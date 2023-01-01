Проверьте себя: Чешские художники, которых стыдно не знать

Эти чешские художники внесли вклад не только в чешское, но и в мировое искусство. Их картины высоко ценятся на международных аукционах, а в Чехии продаются за миллионы крон.

Фото: Из цикла "Времена года" Альфонса Мухи

Альфонс Муха

Альфонс Муха (1860 – 1939 гг.) – самый известный чешский художник в мире, один из самых главных представителей стиля «ар нуво». Он прославился как автор афиши «Жисмонда» для французской актрисы Сары Бернар в 1894 году. Муха стал популярным художником-модернистом во Франции и США. Он не только рисовал картины, но и проектировал дизайн украшений, мебели и предметов интерьера. Именно Муха – автор первых чехословацких марок и денежных купюр.

Большой популярностью пользовались графические серии Мухи "Времена года" и "Месяцы года"

В конце жизни Альфонс Муха создал цикл из 20 огромных полотен в духе славянского единства, известных как «Славянская эпопея». Каждое полотно отражает значимые, по мнению автора, события из жизни славянского народа. Величина картин составляет 6 на 8 метров. Произведения Альфонса Мухи входят в коллекции крупнейших мировых музеев и галерей. В его честь даже назвали астероид № 5122. Славяне на исконной Родине (чеш. Slované v pravlasti, 1912), из цикла "Славянская эпопея"

Франтишек Купка

Франтишек Купка (1871 – 1957) – чешский художник и график, один из основателей абстрактного искусства. Большую часть жизни Купка прожил по Франции, где сначала зарабатывал на жизнь как рисовальщик и карикатурист. После 1900 года в его творчестве стали появляться абстрактные элементы, а позже он от реализма перешел на чистый абстракционизм. Произведения Купки того времени теперь продаются на аукционах за миллионные суммы. Картина Купки «Форма синего» стала самой дорогой проданной в Чехии картиной (55 млн крон).

"Форма синего", Франтишек Купка, 1925 г.

Эмиль Филла

Эмиль Филла (1882 - 1953) – чешский художник и скульптор, один из главных представителей чешского кубизма. Соединял тенденции кубизма и немецкого экспрессионизма, находился под влиянием Пабло Пикассо. Картины Филлы также продаются на аукционах за рекордные суммы для Чехии и высоко ценятся среди коллекционеров. Например, кубическую картину «Художник» продали за 18 миллионов крон.

Эмиль Филла, "Художник"

Тойен

Эксцентричная художница Мария Черминова (1902-1980), более известная под псевдонимом Тойен, который для нее выдумал чешский поэт Ярослав Сейферт, является одной из представительниц чешского и мирового сюрреализма. Тойен считается наиболее значимой художницей Чехословакии ХХ века. Большую часть жизни она прожила в Париже, где была членом сюрреалистического кружка наряду с поэтом Полем Элюаром и основоположником сюрреализма Андре Бретоном. Тойен прославилась, кроме прочего, своими рисунками эротического содержания, которые она подписывала буквой «Т» или «ХХ». Для своего времени это был весьма смелый шаг, который характеризовал художницу как прогрессивную нонконформистку.

Картина маслом «Спящий», которую написала Тойен, была продана в 2009 году за 20 миллионов крон на аукционе. До сих пор она удерживает авторский рекорд.

Вацлав Холлар

Вацлав Холлар (1607-1677) – барочный художник, гравер и картограф, один из самых известных графиков в европейской истории. Родился в Праге, но вынужден был уехать в период 30-летней войны. Жил в Германии, а большую часть жизни – в Англии, где прославился как Венцеслав Холлар Богемус (Холлар с гордостью заявлял о своей принадлежности к чешскому народу).

Холлар стал известен благодаря своим гравюрам пейзажей, карт, натюрмортов и портретов. Особенно знамениты его изображения Праги, Лондона и других городов. Холлар работал в технике офорта, выпускал иллюстрированные серии. Всего художник создал около 3000 гравюр на самые разные темы. Виды городов и архитектуры, которые писал Холлар, отличаются топографической точностью, хотя в них и присутствует художественный замысел.

Прага, Вацлав Холлар

В Чехии есть Средняя художественная школа и университет Вацлава Холлара, в котором изучают художественную графику.

Одна из самых известных гравюр Холлара называется «Хороша кошка, которая не лакомится» (1646 г.).

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