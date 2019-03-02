Куда пойти в выходные 2 и 3 марта в Праге

Грядут первые весенние выходные в этом году, а это значит, что снова в Праге будет масса различных акций и мероприятий. Поможет определиться с выбором наша традиционная подборка. Желаем вам хороших выходных!

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу открывается известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране фермерский рынок существует на Vitezne namesti (в народе – Кулатяк) с 2010 года и дает возможность чешским фермерам продать свою продукцию, минуя посредников. Посетители смогут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация : Vítězné náměstí – Kulaťák

Адрес : Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения : 08:00 - 14:00

Вход : бесплатно

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Фестиваль джина

2 марта в Виноградском Павильоне уже в четвертый раз пройдет пройдет фестиваль джина - Ginfest by Barlife. Для любителей джина это будет прекрасная возможность попробовать лучшие его сорта, собранные со всего мира, поучаствовать в семинарах и узнать у экспертов все о можжевеловом напитке. Неважно какой сорт джина вам больше нравится, на празднике Ginfest by Barlife можно попробовать десятки сортов этого напитка, собранных со всего мира.

Локация : Павильон на Виноградах

Адрес : Vinihradska 50, Praha 2

Время проведения : 13:00 - 21:00

Вход : 250 крон

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Наблюдения за космосом в обсерватории

Если вам нравится смотреть на ночное небо, искать там созвездия, звезды, планеты, то лучше всего для этого посетить пражскую обсерваторию. Среди планет в данное время лучший объект для наблюдения – это Марс. А еще март – лучшее время для наблюдения за двойными звездами. Не знаете что это?! Скорее идите в обсерваторию.

Локация : Štefánikova hvězdárna

Адрес : Strahovská 205

Время проведения : 11:00 - 21:00

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Выставка протокольных подарков в чешском Сенате

Интересно узнать, что дарят иностранные делегации на встречах чешским чиновникам? Тогда посетите выставку протокольных подарков в верхней палате парламента Чехии.

Локация : Senát Parlamentu ČR

Адрес : Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

Время проведения : 10:00 - 16:00

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Кормление животных в Пражском зоопарке

В выходные можно пойти в Пражский зоопарк, там сейчас проходит занимательная акция – зимнее кормление животных с комментариями работников зоопарка. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания. Программа по демонстративному кормлению работает только в выходные и праздничные дни.

Локация : Пражский зоопарк

Адрес : U Trojského zámku 3/120

Время проведения : 10:00 – 15:30

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«100 лет чехословацкой кроны»

Выставка под таким названием проходит с 1 февраля по 28 апреля в Императорских конюшнях Пражского Града. Главный ее экспонат – 130-килограммовая монета из чистого золота диаметром более полуметра. Вместе с этим уникальным артефактом в экспозиции представлены драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали и оригинальные образцы банкнот работы Альфонса Мухи и Макса Швабинского.

Локация : Císařská konírna

Адрес : Pražský hrad - II. nádvoří, Praha 1

Время проведения : 10:00 – 18:00

Вход : 50 – 100 крон





Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства

В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.

Локация : Муниципальный дом Праги

Адрес : nám. Republiky 5

Время проведения : 10:00 – 19:00

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Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее Праги

В Национальном техническом музее до сих пор проходит выставка «1000 миль чехословацких» – воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.

Локация : Национальный Технический музей Праги

Адрес : Kostelní 42, Praha 7

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Выставка картин французских и чешских художников

Во Дворце Кинских открыта выставка работ, созданных в период 1850 – 1950 годов. Все картины написаны в стиле синтетического символизма и относятся к понт-авенской школе изобразительного искусства. Выставка называется «Бонжур, месье Гоген: чешские художники в Бретани (1850 — 1950)».

Локация : Дворец Кинских

Адрес : Staroměstské naměstí 12

Время проведения : 10:00 – 18:00

Вход : 150 - 220 крон

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Экскурсии в зоопарк "Морской мир"

Выходные – отличный повод посетить "Морской мир" на Выставиште, который представляет собой огромную выставочную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь 60 аквариумов общей емкостью 260 тыс. литров. Среди их обитателей – акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.

