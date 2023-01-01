Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Культура
9 чешских фильмов, которые стоит посмотреть в выходные

9 чешских фильмов, которые стоит посмотреть в выходные

Партнер рубрики:
Артём Михалап
06 апреля
18:00
32876
Чехи обожают свой кинематограф, познакомьтесь с ним и вы!

9 чешских фильмов, которые стоит посмотреть в выходные

Román pro ženy / Роман про любовь

Премьера: 2005
Комедия по роману Михала Вивега о 20-летней дочери и овдовевшей матери, которые пытаются найти свою любовь сначала среди чехов, а потом и среди иностранцев. Фильм обошел в чешском прокате зарубежный кинохит «Гарри Поттер и Огненный Кубок» с 467 тыс. зрителей.

Účastníci zájezdu / Участники турпоездки

Премьера: 2006
Основой для сценария этой летней комедии также стал роман самого популярного чешского писателя Михала Вивега. По сюжету, незнакомые друг с другом чешские туристы едут на автобусе от туристического агентства в Хорватию. Дорога не обходится без приключений и комичных ситуаций. Перед зрителем раскрывается целая галерея типично чешских и не только характеров.

Líbáš jako bůh / Ты целуешься как бог

Премьера: 2009
Режиссер Малия Поледнякова с юмором, доброй иронией и пониманием рассказывает историю, которая могла бы произойти с каждым. Это комедия о том, как преподавательница французского, которая живет под одной крышей с бывшим мужем, встречает врача скорой помощи. Новая любовь вырывает ее из обычной череды будней.

Ženy v pokušení / Женщины в соблазне

Премьера: 2010
Комедия Йиржи Вейделэка рассказывает о женщинах трех разных возрастов, который одинаково хотят любить. Вот только никто из них не ожидает, что жених дочери, сам того не подозревая, может влюбиться в будущую тещу. Этот чешский фильм опередил по посещаемости «Аватара», который в Чехии посмотрело 954 тыс. зрителей.

Líbáš jako ďábel / Ты целуешься как дьявол

Премьера: 2012
Продолжение истории о Гелене и Франтишеке, которые пытаются начать жить как настоящая пара. Но неожиданно их бывшие решают, что упустили любовь, и хотят вернуть прошлое.

Babovřesky / Бабаежки

Премьера: 2013
100-летняя Труди оставляет после себя участок в деревне, на котором стоит старая вилла. Староста решает, что он бы мог построить здесь автобазар. Но местные жительницы с ним не согласны.

Tři bratři / Три брата

Премьера: 2014
Сказка о трех братьях, которые отправляются искать невест. Ян Сверак снял большую сказку на основе синтеза разных сказочных сюжетов и в результате обогнал в чешском прокате заключительную часть о Хоббите «Хоббит: Битва пяти воинств» (566 тыс. зрителей).

Zivot je zivot / Такова жизнь

Премьера: 2015
Комедия о чешском лейтенанте полиции, который устает от обыденной реальности и воображает себя супер-агентом Фрэнком. Однажды его фантазии настолько переплетаются с действительностью, что уже сложно разобраться, где вымысел, а где – жизнь.

Padesátka/Пятьдесят

Премьера: 2015

Зимняя комедия Войты Котека. То, что происходит в горах, остается в горах. Настоящая изюминка Крконоше - это местные горные жители, которые живут здесь независимо от времени года. 

 

Статистика о чешском кино

Обычно посещаемость чешских кинопоказов составляла от 20% общего числа зрителей. Но это не значит, что чехи ходят на свои фильмы без разбора. Зрители выбирают фильмы, которые их больше всего интересуют.

 

Источники: Союз кинодистрибьюторов, ceskatelevize.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


 



читайте по теме
Assets
29 декабря
15:15
6365
Культура
Топ-10 чешских рождественских фильмов, чтобы почувствовать уют
Assets
09 сентября
17:52
12987
Карьера
Komparz: как начать сниматься в кино
Assets
15 августа
13:34
10972
О Чехии
Как стать ценителем чешского кино? Более 20 фильмов, которые стоит посмотреть
Assets
27 июня
13:18
2412
Культура
Кино под открытым небом в Чехии: Транспортная компания покажет двадцать фильмов бесплатно
Последние новости:
Assets
06 апреля
16:33
332
Общество
Чешские СМИ: Православные россияне протестовали против мечети, кадыровцы угрожали им расправой
Assets
06 апреля
14:40
775
Общество
В Чехии суд отправил мать за решетку, потому что ее дети не ходили в школу
Assets
06 апреля
13:27
623
Политика
Кошмарно запутанные пересадки: в Праге временно закроют некоторые станции метро А и С
Assets
06 апреля
11:23
694
Общество
Чешский певец помог задержать преступника, который избил женщин и детей в Праге
Assets
06 апреля
08:32
486
Экономика
Česká spořitelna купила кредитный портфель Sberbank CZ за 41 млрд крон
Assets
05 апреля
19:30
3666
Общество
Ресторан в Чехии, где отравились десятки людей, больше не откроется
Assets
05 апреля
18:32
1039
Общество
Мошенники взялись за Aukro. Вот как они обкрадывают доверчивых людей
Assets
05 апреля
17:50
2268
Культура
Куда пойти 8-14 апреля в Чехии: квесты, ярмарки, концерт Макаревича и другие развлечения
Assets
05 апреля
15:03
975
Общество
Запугивали женщину по телефону часами. Мошенники заставили ее отдать 666 тысяч крон
Assets
05 апреля
13:03
1465
Общество
Суд в Праге вынес приговор демонстранту с нашивкой ЧВК «Вагнер»


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес