Куда пойти в выходные 12 и 13 января в Праге

Как провести ближайший уикенд в Праге? Сходить в кино, на выставку, покормить животных в зоопарке или бесплатно покататься на коньках! Желаем вам хороших выходных!

Зимнее кормление животных в Пражском зоопарке

На выходных можно пойти в пражский зоопарк, где проходит занимательная акция – зимнее кормление животных с комментариями специалистов. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания. Программа демонстративного кормления работает только в выходные и праздничные дни.

Локация : Пражский зоопарк

Адрес : U Trojského zámku 3/120

Время проведения : 10:00 – 15:30

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Выставка Франтишка Купки

Обязательно посетите Национальную галерею и ознакомьтесь с ретроспективой творчества чешского художника Франтишка Купки. Это один из первых в Чехии представителей абстрактной живописи, а именно орфизма.

Локация : Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna

Адрес : Valdštejnská 3

Время проведения : 10:00 – 20:00

Вход : 150–250 крон

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Бесплатное катание на коньках

На выходных можно по-прежнему бесплатно покататься на коньках – например, на Летне (Прага 7). Каток там открыт до 24 февраля. Если вы не умеете стоять на коньках, на катке работает бесплатная школа катания для всех возрастных категорий.

Локация : Летна

Время проведения : 09:00 – 21:00

Вход : бесплатно

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Чешский фильм «Чернобыль» и беседа с его автором

В кинотеатре «Люцерна» в субботу состоится показ чешского фильма «Чернобыль». Проводником по городу, который после ядерной аварии превратился из гордости советской атомной энергетики в город-призрак, станет для вас Катержина Вршанска. К слову, она, и правда, водит экскурсии по чернобыльской зоне.

Локация : кинотеатр «Люцерна»

Адрес : Vodičkova 36

Время проведения : 20:30 – 22:30

Вход : 120 крон

Традиционная ежегодная выставка бетлемов в Йиндрижской башне

В субботу и воскресенье (как, впрочем, и каждый день до 2 февраля) с 10:00 до 19:00 в Йиндрижской башне можно увидеть уникальную выставку рождественского бетлема из города Тржешть. Она проходит уже в 11-й раз. Чешские бетлемы – неотъемлемая часть рождественских декораций.

Локация : Jindřišská věž

Адрес : Jindřišská ulice 110

Время проведения : 10:00 – 19:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства

В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны Святого Вацлава. Выставка открылась в начале года и пролится до 31 декабря.

Локация : Муниципальный дом Праги

Адрес : nám. Republiky 5

Время проведения : 10:00 – 19:00

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Мюзикл «Призрак оперы»

В выходные загляните в театр GoJa Music Hall, чтобы увидеть самый успешный мировой мюзикл всех времен! Премьера «Призрака оперы» состоялась в 1986 году в лондонском Вест-Энде и двумя годами позже на Бродвее. С тех пор ему нет равных. Музыку к мюзиклу написал английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, либретто – Ричард Стилгоу и Эндрю Ллойд Уэббер. Чешская версия Ярослава Махека. Мюзикл создан по мотивам одноименного романа Гастона Леру, французского писателя, признанного мастера детектива.

Локация : Театр GoJa Music Hall

Адрес : U Vzstaviště, Praha 7

Время проведения : 14:00 – 22:00

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Фестиваль скандинавских фильмов

В выходные закончится фестиваль скандинавских фильмов, который открылся в четверг, 10 января. Он проходит сразу в трех кинотеатрах: «Люцерне», «Атласе» и «Пилоте». В рамках фестиваля будет показано более 20 картин, из них пять – премьеры. Фестиваль проходит пятый год подряд. Все фильмы доступны с чешскими субтитрами.

Локация : кинотеатры «Люцерна», «Атлас» и «Пилот»

Вход : в зависимости от фильма и кинотеатра

Выставка «Кельты»

В новом здании Национального музея проходит выставка, посвященная кельтской культуре в Европе. Некоторые экспонаты представлены впервые. Как известно, кельты были одним из самых воинственных европейских народов. Одно из их племен, бойи, проживало на территории нынешней Чехии. От него и произошло название Богемии.

Локация : Национальный музей

Адрес : Vinohradská 1

Время проведения : 10:00 – 19:00

Вход : 100 крон

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Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее

В Национальном техническом музее до сих пор проходит выставка «1000 миль чехословацких» – воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.

Локация : Национальный Технический музей Праги

Адрес : Kostelní 42, Praha 7

Время проведения : 09:00 – 18:00

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