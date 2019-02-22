Куда пойти в выходные 23 и 24 февраля в Праге

Если вы еще не решили, чем займетесь в эти выходные, то наша традиционная подборка вам в помощь.

Спектакль "25 минут до и после секса"

Киевский театр "Черный квадрат" снова в Праге с новой комедией. Театр славится тем, что его визитные карточки – истории о сексе. Однако никакой пошлости в этих постановках нет. Сходите в воскресенье, 24 февраля, в Длабачов и подарите себе отличный выходной.

Локация : Multifunkční centrum Dlabačov

Адрес : Bělohorská 24

Вход : от 490 крон

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«Геосвет–2019»

23–24 февраля в Праге состоится весенняя выставка-продажа минералов, драгоценных камней, окаменелостей, авторских украшений, а также всевозможной специализированной литературы.



Попасть на это мероприятие можно только два раза в году, весной и осенью. Выставка пройдет в четырехзвездночном отеле Olympik Congress. На ней будут присутствовать десятки экспонентов и ряд ведущих экспертов.

Посетители смогут купить минералы и драгоценные камни со всего мира от ведущих местных и зарубежных компаний, а также приобрести оригинальные авторские ювелирные изделия со встроенными камнями. Прямо в торговом зале можно будет бесплатно получить независимую судебную экспертизу, а также оценить собственные драгоценные камни, которые достались в наследство в виде старых ювелирных украшений, найденные минералы или ископаемые окаменелости.

Адрес : Sokolovská 138

Время проведения :

суббота – с 10:00 до 18:00,

воскресенье – с 10:00 до 16:00.

Вход : 50 крон, дети и молодежь до 18 лет – бесплатно.

Зимнее кормление животных в Пражском зоопарке

В выходные можно пойти в Пражский зоопарк, там сейчас проходит занимательная акция – зимнее кормление животных с комментариями работников зоопарка. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания. Программа по демонстративному кормлению работает только в выходные и праздничные дни.

Локация : Пражский зоопарк

Адрес : U Trojského zámku 3/120

Время проведения : 10:00 – 15:30

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Бесплатное катание на коньках

В эти выходные у вас есть последняя возможность бесплатно покататься на катке на Летне (Прага 7). Для тех, кто не умеет стоять на коньках, вне зависимости от возраста, открыта школа катания, опять же бесплатная.

Локация : Летна

Время проведения : 09:00 – 21:00

Вход : бесплатно

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"100 лет чехословацкой кроны"

Выставка под таким названием проходит с 1 февраля по 28 апреля в Императорских конюшнях Пражского Града. Главный ее экспонат – 130-килограммовая монета из чистого золота диаметром более полуметра. Вместе с этим уникальным артефактом в экспозиции представлены драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали и оригинальные образцы банкнот работы Альфонса Мухи и Макса Швабинского.

Локация : Císařská konírna

Адрес : Pražský hrad - II. nádvoří, Praha 1

Время проведения : 10:00 – 18:00

Вход : 50 – 100 крон





Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства

В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.

Локация : Муниципальный дом Праги

Адрес : nám. Republiky 5

Время проведения : 10:00 – 19:00

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Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее Праги

В Национальном техническом музее до сих пор проходит выставка «1000 миль чехословацких» – воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.

Локация : Национальный Технический музей Праги

Адрес : Kostelní 42, Praha 7

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Выставка картин французских и чешских художников

Во Дворце Кинских открыта выставка работ, созданных в период 1850 – 1950 годов. Все картины написаны в стиле синтетического символизма и относятся к понт-авенской школе изобразительного искусства. Выставка называется "Бонжур, месье Гоген: чешские художники в Бретани (1850 — 1950)".

Локация : Дворец Кинских

Адрес : Staroměstské naměstí 12

Время проведения : 10:00 – 18:00

Вход : 150 – 220 крон

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Экскурсии в океанариум "Морской мир"

Выходные – отличный повод посетить "Морской мир" на Выставиште, который представляет собой огромную выставочную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь 60 аквариумов общей емкостью 260 тыс. литров. Среди их обитателей – акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.

Локация : ZOO Mořský svět

Адрес : Výstaviště, Praha 7

Время проведения : 09:00 – 19:00

Вход : бесплатно – 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря

В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре – экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.

Локация : Strahovský klášter

Адрес : Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения : 09:00 – 17:00

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Выставка IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

В пражском РЦНК проходит выставка лучших работ, представленных в ходе конкурса имени известного российского фотокорреспондента, погибшего в 2014 году во время командировки в зону военного конфликта на востоке Украины. На конкурс, который установил на этот раз новый рекорд по количеству стран-участниц — 77 государств мира, выставляются документалисты-фотографы от 18 до 33 лет.

