Средние зарплаты в Чехии по отраслям и профессиям

Данные, представленные на сайте platy.cz, показывают, что разброс по отраслям очень велик. В некоторых работодатели, желающие предложить подходящим кандидатам 40 тысяч и более, действительно выстраиваются в очередь. В других, например в сфере туризма и гостеприимства или административного офисного труда, картина гораздо печальнее. Однако обо всем по порядку.

Офисный планктон

Административным работникам, занимающимся в офисе всем понемногу и не имеющим специальных знаний, на высокую зарплату рассчитывать не приходится. Сейчас это один из самых «бедных» секторов на рынке труда. Типичная секретарша (или секретарь) могут рассчитывать в среднем на 24 333 кроны, сотрудница (сотрудник) рецепции — на 22 446 крон. Стоит подчеркнуть, что здесь и далее называется грубая, или грязная зарплата — до удержания налогов. Средний уровень оплаты в административном секторе — 26 480 крон. Лучше других оплачивается работа координаторов проектов, которые в среднем получают 36 130 крон.

Туризм и гостеприимство

Здесь ситуация еще печальнее, чем в типичном офисе. Средняя зарплата составляет 22 792 кроны. Сектор объединяет множество профессий, но в количественном отношении представлен прежде всего поварами и официантами, получающими 22 903 и 19 498 крон соответственно. Получше ситуация у экскурсоводов, зарабатывающих в среднем 27 677 крон, и у продавцов туров и авиабилетов — 24 600 крон.

Транспорт и логистика

Состав работников в этом секторе очень разнородный: от курьеров, шоферов-дальнобойщиков и почтальонов до водителей трамваев и летчиков. Средний уровень зарплаты составляет 28 392 кроны. Из общей картины выбиваются пилоты, зарабатывающие 98 589 крон.

Добывающие отрасли

Средний показатель составляет 29 743 крон. Типичный шахтер за свой тяжелый и опасный труд получает 30 236 крон, а литейщик — всего 23 870 крон. Наиболее денежная профессия в этой сфере — горный техник, который может рассчитывать на 40 950 крон.

СМИ, медиа и полиграфия

Вопреки распространенному мифу сектор, который во многом формирует общественное мнение, живет скромно: средняя зарплата составляет 29 249 крон. Журналисты получают порядка 29 217 крон, графики — 27 772 кроны, а полиграфисты — еще на тысячу крон меньше, 26 892 кроны.

Работники образования

Как ранее сообщало Министерство образования, в первом квартале 2019 года средняя зарплата учителей в Чехии достигла 36 224 крон. Ситуация действительно улучшается. Данные platy.cz показывают, что педагоги в детских садах в среднем получают 30 550 крон, учителя младших школ — 37 728 крон, средних — 38 962 кроны. В то же время школьный сторож может рассчитывать лишь на 19 359 крон.

Фармацевтика

Вот кому можно позавидовать. Работники компаний, занимающихся производством лекарств, в среднем получают 39 713 крон. Ассистент может ежемесячно рассчитывать на 31 751 кроны, а старший фармацевт или медицинский консультант — на 42 666 и 79 321 крону соответственно.

Информационные технологии

IT-сфера традиционно относится к высокооплачиваемым. Средний уровень зарплаты в ней сейчас составляет 48 637 крон. Не считая работающих на будущее стажеров, скромнее всего живут веб-дизайнеры, получающие 38 633 кроны. Софтверный инженер может в среднем рассчитывать на 57 799 крон, а IT-архитектор — на 80 843 кроны.

Банковская и финансовая сфера

Сотрудники отрасли, напрямую связанной с деньгами, живут небедно: средняя зарплата здесь равняется 40 487 кронам. В то же время работники клиентской службы банков получают лишь 28 907 крон. Финансовый аналитик может ежемесячно рассчитывать на 45 036 крон, трейдер — на 69 270 крон.

Большие начальники — большие зарплаты

Хорошо ли живется руководителям разных уровней? С точки зрения доходов — точно неплохо. Средняя зарплата руководящего персонала в государственном и частном секторе достигает 92 992 кроны. Директор школы в Чехии ежемесячно получает 51 239 крон, торговый директор компании — 93 248 крон, а генеральный директор — в среднем 165 521 крону.

По материалам euro.cz