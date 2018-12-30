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Красные трусы, массовый поцелуй и ягоды винограда – как притянуть счастье на Новый год

Красные трусы, массовый поцелуй и ягоды винограда – как притянуть счастье на Новый год

Артём Михалап 3449 0
Мы все такие разные, и даже один и тот же праздник, Новый год, каждый народ отмечает по-своему. Предлагаем узнать, какие новогодние традиции можно назвать самыми странными и необычными.
Красные трусы, массовый поцелуй и ягоды винограда – как притянуть счастье на Новый год

В каждой стране есть свои необычные новогодние традиции, которые могут показаться нелепыми или странными. Несколько лет назад портал Badoo.com провел опрос среди 7 200 интернет-пользователей из 18 стран мира, включая Чехию, чтобы узнать, какие обычаи они считают самыми странными. Победила чилийская традиция собираться на кладбище, чтобы встретить Новый год в компании умерших родственников. 

Стучать хлебом и выбрасывать мебель

В список вошла и ирландская новогодняя традиция, соблюдая которую люди должны постучать хлебом по двери или стене, чтобы в следующем году к ним пришло счастье. Внимание также привлекла и ЮАР, где на Новый год выбрасывают мебель из окон высоток.

Самый массовый поцелуй

Самой забавной была признана традиция, соблюдаемая в Венеции. Там все больше горожан каждый год приходит на площадь Святого Марка в канун Нового года, чтобы побить рекорд по самому массовому скоплению одновременно целующихся людей.

Секрет счастья – в красных трусах

Испанцы занимают второе место со своей традицией надевать на Новый год красное белье, которое должно принести им в будущем счастье. Причем разгоряченные жители теплой Испании не стесняются дефилировать в красных трусах и по улицам городов.

Самые странные и необычные новогодние традиции мира

- Собираться на кладбище, чтобы встретить Новый год с умершими родственниками (Талька, Чили).
- Прислушиваться к животным, чтобы они не заговорили. Если они молчат, значит, в Новом году будет счастье (Румыния).
- Стучать хлебом по двери или стене, чтобы прогнать злых духов (Ирландия).
- Выбрасывать мебель из окон (Йоханнесбург, ЮАР).
- Запускать опоссумов в толпу веселящихся людей (Северная Каролина, США).
- Драться с соседями, чтобы разрешить старые конфликты (Перу).
- В течение трех дней устраивать битвы шариками и ведрами, наполненными водой (Таиланд).
- Целоваться при огромном скоплении людей на площади в Венеции (Италия).
- Надевать красное нижнее белье – на счастье (Испания, Италия, Мексика).

Как празднуют Новый год в разных странах 

- В Чехии в новогоднюю ночь принято пить шампанское и закусывать мастерски приготовленными закусками – «хлебичками». В полночь по телевизору звучит государственный гимн, который становится сигналом – пора на улицу. Раньше чехи отправлялись смотреть праздничный фейерверк, но с недавних пор в Праге его перенесли на вечер 1 января.

 Источник фото http://bit.ly/2iNjBRP

- В Словакии на Новый год появилась новая традиция – бегать по мостам в Братиславе. Это соревнование считается своего рода мини-марафоном (протяженность трассы около 10 тысяч метров), в рамках которого участники перебегают туда-обратно по мостам через Дунай в северной и южной части столицы. 

- В Австрии на Новый год принято плавить олово и дарить талисманы в виде маленьких поросят или другие фигурки, которые обычно изготавливают из шоколада или марципана. В новогоднюю ночь небо озаряют фейерверки. В последние минуты старого года по радио и телевидению транслируют вальс Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Австрийцы предпочитают встречать Новый год, танцуя.

- В Испании на Новый год смотрят телевидение, чтобы увидеть, как бьют новое время башенные часы на мадридской площади Пуэрта-дель-Соль. Всего они делают 12 ударов, и под каждый из них уважающий себя испанец должен съесть одну виноградинку – тогда он точно будет счастливым. В магазинах перед Новым годом даже продают специальные праздничные наборы с заранее подсчитанным количеством ягод винограда.

 Источник фото http://bit.ly/2iNVkiE

- Болгары на Новый год изгоняют злых духов. Ритуал кукер предполагает, что люди будут танцевать в страшных костюмах, чтобы отгонять нечисть и притягивать здоровье, счастье и богатый урожай. Для этого нужно надеть наводящую ужас деревянную маску и кожаный костюм с громкими колокольчиками.

- В Греции на Новый год не принято взрывать петарды и пускать фейерверки. Вместо этого, греки сидят дома и играют в карты или другие игры. Существует всеобщее поверье: победитель будет счастлив весь год. Для проигравшего есть утешение: ему повезет в любви.

Каких бы традиций вы ни придерживались, чтобы обеспечить себе счастье в Новом году, редакция портала 420on.cz желает вам его при любых обстоятельствах. С Новым годом!

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