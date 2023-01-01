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«Процесс», «Замок» и другие произведения Кафки, которые стоит прочитать

«Процесс», «Замок» и другие произведения Кафки, которые стоит прочитать

Партнер рубрики:
Katya Belozaiceva
01 марта
15:32
18158
В нашем сознании Франц Кафка неотделимо связан с Чехией, с Прагой. Музей, посвященный писателю, располагается в самом сердце города. В каждом путеводителе его настоятельно рекомендуют к посещению. Лицо писателя красуется на сувенирах, делая образ Кафки таким же символом города, как Карлов Мост.

«Процесс», «Замок» и другие произведения Кафки, которые стоит прочитать

Если вы немного знакомы с творчеством этого писателя или его биографией, то знаете, что Кафка писал свои произведения, за исключением некоторой личной переписки,  на немецком. Однако в массовом сознании Кафка – чешский писатель. Да и сами чехи считают его «своим», с небольшой поправкой на немецкий язык. 

Это не удивительно, ведь Франц Кафка родился, вырос и жил в Праге. Почти во всех его рассказах, романах, письмах встречается образ этого города.

Подавляющее большинство его работ было опубликовано лишь после смерти. Сам Кафка просил своего друга Макса Брода всё сжечь. Тот же  рукописи огню придавать не стал. Благодаря этому мир смог узнать о Кафке. А его творчество было признано мировой классикой. 

420on.cz выбрал для вас несколько произведений Франца Кафки, которые стоит прочитать. 

«Превращение» 

Иллюстрация: agreeablecomics.com
 

Рассказ, написанный в 1912 году, по замыслу автора должен был войти в сборник «Кара» вместе с новеллами «В исправительной колонии» и «Приговор». Однако Кафке так и не удалось опубликовать этот сборник при жизни. Издатель счел его недостаточно хорошим. 

Главный герой рассказа – молодой торговый агент Грегор, который однажды утром проснулся огромным насекомым. Непонятно почему с ним это произошло. От Кафки мы не получаем никакой предыстории. 

Удивительно, как же «по-бытовому» воспринимает свою метаморфозу сам Грегор! Он размышляет над тем, что же теперь будет делать с работой, противным начальником, кто будет зарабатывать деньги для семьи и как же всё-таки неудобно дотянуться до будильника новой паучьей лапкой. 

Почему? Ты же превратился в гигантское насекомое? 

Дополняется картина реакцией семьи Грегора. Отец запирает сына в комнате, мать не хочет ничего о нём знать. По началу сестра приносить Грегору еду и навещает его. Но потом тоже забывает о брате. 

Все герои вместо того, чтобы разобраться, как же произошло такое «чудо», просто игнорируют случившиеся и стараются поскорее об этом забыть. Грегор чувствует себя брошенным и виноватым в том, что с ним случилось, виноватым перед семьёй. 

Стоит ли говорить о том, что хэппи-энда не будет?

 
«Процесс»
Иллюстрация: agreeablecomics.com
 
Роман вышел, как и большинство произведений, после смерти автора. Благодаря тому, что лучший друг Кафки Макс Брод не сжёг его произведения. С главным героем случается совершенно странная история. Йозефа К., простого служащего банка, арестовывает неизвестная организация. Перед судом его не арестовывают. Чиновникам кажется, что и так никуда не убежит. Это действительно невозможно. Сотрудники организации всюду – дома, на работе, на улице.

На протяжении всего романа герой пытается узнать, в чём же его обвиняют. Но сделать это невозможно из-за ужасающей бюрократии. Так и ведёт свою обычную жизнь Йозеф К., в ожидании суда, пытаясь найти справедливость. 

«Замок»
 

Иллюстрация: abc.net.au

Мужчина средних лет К. приезжает в деревню при Замке, чтобы устроиться на работу землемером. Об этом никто ничего не знает. К. находится в деревне нелегально. С этого момента и начинаются мучения героя. Он  пытается что-то выяснить, встретиться с чиновниками, старостой, попасть в Замок. 

Старания не приносят эффекта, а К. попадает в бесконечную воронку бюрократии и мерзких чиновников. Вся жизнь в деревне крутится вокруг Замка, его поручений и нелепых официальных писем-уведомлений. Существование людей не имеет смысла. Главному герою советуют сблизиться с любовницей важного чиновника, чтобы получить возможность поговорить с ним. Иначе нельзя. Отец семейства теряет работу и уважение только потому что его дочь не проявила внимание к важному начальнику… Абсурдный роман, который в чём-то напоминает нашу жизнь. 
 
«Письмо к отцу»
 
Это действительно настоящие письмо, которое Кафка написал своему отцу. Но оно не дошло до адресата, попав в руки матери. Она вернула письмо обратно Кафке, написав ему несколько утешительных фраз. 
 
Думал ли Кафка о том, что эти очень личные, эмоциональные записи увидит целый мир? Скорее всего нет.Читая «Письмо к отцу» ты не можешь отделаться от ощущения, что стал случайным свидетелем семейной драмы. 

Однако, это произведение стоит прочитать родителям и вообще всем тем, кто когда-либо собирается заводить детей. 


«В исправительной колонии»
 
Иллюстрация: agreeablecomics.com
 
Рассказ, который невозможно забыть. Кафка будто заглянул в будущее, в концлагеря времен Второй Мировой войны.

Путешественник случайно попадает на далёкий остров в исправительную колонию. Там царят жуткие порядки. Путешественник присутствует при казни провинившегося солдата. Казнь происходит с особой жестокостью. Специальный аппарат "выцарапывает" на теле человека заповедь, которую он нарушил. С каждым разом всё глубже, пока провинившийся не умрёт. 

В колонии появляется новый начальник, которому такая жестокая казнь не по душе. Но военный – палач – очень любит этот аппарат. Он просит путешественника выступить на его стороне, чтобы жестокие казни продолжались. Путешественник не согласен. В итоге из великой любви к аппарату палач убивает сам себя. 

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