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Видео: Элджей с единственным концертом выступил в Праге

Видео: Элджей с единственным концертом выступил в Праге

Maria Rogatneva 159 0
Километровая очередь, "синие" иностранцы на баре, подростки в рваных джинсах... Элджей выступил в Праге! Как прошел единственный концерт артиста в чешской столице - узнаете из нашего видеорепортажа.
Видео: Элджей с единственным концертом выступил в Праге

В рамках своего нового тура NOTORIOUS TOUR EPISODE III featuring Cherocky Элджей выступил с единственным концертом в Праге. Акция прошла в Fashion Club. Организаторы концерта - Anonymous Entertainment. Информационную поддержку оказал наш портал 420on.cz, билеты на концерт продавались через нашу билетную кассу - tickets.420on.cz

Автор таких хитов как "Minimal", "Рваные джинсы", "360", "Розовое вино" исполнил для своих фанатов все свои хиты, включая самый свежий релиз - "Sayonara Boy 143". 

Увидеть и услышать любимого артиста пришли не только локалы (в том числе и чехи), но также приехали фанаты с разных стран. Недаром Элджей считается одним из самых популярных музыкальных исполнителей соврменной российской сцены. В доказательство этому почти километровая очередь на входе в клуб. О том как прошел концерт Элджея в Праге - смотрите наш репортаж.

 

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Темы
420on Fashion club музыка концерт Прага Чехия
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