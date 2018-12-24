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Чем заняться в Праге на Рождество

Чем заняться в Праге на Рождество

Катерина Коваленко 1517 0
Посетить рождественские ярмарки, успеть на специальные программы в зоопарке и увидеть необычные вертепы 2018. Чем заняться в столице в конце декабря?
Чем заняться в Праге на Рождество

Жители и гости Праги празднуют Рождество. Но что делать тем, кто уже успел насладиться сверкающими украшениями, горячим глинтвейном и массовыми гуляньями? Мы узнали, чем еще можно заняться в столице Чехии на рождественских каникулах.

  1. Покататься на коньках.

    В Праге уже открылось множество крытых и открытых катков. Самые большие можно найти при торговых центрах (Galerie Harfa, OC Černý Most, OC Arkády Pankrác). Также много ледовых площадок расположено на Летне, под Жижковской башней, в центре на Ovocný trh и т.д. Билеты стоят от 50 до 100 крон. Как правило, рядом с катком работает прокат коньков.

  2. Сходить в ботанический сад или в зоопарк.

    Да-да, как бы удивительно это ни звучало, зимой здесь тоже есть на что посмотреть. До 1 января пражский ботанический сад будет радовать посетителей выставкой “Волшебное Рождество в тропиках”, а в зоопарке 24 декабря пройдет День открытых дверей.

  3. Сходить на ретро выставку в Танцующем доме.

    Ее преобразили к Рождеству, и теперь к воспоминаниям о 70-х и 80-х гг. добавилась неповторимая праздничная атмосфера. Эта выставка также подойдет и семьям с детьми: работает детский уголок, проводятся детские мастер-классы.

  4. Сходить на рождественскую службу в костеле.

    Верующий или нет, каждый человек, вошедший в костел Святого Вита в рождественскую ночь, не сможет остаться равнодушным. А в костеле Марии-Витезне пройдут службы на английском, итальянском, французском и испанском языках.

  5. Увидеть рождественские вертепы.

    В этом году в Праге, помимо классических вертепов, представленных в музее Карлового моста или, например, в костеле Марии Снежной на Юнгманновой площади, можно увидеть и совсем неожиданные инсталляции. Например в костеле Св. Вацлава на территории психиатрической лечебницы Богнице установили вертеп, созданный пациентами больницы. А если выехать за черту Праги, можно посмотреть на единственный вертеп, изготовленный полностью из сливочного масла! (Музей Масла, город Масловице). Самый большой вертеп с фигурами в человеческий рост можно найти в городе Ченков.

На самом деле не важно, как вы решите провести рождественские праздники: с шумной толпой на Староместской площади или спокойно прогуливаясь по городу. Рождество – праздник семьи, домашнего тепла и веры в то, что, когда толпы разойдутся, а снег растает, в новом году нас ждет только хорошее и только рядом с дорогими нам людьми.

 
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Темы
Прага Чехия праздники Рождество Рождество в Праге
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