

Строители и разнорабочие в строительной сфере 

Количество объявлений о поиске рабочих строительных специальностей почти в пять раз больше, чем в 2016 году. Семь лет назад количество вакансий на эту должность было на уровне 4 566. В 2022 году эта цифра выросла до 21 425. «Поиск квалифицированных строительных рабочих является долгосрочной проблемой. Мы ориентируемся в основном на местный рынок труда, сотрудничаем с учебными заведениями, частично пополняем штат из-за рубежа. Однако с этого года приток рабочих из Украины прекратился», — говорит Павлина Мертль, заместитель пресс-секретаря группы «Метростав».

Работники общепита

Эта область сильно пострадала от пандемии ковида. «Многие повара уехали или нашли другую работу, а новые не приходят, это факт», — говорит ресторатор и член Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Любош Кастнер.

Пять лет назад в Чехии было 4 000 предложений о работе для поваров и шеф-поваров. Сейчас их почти 10 000. «Раньше я работал в ресторане помощником шеф-повара — 17-часовой рабочий день, короткая и длинная рабочие недели. Порой нет даже времени перекусить, тяжело уйти в отпуск, а самое ужасное — за это так мало платят», — вспоминает бывший помощник шеф-повара Йиндра.

Складские работники

В некоторых местах складских работников заменяют роботами, но не везде. Если пять лет назад центры занятости искали более 3 000 операторов склада или грузчиков, то сейчас их число превышает 16 000. «Хуже всего обстоят дела в городах с самой низкой безработицей, таких как Брно или Прага», — говорит генеральный директор DPD Милош Маланик.

Нехватка людей на данные вакансии пока уверенно сохраняется, небольшое оживление эксперты ожидают только во второй половине текущего года.

Источник: CNN Prima NEWS

Если вы или ваши знакомые ищут работу, советуем вам прочитать наш ранее опубликованный материал: 20 советов, как и где искать работу в Чехии

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