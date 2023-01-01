9 чешских фильмов, которые стоит посмотреть в выходные

Чехи обожают свой кинематограф, познакомьтесь с ним и вы!

Román pro ženy / Роман про любовь

Премьера: 2005

Комедия по роману Михала Вивега о 20-летней дочери и овдовевшей матери, которые пытаются найти свою любовь сначала среди чехов, а потом и среди иностранцев. Фильм обошел в чешском прокате зарубежный кинохит «Гарри Поттер и Огненный Кубок» с 467 тыс. зрителей.

Účastníci zájezdu / Участники турпоездки

Премьера: 2006

Основой для сценария этой летней комедии также стал роман самого популярного чешского писателя Михала Вивега. По сюжету, незнакомые друг с другом чешские туристы едут на автобусе от туристического агентства в Хорватию. Дорога не обходится без приключений и комичных ситуаций. Перед зрителем раскрывается целая галерея типично чешских и не только характеров.

Líbáš jako bůh / Ты целуешься как бог

Премьера: 2009

Режиссер Малия Поледнякова с юмором, доброй иронией и пониманием рассказывает историю, которая могла бы произойти с каждым. Это комедия о том, как преподавательница французского, которая живет под одной крышей с бывшим мужем, встречает врача скорой помощи. Новая любовь вырывает ее из обычной череды будней.

Ženy v pokušení / Женщины в соблазне

Премьера: 2010

Комедия Йиржи Вейделэка рассказывает о женщинах трех разных возрастов, который одинаково хотят любить. Вот только никто из них не ожидает, что жених дочери, сам того не подозревая, может влюбиться в будущую тещу. Этот чешский фильм опередил по посещаемости «Аватара», который в Чехии посмотрело 954 тыс. зрителей.

Líbáš jako ďábel / Ты целуешься как дьявол

Премьера: 2012

Продолжение истории о Гелене и Франтишеке, которые пытаются начать жить как настоящая пара. Но неожиданно их бывшие решают, что упустили любовь, и хотят вернуть прошлое.

Babovřesky / Бабаежки

Премьера: 2013

100-летняя Труди оставляет после себя участок в деревне, на котором стоит старая вилла. Староста решает, что он бы мог построить здесь автобазар. Но местные жительницы с ним не согласны.

Tři bratři / Три брата

Премьера: 2014

Сказка о трех братьях, которые отправляются искать невест. Ян Сверак снял большую сказку на основе синтеза разных сказочных сюжетов и в результате обогнал в чешском прокате заключительную часть о Хоббите «Хоббит: Битва пяти воинств» (566 тыс. зрителей).

Zivot je zivot / Такова жизнь

Премьера: 2015

Комедия о чешском лейтенанте полиции, который устает от обыденной реальности и воображает себя супер-агентом Фрэнком. Однажды его фантазии настолько переплетаются с действительностью, что уже сложно разобраться, где вымысел, а где – жизнь.

Padesátka/Пятьдесят

Премьера: 2015

Зимняя комедия Войты Котека. То, что происходит в горах, остается в горах. Настоящая изюминка Крконоше - это местные горные жители, которые живут здесь независимо от времени года.

Статистика о чешском кино Обычно посещаемость чешских кинопоказов составляла от 20% общего числа зрителей. Но это не значит, что чехи ходят на свои фильмы без разбора. Зрители выбирают фильмы, которые их больше всего интересуют.

Источники: Союз кинодистрибьюторов, ceskatelevize.cz

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