Ищем места для празднования Нового года в Праге

В Новый год столица Чехии живет активной жизнью: клубы и рестораны открыты и предлагают развлекательные программы. Кроме ресторанов и ночных прогулок по историческому центру города, этот вечер можно будет провести и в других местах. В каких именно, читайте в нашем материале.

Места для празднования Нового года в Праге.

Многие клубы и рестораны Праги открыты в новогоднюю ночь, да и сама Прага, украшенная яркими гирляндами, притягивает толпы туристов и романтичных жителей города в свой исторический центр, дабы отметить этот праздник вместе с ними, откупорив под радостные возгласы и смех бутылки шампанского после полуночи на Староместской площади.

Если вы еще не решили, где отметить встречу Нового года, то эта статья как раз для вас!

Рестораны

Традиционный и, пожалуй, самый популярный способ отметить Новый год — встретить его в ресторане. Выбор понятен: данные заведения сами продумывают программу, праздничное меню и в течение вечера развлекают беззаботных гостей.

Ресторан Oblaca, например, предлагает провести новогоднюю ночь на высоте, причем в буквальном смысле — заведение находится в Жижковской башне, самом высоком здании города. В течение вечера будет играть живая музыка; в программе также заявлены выступления танцоров, акробатов и фокусников. После полуночи панорамные окна ресторана озарит салют.

В данный момент доступны два вида билетов: Observatoř за 4 500 крон (вечер пройдет на высоте девяносто три метра с неограниченным доступом к еде и напиткам) и Silver за 6 000 крон (программа и еда те же, но места позволят лучше увидеть салют).

Для любителей утонченного азиатского стиля ресторан паназиатской кухни Asian Temple подготовил меню из четырех блюд, но свой вариант меню каждый сможет составить сам на месте. Каждого гостя хостес встретят бокалом шампанского.

В этот вечер в ресторане будет звучать не только азиатская музыка, под которую танцовщицы исполнят свои яркие номера, но и современные диджей-сеты. В программе также заявлено тепаньяки-шоу — японский способ приготовления еды на большой плите на глазах у публики.

Цена: 2 490 крон

Зажигательные ритмы латиноамериканской музыки, под которую невозможно не пуститься в пляс, будут звучать в ресторане Brasileiro U Radnice, принадлежащем сети Ambiente. Бразильские и кубинские ритмы в исполнении TamTam Orchestra, танцовщицы в сияющих карнавальных костюмах и блюда из мяса и морепродуктов вместе со стаканом игристого, которое разольют по бокалам после полуночи, порадуют гостей за 3 190 крон.

Отметить Новый год можно и в стиле двадцатых годов прошлого века. Во дворце Žofín 31 декабря пройдет в теме фильма «Великий Гэтсби». В программе: ужин в нарядных залах, световое шоу, живая музыка в исполнении джаз-бэнда Jazz Efterrätt и скрипачки Луции Класек. Воспоминания о вечере гости смогут сохранить благодаря фотографиям, сделанным в фтобудке.

Цена: 4 990 крон в Галерее и 5 990 крон в Большом зале.

Увидеть бродвейское шоу можно будет в отеле Hilton. Cloud 9 Sky Bar, находящийся на крыше отеля, пригласил артистов, которые выступят с программой в стиле мюзикла «Чикаго». Кроме того, гости увидят салют и будут наслаждаться ужином под живую музыку. Безлимитные коктейли, вино, шампанское и некоторые другие напитки включены в стоимость.

Цена: 12 199 крон

Театры

Отметить Новый год можно и в Национальном театре. На праздничном вечере, который начнется в 19:30, будут звучать лучшие арии из опер Моцарта. В программу также включен ужин, новогоднее поздравление от солистов и танцы на сцене тетра под живую музыку после концерта.

Цена: от 7 990 крон

Кинотеатры

В кинотеатре Aero 31 декабря будут показаны три фильма: «Большой Лебовски» в 15:00, «Лабиринты прошлого» в 17:30 и «Танец-вспышка» в 20:30. Почему бы не устроить себе киномарафон? После можно отправиться на Староместскую площадь, танцевать под чешские и мировые хиты и встретить Новый год под бой курантов.

Цена за билет: 130 крон

Прогулки на теплоходе

Встретить Новый год можно и на воде, отправившись в плавание по Влтаве на одном и теплоходов. Последний отплывает в 20:00. В стоимость включено: живая музыка, ужин, праздничный напиток. Вечернее пятичасовое плавание (с 20:00 до 01:00) стоит 4 500 крон, трехчасовое (с 19:00 до22:00) — 1 490 крон.

Концерты

В Новогодний вечер все любители классической музыки смогут создать себе настроение. 31 декабря в 16:00 состоится предновогодный концерт Пражского Филармонического оркестра. Цена от 1250 крон. Билеты и подробная информация здесь.

А в 20:00 в театре Гиберния концерт Группы ABBACZ - яркое шоу, великолепная хореография и драйв точно зарядят позитивом и хорошим настроением. Цена от 650 крон. Больше информации здесь.

Где бы вы ни решили провести этот день, редакция 420on.cz поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает чудесного празднования и исполнения всех ваших заветных желаний!