Локация : Российский центр науки и культуры в Праге

Адрес : Na Zátorce 16, Praha 6

Время проведения : суббота – с 09:00 до 16:00

Вход : Бесплатно

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Выставка Tata Bojs в DOXе

В центре современного искусства DOX продлили выставку, посвященную 30-летию Tata Bojs – одной из лучших групп чешского рока. Экспозиция разделена на 10 частей, каждая из которых отражает определенные этапы биографии этого коллектива. В оформление выставки много труда вложил визуальный художник Милан Цайс (Milan Cais), он же один из основателей Tata Bojs.

Локация : Centrum současného umění DOX

Адрес : Poupětova 1, Praha 7

Время проведения : 10:00 – 18:00

Вход : 90 – 180 крон

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Зимние экскурсии в пражском аэропорту

Разнообразить монотонные зимние дни и пополнить свои технические знания можно на экскурсии в аэропорту имени Вацлава Гавела. Во время нее можно наблюдать за взлетом и посадкой различных лайнеров, находясь всего в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы; ознакомиться с работой представителей многих интересных специальностей; попасть в помещения, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Экскурсии проводятся при любой погоде, необходима предварительная регистрация минимум за 24 часа.

Локация : Letiště Praha

Адрес : K letišti 1073/25, Praha 6

Время проведения : индивидуально

Вход : 110 – 220 крон

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Выставка Wunderbild Катарины Гросс

Не упустите возможность увидеть уникальное явление в живописи – монументальную инсталляцию Wunderbild. Немецкая художница Катарина Гросс рисует монументальные полотна, где отражаются эмоции, желания и все первозданные человеческие чувства. Крупномасштабную инсталляцию Wunderbild она подготовила конкретно для Ярмарочного дворца в Праге, так как его интерьер отлично подходит для воплощения замысла.

Локация : Národní galerie v Praze – Veletržní palác

Адрес : Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Время проведения : 10:00 – 18:00

Вход : 80 – 150 крон

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Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar

В выходные посетите выставку Pixar 30 Years Animation. Это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории Pixar, ознакомятся с подробностями создания анимационного фильма от а до я.

Адрес : Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения : 09:00 – 21:00

Вход : бесплатно – 290 крон

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Вечерние экскурсии в оранжерее Fata Morgana

Хотите ощутить жизнь ночных джунглей? Оранжерея Fata Morgana предоставляет каждому такую возможность. В субботу в 18:00 там стартует вечерняя экскурсия по влажному тропическому лесу. Во всех помещениях этой 130-метровой теплицы, разбитой на три части с разной температурой и влажностью воздуха, максимально воссоздана естественная среда настоящих джунглей. Только во время вечерней прогулки можно услышать кваканье тропических лягушек и насладиться ароматом растений, которые с заходом солнца начинают благоухать более интенсивно.

Локация : Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес : Trojská 800/196, Praha 7

Вход : бесплатно – 200 крон

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Пражская Матейская ярмарка – 2019

В субботу, 23 февраля, в Прагу возвращается традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии – Матейская ярмарка. Обязательные атрибуты – американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран.

Локация : Výstaviště Holešovice

Время проведения : 10:00 – 22:00

Вход : бесплатно – 30 крон

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Фестиваль "Книга из кино"

Минифестиваль книги пройдет 23 февраля в кинотеатре Ponrepo. Вас ждут презентация от книгоиздательств, лекции, беседы, встречи с авторами, показы кинолент.

Локация : Kino Ponrepo

Адрес : Bartolomějská 291/11

Время проведения : 13:00 – 19:00

Вход : свободный

Выставка “Holiday World”

В пятницу в Праге стартовала 28-я по счету самая большая в Европе туристическая выставка. В субботу или воскресенье обязательно посетите Выставиште Голешовице, так как “Holiday World” в этом году объединена с еще одной интересной ярмаркой – “Top Gastro & Hotel”.

Локация : Výstaviště Holešovice

Адрес : Výstaviště 67

Время проведения : 09:30 – 16:00

Вход : от 100 крон

Зимняя версия фестиваля “Let It Roll”

Известный, пожалуй, каждому жителю Чехии фестиваль электронной музыки Let It Roll пройдет в эти выходные на Выставиште Голешовице. Главная его "фишка" – музыка драм-н-бэйс. Фестиваль проводится нон-стоп с 10:00 пятницы по 16:00 воскресенья. Лайнап прекрасен, так что долго не раздумывайте!

Локация : Výstaviště Holešovice

Адрес : Výstaviště 67

Вход : от 800 крон





Фестиваль испанского кино “La Película 2019”

С 19 по 24 февраля в кинотеатре “Светозор” проходит фестиваль испанского кино. Каждый день для пражского зрителя будет продемонстрировано несколько кинолент. Это и комедии, и документальные ленты, и анимационные фильмы и, конечно, драмы. Что будет показано в эти выходные, можно посмортреть на сайте кинотеатра.

Локация : Kino Světozor

Адрес : Vodičkova 791/41

Время проведения : 15:30 – 22:00