Худшая работа в Чехии – вакантные места, на которые никто не претендует

На данный момент в Чешской Республике насчитывается почти 300 тысяч безработных, что составляет почти 4% населения. Большая часть из них активно ищут новое место и готовы приступить к работе в течение двух недель. Несмотря на это, в базе вакансий службы занятости до сих пор остаются невостребованными несколько десятков тысяч рабочих позиций.

Центры занятости ищут больше всего людей на следующие должности:

Водители

«Например, раньше я ездил в туры так: три недели на выезде, одну неделю дома. Теперь я дома каждые выходные, с одной стороны, это хорошо, но с другой — снизилась зарплата», — признался водитель грузовика. Если в 2016 году агентства по трудоустройству искали более 8 000 водителей грузовиков и автобусов, то сейчас — более 17 000.

Нехватка водителей также сказывается на работе курьерских служб, набирающих все большую популярность в Чехии. «Мы уже летом решаем вопрос о увеличении курьеров на шесть очень напряженных недель в году в период Рождества. Нам приходится работать очень заблаговременно», — признался генеральный директор DPD Милош Маланик. Существует также нехватка водителей автобусов. Например, Пражской транспортной компании не хватает как минимум 300 водителей.

Строители и разнорабочие в строительной сфере

Количество объявлений о поиске рабочих строительных специальностей почти в пять раз больше, чем в 2016 году. Семь лет назад количество вакансий на эту должность было на уровне 4 566. В 2022 году эта цифра выросла до 21 425. «Поиск квалифицированных строительных рабочих является долгосрочной проблемой. Мы ориентируемся в основном на местный рынок труда, сотрудничаем с учебными заведениями, частично пополняем штат из-за рубежа. Однако с этого года приток рабочих из Украины прекратился», — говорит Павлина Мертль, заместитель пресс-секретаря группы «Метростав».

Работники общепита

Эта область сильно пострадала от пандемии ковида. «Многие повара уехали или нашли другую работу, а новые не приходят, это факт», — говорит ресторатор и член Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Любош Кастнер.

Пять лет назад в Чехии было 4 000 предложений о работе для поваров и шеф-поваров. Сейчас их почти 10 000. «Раньше я работал в ресторане помощником шеф-повара — 17-часовой рабочий день, короткая и длинная рабочие недели. Порой нет даже времени перекусить, тяжело уйти в отпуск, а самое ужасное — за это так мало платят», — вспоминает бывший помощник шеф-повара Йиндра.

Складские работники

В некоторых местах складских работников заменяют роботами, но не везде. Если пять лет назад центры занятости искали более 3 000 операторов склада или грузчиков, то сейчас их число превышает 16 000. «Хуже всего обстоят дела в городах с самой низкой безработицей, таких как Брно или Прага», — говорит генеральный директор DPD Милош Маланик.

Нехватка людей на данные вакансии пока уверенно сохраняется, небольшое оживление эксперты ожидают только во второй половине текущего года.

Источник: CNN Prima NEWS

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