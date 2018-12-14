Что делать на выходных 15 и 16 декабря 2018 года в Праге

Рождественский ArtBazaar
В субботу в пражской Праговке пройдет рождественский ArtBazaar. Для вас это не только возможность найти необычные подарки для своих близких на новогодние праздники, но также можно отлично провести время с друзьями, прикоснуться к искусству, перекусить и потанцевать. Вход бесплатный, прийти можно в любое время с 11 утра до 10 вечера.
Локация: Pragovka
Адрес: Kolbenova 616/34
Время проведения акции: 11:00 - 22:00
Вход: бесплатно
Рождественские рынки в Праге
На выходных можете посетить традиционные рождественнские рынки. Они будут работать ежедневно до 6 января 2019 года на Староместской, Вацлавской площади и площади Републики. Ежедневно для посетителей организаторы постарались приготовить интересную развлекательную программу. Старт в 10 утра.
Локация: Староместская, Вацлавская площади и площадь Республики
Время проведения акции: 10:00 - 22:00
Вход: бесплатно
Dyzajn market Winter 2018
На выходных продолжает работу Dyzajn market Winter 2018. Он уже длиться почти целую неделю с 8 декабря. Акция по традиции проходит на площади Вацлава Гавла. Частью мероприятия является богатая сопроводительная программа – театральные и музыкальные выступления, творческий детский уголок и 20 киосков с едой и напитками.
Локация: Náměstí Václava Havla
Адрес: Národní 4, Praha 1
Вход: бесплатно
Бесплатное катание на коньках
Также на выходных можно бесплатно покататься на коньках. На Летне (Прага 7) на прошлой неделе начал работу бесплатный каток. Он проработает с 1 декабря по 24 февраля 2019 года. Новинка этого года - бесплатная школа катания на коньках для всех возрастных категорий.
Локация: Летна
Время проведения акции: 09:00 - 21:00
Вход: бесплатно
Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее Праги
После катания на коньках можно зайти в Национальный Технический музей Праги, там проходит выставка-воспоминание о легендарной автогонке времен Первой Республики под названием «1000 миль чехословацких». На выставке представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в скоростных гонках тридцатых годов — во времена Первой Республики. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.
Локация: Национальный Технический музей Праги
Адрес: Kostelní 42, Praha 7
Концерт Алекса Кельмана
Субботним вечером можете заглянуть заглянуть в Náš klub на Жижкове. В рамках четвертого фестиваля культуры Сибири в Праге там с концертом выступит ALEX KELMAN. Музыкант играет в стилях electronic, kraut, rock. На сцене уже более 25 лет. Осенью у него вышла новая пластинка "U17". Альбом несет в себе идеи спасения нормальных человеческих отношений в мире цифрового безумия и глобализации, и посвящен памяти эстонского музыкального журналиста Артура Цавхидова, покинувшего этот мир в молодом возрасте из-за неизлечимой болезни.
Локация: Náš klub
Адрес: Husinecká 29
Вход: бесплатно
Бесплатные выставки в отреставрированном здании Национального музея Праги
Также поспешить в Национальный музей. Там к просмотру до конца текущего года доступны две выставки: "Чехословавцкая/Словацко-чешская выставка" (к 100-летию образования Чехословакии) и выставка "2 х 100", посвященная 200-летию здания Музея. Для посещения выставок не требуется бронировать место заранее, но придется учесть повышенный интерес общественности и выстоять приличную очередь.
Локация: Historická budova Národního muzea
Адрес: Václavské náměstí 68, Praha 1
Время проведения акции: 10:00 - 19:00
Вход: бесплатно
Выставка «Кельты»
А вот в новом здании Национального музея проходит выставка, посвященная кельтской культуре в Европе. Некоторые экспонаты представлены впервые. Как известно, кельты были одним из самых воинственных народов в Европе. Этот народ делился на различные племена, одно из которых, под названием бойи, проживало на территории Чехии. От него земля, где они жили, получила название Богемия.
Локация: Национальный музей
Адрес: ул. Виноградская 1, Прага 1
Время проведения акции: 10:00 - 19:00
Вход: 100 крон
Традиционная ежегодная выставка бетлемов в Йиндрижской башне
И в субботу и в воскрсенье, как в прочем и каждый день до 2 февраля 2019 года с 10-00 до 19-00 можно увидеть уникальную выставку рождественского бетлема из города Тржешть в Йиндрижской башне. Выставка проходит уже в 11 раз. Чешские бетлемы - это неотъемлемая часть рождественских декораций.
Локация: Jindřišská věž
Адрес: Jindřišská ulice 110
Время проведения акции: 10:00 - 19:00
Мюзикл «Призрак оперы» в Праге
На выходных загляните в театр GoJa Music Hall, чтобы увидеть самый успешный мировой мюзикл всех времен! Премьера мюзикла «Призрак оперы» состоялась в 1986 году в Вест-Энде (западная часть центра Лондона) и на Бродвее в 1988 году. С тех пор ему нет равных! Музыку к мюзиклу написал английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, либретто Ричарда Стилгоу и Эндрю Ллойд Уэббер. Чешская версия Ярослава Махека. Мюзикл создан по мотивам одноименного романа Гастона Леру, французского писателя, признанного мастера детектива.
Локация: Театр GoJa Music Hall
Адрес: U Vzstaviště, Praha 7
Время проведения акции: 14:00 - 22:00
Вход: бесплатно
Желаем Вам хороших выходных!