Что делать на выходных 15 и 16 декабря 2018 года в Праге

Предрождественскую суету, походы по магазинам и упаковку подарков можно немного разбавить культурной программой. Интересные события и мероприятия найдете в нашей традиционной подборке. Желаем Вам хороших выходных!

Рождественский ArtBazaar

В субботу в пражской Праговке пройдет рождественский ArtBazaar. Для вас это не только возможность найти необычные подарки для своих близких на новогодние праздники, но также можно отлично провести время с друзьями, прикоснуться к искусству, перекусить и потанцевать. Вход бесплатный, прийти можно в любое время с 11 утра до 10 вечера.

Локация : Pragovka

Адрес : Kolbenova 616/34

Время проведения акции : 11:00 - 22:00

Вход : бесплатно

Рождественские рынки в Праге

На выходных можете посетить традиционные рождественнские рынки. Они будут работать ежедневно до 6 января 2019 года на Староместской, Вацлавской площади и площади Републики. Ежедневно для посетителей организаторы постарались приготовить интересную развлекательную программу. Старт в 10 утра.

Локация : Староместская, Вацлавская площади и площадь Республики

Время проведения акции : 10:00 - 22:00

Вход : бесплатно

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Dyzajn market Winter 2018

На выходных продолжает работу Dyzajn market Winter 2018. Он уже длиться почти целую неделю с 8 декабря. Акция по традиции проходит на площади Вацлава Гавла. Частью мероприятия является богатая сопроводительная программа – театральные и музыкальные выступления, творческий детский уголок и 20 киосков с едой и напитками.

Локация : Náměstí Václava Havla

Адрес : Národní 4, Praha 1

Вход : бесплатно

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Бесплатное катание на коньках

Также на выходных можно бесплатно покататься на коньках. На Летне (Прага 7) на прошлой неделе начал работу бесплатный каток. Он проработает с 1 декабря по 24 февраля 2019 года. Новинка этого года - бесплатная школа катания на коньках для всех возрастных категорий.

Локация : Летна

Время проведения акции : 09:00 - 21:00

Вход : бесплатно

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Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее Праги

После катания на коньках можно зайти в Национальный Технический музей Праги, там проходит выставка-воспоминание о легендарной автогонке времен Первой Республики под названием «1000 миль чехословацких». На выставке представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в скоростных гонках тридцатых годов — во времена Первой Республики. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.

Локация : Национальный Технический музей Праги

Адрес : Kostelní 42, Praha 7

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Концерт Алекса Кельмана

Субботним вечером можете заглянуть заглянуть в Náš klub на Жижкове. В рамках четвертого фестиваля культуры Сибири в Праге там с концертом выступит ALEX KELMAN. Музыкант играет в стилях electronic, kraut, rock. На сцене уже более 25 лет. Осенью у него вышла новая пластинка "U17". Альбом несет в себе идеи спасения нормальных человеческих отношений в мире цифрового безумия и глобализации, и посвящен памяти эстонского музыкального журналиста Артура Цавхидова, покинувшего этот мир в молодом возрасте из-за неизлечимой болезни.

Локация : Náš klub

Адрес : Husinecká 29

Вход : бесплатно

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Бесплатные выставки в отреставрированном здании Национального музея Праги

Также поспешить в Национальный музей. Там к просмотру до конца текущего года доступны две выставки: "Чехословавцкая/Словацко-чешская выставка" (к 100-летию образования Чехословакии) и выставка "2 х 100", посвященная 200-летию здания Музея. Для посещения выставок не требуется бронировать место заранее, но придется учесть повышенный интерес общественности и выстоять приличную очередь.

Локация : Historická budova Národního muzea

Адрес : Václavské náměstí 68, Praha 1

Время проведения акции : 10:00 - 19:00

Вход : бесплатно

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Выставка «Кельты»

А вот в новом здании Национального музея проходит выставка, посвященная кельтской культуре в Европе. Некоторые экспонаты представлены впервые. Как известно, кельты были одним из самых воинственных народов в Европе. Этот народ делился на различные племена, одно из которых, под названием бойи, проживало на территории Чехии. От него земля, где они жили, получила название Богемия.

Локация : Национальный музей

Адрес : ул. Виноградская 1, Прага 1

Время проведения акции : 10:00 - 19:00

Вход : 100 крон

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Традиционная ежегодная выставка бетлемов в Йиндрижской башне

И в субботу и в воскрсенье, как в прочем и каждый день до 2 февраля 2019 года с 10-00 до 19-00 можно увидеть уникальную выставку рождественского бетлема из города Тржешть в Йиндрижской башне. Выставка проходит уже в 11 раз. Чешские бетлемы - это неотъемлемая часть рождественских декораций.

Локация : Jindřišská věž

Адрес : Jindřišská ulice 110

Время проведения акции : 10:00 - 19:00

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Мюзикл «Призрак оперы» в Праге

На выходных загляните в театр GoJa Music Hall, чтобы увидеть самый успешный мировой мюзикл всех времен! Премьера мюзикла «Призрак оперы» состоялась в 1986 году в Вест-Энде (западная часть центра Лондона) и на Бродвее в 1988 году. С тех пор ему нет равных! Музыку к мюзиклу написал английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, либретто Ричарда Стилгоу и Эндрю Ллойд Уэббер. Чешская версия Ярослава Махека. Мюзикл создан по мотивам одноименного романа Гастона Леру, французского писателя, признанного мастера детектива.

Локация : Театр GoJa Music Hall

Адрес : U Vzstaviště, Praha 7

Время проведения акции : 14:00 - 22:00

Вход : бесплатно

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Желаем Вам хороших выходных!