Локация : ZOO Mořský svět

Адрес : Výstaviště, Praha 7

Время проведения : 09:00 – 19:00

Вход : бесплатно – 320 крон

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Пражская Матейская ярмарка – 2019

В Прагу вернулась традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии – Матейская ярмарка. Обязательные атрибуты – американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран.

Локация : Výstaviště Holešovice

Время проведения : 10:00 – 22:00

Вход : бесплатно - 30 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря

В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа! Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре – экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.

Локация : Strahovský klášter

Адрес : Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения : 09:00 – 17:00

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Выставка Tata Bojs в DOXе

В выходные стоит заглянуть в центр современного искусства DOX, ведь там продлили выставку, посвященную 30-летию Tata Bojs – одной из лучших групп чешского рока. Экспозиция разделена на 10 частей, каждая из которых отражает определенные временные промежутки. В оформление выставки много труда вложил визуальный художник Милан Цайс (Milan Cais), он же один из основателей Tata Bojs.

Локация : Centrum současného umění DOX

Адрес : Poupětova 1, Praha 7

Время проведения : 10:00 - 18:00

Вход : 90 - 180 крон

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Экскурсии в пражском аэропорту

Разнообразить монотонные зимние дни и пополнить свои технические знания можно на экскурсии в аэропорту имени Вацлава Гавла. Во время экскурсии можно наблюдать за взлетом и посадкой различных лайнеров, находясь всего в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы; ознакомиться с работой представителей многих интересных специальностей; попасть в помещения, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Экскурсии проводятся при любой погоде, необходима предварительная регистрация минимум за 24 часа.

Локация : Letiště Praha

Адрес : K letišti 1073/25, Praha 6

Время проведения : индивидуально

Вход : 110 - 220 крон

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Выставка картин Катарины Гросс

Выходные отличный шанс не упустить возможность увидеть уникальное явление в живописи – монументальную инсталляцию Wunderbild. Немецкая художница Катарина Гросс рисует монументальные полотна, где отражаются эмоции, желания и все первозданные человеческие чувства. Крупномасштабную инсталляцию Wunderbild она подготовила конкретно для Ярмарочного дворца в Праге, так как его интерьер отлично подходит для воплощения замысла.

Локация : Národní galerie v Praze – Veletržní palác

Адрес : Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Время проведения : 10:00 - 18:00

Вход : 80 - 150 крон

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Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar

В выходные посетите выставку Pixar 30 Years Animation. Это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, котороая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, ознакомятся с подробностями создания анимационного фильма от а до я.

Адрес : Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения : 09:00 - 21:00

Вход : бесплатно – 290 крон

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Вечерние экскурсии в оранжерее Fata Morgana

Хотите ощутить жизнь ночных джунглей? Оранжерея Fata Morgana предоставляет каждому такую возможность. В субботу в 18:00 там стартует вечерняя экскурсия по влажному тропическому лесу. Во всех помещениях этой 130-метровой теплицы, разбитой на три части с разной температурой и влажностью воздуха, максимально воссоздана естественная среда настоящих джунглей. Только во время вечерней прогулки можно услышать кваканье тропических лягушек и насладиться ароматом растений, которые с заходом солнца начинают благоухать более интенсивно.

Локация : Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес : Trojská 800/196, Praha 7

Вход : бесплатно - 200 крон

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Выставка «Ранняя весна в Пражском граде»

Лучший способ ощутить неизбежное приближение весны – это в эти выходные посетить Эмпировую теплицу в Королевском саду Пражского града во время, когда сад только начинает просыпаться от зимней спячки. Это ежегодная выставка и проходит она уже в 7 раз. Посетители смогут также ознакомиться с картинами художника Микулаша Медека и работами художницы, графика и скульптора Адриены Шимотовой.

Локация : Empírový skleník v Královské zahradě

Адрес : Pražský hrad

Время проведения : 10:00 - 18:00

Вход : 20 крон

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