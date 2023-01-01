9 чешских фильмов, которые стоит посмотреть в выходные

Román pro ženy / Роман про любовь
Премьера: 2005
Комедия по роману Михала Вивега о 20-летней дочери и овдовевшей матери, которые пытаются найти свою любовь сначала среди чехов, а потом и среди иностранцев. Фильм обошел в чешском прокате зарубежный кинохит «Гарри Поттер и Огненный Кубок» с 467 тыс. зрителей.
Účastníci zájezdu / Участники турпоездки
Премьера: 2006
Основой для сценария этой летней комедии также стал роман самого популярного чешского писателя Михала Вивега. По сюжету, незнакомые друг с другом чешские туристы едут на автобусе от туристического агентства в Хорватию. Дорога не обходится без приключений и комичных ситуаций. Перед зрителем раскрывается целая галерея типично чешских и не только характеров.
Líbáš jako bůh / Ты целуешься как бог
Премьера: 2009
Режиссер Малия Поледнякова с юмором, доброй иронией и пониманием рассказывает историю, которая могла бы произойти с каждым. Это комедия о том, как преподавательница французского, которая живет под одной крышей с бывшим мужем, встречает врача скорой помощи. Новая любовь вырывает ее из обычной череды будней.
Ženy v pokušení / Женщины в соблазне
Премьера: 2010
Комедия Йиржи Вейделэка рассказывает о женщинах трех разных возрастов, который одинаково хотят любить. Вот только никто из них не ожидает, что жених дочери, сам того не подозревая, может влюбиться в будущую тещу. Этот чешский фильм опередил по посещаемости «Аватара», который в Чехии посмотрело 954 тыс. зрителей.
Líbáš jako ďábel / Ты целуешься как дьявол
Премьера: 2012
Продолжение истории о Гелене и Франтишеке, которые пытаются начать жить как настоящая пара. Но неожиданно их бывшие решают, что упустили любовь, и хотят вернуть прошлое.
Babovřesky / Бабаежки
Премьера: 2013
100-летняя Труди оставляет после себя участок в деревне, на котором стоит старая вилла. Староста решает, что он бы мог построить здесь автобазар. Но местные жительницы с ним не согласны.
Tři bratři / Три брата
Премьера: 2014
Сказка о трех братьях, которые отправляются искать невест. Ян Сверак снял большую сказку на основе синтеза разных сказочных сюжетов и в результате обогнал в чешском прокате заключительную часть о Хоббите «Хоббит: Битва пяти воинств» (566 тыс. зрителей).
Zivot je zivot / Такова жизнь
Премьера: 2015
Комедия о чешском лейтенанте полиции, который устает от обыденной реальности и воображает себя супер-агентом Фрэнком. Однажды его фантазии настолько переплетаются с действительностью, что уже сложно разобраться, где вымысел, а где – жизнь.
Премьера: 2015
Зимняя комедия Войты Котека. То, что происходит в горах, остается в горах. Настоящая изюминка Крконоше - это местные горные жители, которые живут здесь независимо от времени года.
Статистика о чешском кино
Обычно посещаемость чешских кинопоказов составляла от 20% общего числа зрителей. Но это не значит, что чехи ходят на свои фильмы без разбора. Зрители выбирают фильмы, которые их больше всего интересуют.
Источники: Союз кинодистрибьюторов, ceskatelevize.cz
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