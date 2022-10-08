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Нусельский мост в Праге — загадочные истории и мистические случаи

Нусельский мост в Праге — загадочные истории и мистические случаи

Партнер рубрики:
Katya Belozaiceva
31 октября
16:48
13761
Даже убежденный оптимист, гуляя по Нусельскому мосту, почувствует какую-то тревогу. Отсюда прекрасная панорама чешской столицы видится иначе, через мелкие квадратики серой решетки. А сам мост как-то отчужденно расположился над уютной долиной.

Нусельский мост в Праге — загадочные истории и мистические случаи

Изначально мост носил имя президента Клемента Готвальда. После революции объекту дали новое название — Нусельский мост, в честь долины, над которой он расположен. Сооружение было торжественно открыто 22 февраля 1973 года. За все годы существования объекта, по разным данным, более 300 человек покончили жизнь самоубийством, прыгнув с моста.

Самый первый проект моста был представлен в 1903 году. По задумке архитектора и инженера Ярослава Марианко, мост предполагалось построить исключительно из стали. В 20-е годы прошлого века инженер Станислав Бехине настаивал на том, чтобы конструкция моста была железобетонной.

В итоге руководство строительством поручили чешским инженерам: Михалеку, Губичке и Кобре. Согласно их проекту в 1965 году началось возведение моста из особого вида бетона. Стоит отметить, что по подобной технологии во всем мире было построено лишь восемь мостов. На данный момент из восьми «братьев» сохранился только один – Нусельский.

С самого начала строительства моста вокруг него множились легенды и слухи. Нусельский мост – основная магистраль, соединяющая несколько городских районов, – часто становился свидетелем трагических случаев. Люди, желая прервать свою жизнь, бросались с 40-метрового моста в долину.

Одна из многих легенд, связанных с мостом, гласит, что во время строительства части линии С столичного метро, которая проходит под Нусельским мостом, бригада рабочих попала в ловушку и была замурована между бетонными перекрытиями. Говорят, что до сих пор по ночам можно услышать крики и мольбы о помощи, души рабочих так и не нашли покой. Большинство людей считает, что это всего лишь причудливая страшная сказка…

Согласно другой легенде, во времена коммунистического режима мост стал любимым местом так называемой «золотой молодежи» – детей из семей крупных партийных чиновников. Пока родители находились на заседаниях в конгресс-центре неподалеку от моста, детки коротали время за жуткой забавой. Они подбегали к ничего не подозревавшим беззащитным прохожим и скидывали их вниз.

В 1990 году к перилам, высота которых составляла один метр, добавили сетку высотой в полтора метра, но это не помогло. Мост манил людей, желающих свести счеты с жизнью. В 1996–1997 годах на Нусельском мосту возвели новый забор со специальными петлями. Этот барьер выглядел надежно. На его строительство потратили более 15 миллионов крон, но он не стал препятствием для самоубийц. В 2003 году мост оборудовали дополнительными заграждениями и решетками. Но снова безуспешно. В 2006–2007 годах заграждения были дополнены специальными металлическими листами. Эту конструкцию испытал альпинист-профессионал. Десять раз он пытался взобраться на нее. Альпинист не смог преодолеть ограждения, но самоубийства тут до сих пор случаются.

Нусельский аэродром

Некоторые уверяют, что во время строительства моста было решено, что в кризисных ситуациях сооружение могло бы служить площадкой для посадки и взлета истребителей. Ангар якобы находился (а может быть, находится и до сих пор) под станцией метро I.P. Pavlova. Согласно другой версии, секретная база находилась на Летне и была связана с комплексом подземных помещений в том месте, где стоял памятник Сталину. Считается, что во время строительства станции метро I.P. Pavlova была построена секретная больница и очередная военная база. Туда якобы ведут многочисленные тоннели метро. Насколько правдива легенда о нусельской взлетно-посадочной полосе – неизвестно. Но существует факт, подтверждающий эти догадки. В первые годы функционирования моста на нем не было ни единого фонаря. Освещалось пространство специальными лампами, вмонтированными в перила. Это делало мост похожим на аэродром.

Для того чтобы построить пять стометровых колонн-«лап» Нусельского моста, снесли 17 исторических зданий.

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