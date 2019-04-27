Куда пойти в Праге в выходные 27 и 28 апреля 2019 года

Если вы еще не решили, чем займетесь в эти выходные, то скорее читайте наш материал. Выходные обещают быть насыщенными. Желаем вам хорошего отдыха и поздравляем с наступающей Пасхой!

7 Castles Trial 2019: международное ралли автомобилей-ветеранов в Праге

Гонка начнется на парковке Premium Outlet Prague Airport 27 апреля в 08:00, а финиш будет проходить с 15:00 до 17:00. Церемония награждения победителя запланирована на 19:00. Организаторы однодневного ралли взяли лучшее у зарубежных мероприятий и переработали на чешский лад. Публика в восторге. Приходите и вы: 70 автомобилей возрастом от 30 до 133 лет, все на ходу и в отличной форме — это стоит видеть! Старт и финиш в субботу, 27 апреля, у Premium Outlet Prague Airport. Подробнее здесь.

Локация: Premium Outlet Prague Airport

Адрес: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67

Время проведения: 08:00-20:00

Вход: бесплатно

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Средиземноморье на Смиховской набережной — 2019

В Праге на Смиховской набережной любой желающий сможет окунуться в гастрономическую атмосферу сразу нескольких стран Средиземноморья.

Посетители фестиваля Středomoří na náplavce смогут попробовать блюда итальянской, французской, испанской, греческой или хорватской кухни, отведать мороженое и миндальное печенье и пополнить домашние запасы оливок, оливкового масла или, например, соуса песто.

Целый день поддерживать расслабленную атмосферу на набережной будет специальная сопроводительная программа.

Локация: Smíchovská Náplavka

Когда: суббота, 27 апреля

Время проведения: 07:00-19:00

Вход: бесплатно

Блошиный рынок на Жижкове

Теперь на Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Адрес: Jana Želivského 2385/11

Время проведения: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Галерея Engine — Classic Cars Gallery

С 10:00 до 20:00 27 апреля в просторах аутлета POP Airport будет открыта галерея Engine — Classic Cars Gallery, где представлена самая большая коллекция автомобилей Porsche в Центральной Европе, а с 10:00 до 15:00 выставка Porsche пройдет на парковке.

Не забудьте заглянуть в сам аутлет и получить удовольствие от шопинга премиум-класса по выгодным ценам, вкусно поесть, прогуляться по комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги. А ко всему прочему с террасы на верхнем этаже здания можно понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10% и сможете помыть свой автомобиль на мойке, которая находится в минуте езды от POP Airport, всего за 95 крон.

Локация: Premium Outlet Prague Airport

Адрес: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67

Время проведения: 10:00-20:00

Вход: бесплатно

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Prosecco & Food Festival

27 и 28 апреля в ареале Žluté lázně ждут всех любителей просекко и вкусной еды. Морепродукты, сыры, итальянские деликатесы, пицца и, конечно же, десерты. Все это под музыку и хлопанье пробок, резво вылетающих при открытии игристого итальянского вина, которое будет представлено в ассортименте.

Гурманы, Žluté lázně ждут вас на открытии фестивального сезона — 2019.

Локация: Žluté lázně

Адрес: Podolské nábř. 3/1184, Praha 4

Время проведения: 12:00-20:00

Подробная информация: prosecco-food-fest.cz

Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства

В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть. Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.

Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5

Время проведения: 10:00-19:00

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Экскурсии в океанариуме «Морской мир»

Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.

Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

Выходные — отличный повод посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: 08:00-14:00

Вход: бесплатно

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Кунсткамера Страговского монастыря

В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.

Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar

Pixar 30 Years Animation — это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, ознакомятся с нюансами создания анимационного фильма от а до я.

Адрес: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения: 09:00-21:00

Вход: бесплатно — 290 крон

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Выставка тропических бабочек

С 11 апреля по 26 мая в оранжерее «Фата Моргана» проходит ежегодная весенняя выставка тропических бабочек. Понаблюдать за превращением куколки в красивую экзотическую бабочку, полюбоваться ее первым полетом, прогуляться по тропическому лесу среди тысяч летающих мотыльков можно на ежегодной выставке в оранжерее пражского Ботанического сада. В прошлом году экспозицию посетило более 54 тысяч человек. Кстати, в рамках выставки организована продажа комнатных и уличных растений.

Локация: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес: Trojská 800/196, Praha 7

Время проведения акции: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 150 крон

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«100 лет чехословацкой кроны»

Выставка под таким названием проходит с 1 февраля по 28 апреля в Императорских конюшнях Пражского Града. Главный ее экспонат — 130-килограммовая монета из чистого золота диаметром более полуметра. Вместе с этим уникальным артефактом представлены драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали и оригинальные образцы банкнот работы Альфонса Мухи и Макса Швабинского.

Локация: Císařská konírna

Адрес: Pražský hrad — II. nádvoří, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 50-100 крон

Выставка протокольных подарков в чешском Сенате

Интересно узнать, что дарят иностранные делегации на встречах чешским чиновникам? Тогда посетите выставку протокольных подарков в верхней палате парламента Чехии.

Локация: Senát Parlamentu ČR

Адрес: Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

Время проведения: 10:00-16:00

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Jiřičná: ретроспективная выставка

Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX дает полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.

Локация: Centrum současného umění DOX

Адрес: Poupětova 1, Praha 7

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 40-180 крон

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Экспозиция в Староместской мостовой башне

С 1 апреля 2016 по 31 декабря 2019 года для посещения открыта экспозиция Староместской мостовой башни. «Таинственная башня» — это возможность узнать все об уникальном сооружении, спуститься в подвалы, осмотреть интерьеры, а также подняться на галерею и полюбоваться прекрасным видом Праги. Билеты можно купить только в кассе башни.

Локация: Staroměstská mostecká věž

Адрес: Karlův most

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Йозеф Шима: дорога к «Высокой игре»

В Вальдштейнском манеже с 19 апреля по 27 июля 2019 года можно познакомиться с творчеством Йозефа Шимы, одного из наиболее значительных представителей сюрреализма и абстрактной живописи в современном европейском искусстве. Йозеф Шима (1891-1971) — чешский художник, но, поскольку он почти 50 лет жил и творил в Париже, его иногда считают французским живописцем.

Локация: Вальдштейнский манеж

Адрес: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150-220 крон

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