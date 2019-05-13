В Праге стартовал музыкальный фестиваль «Пражская весна»

Вот уже в 74-й раз ко дню рождения одного из самых известных чешских композиторов Бедржиха Сметаны приурочен музыкальный фестиваль «Пражская весна». В этом году он проходит с 12 мая по 4 июня. Подробности и специальные рекомендации вы найдете в нашем материале.

Чешские композиторы известны и любимы во всем мире. Подтверждение этому — музыкальный фестиваль «Пражская весна», одно из ведущих событий в области классической музыки в европейском и глобальном масштабе.

За появление фестиваля стоит поблагодарить всемирно известного дирижера Рафаэля Кубелика: именно по его инициативе «Пражская весна» впервые состоялась в 1946 году.

Из года в год организаторы готовят обширную программу (нынешнее расписание размещено на официальном сайте). На протяжении всего фестиваля в Праге каждый день проходит сразу несколько концертов. «Пражская весна» традиционно стартует в Муниципальном доме в самом центре чешской столицы по адресу площадь Республики, 5. На открытии фестиваля всегда звучит симфоническая поэма Бедржиха Сметаны «Моя Родина». В остальные дни концерты проходят на разных площадках, например в Рудольфинуме, Анежском монастыре, костеле Святого Лукаша, Национальном театре, Мерседес Форуме и так далее.

Каждое из этих мест предполагает дресс-код, иногда он обязателен, иногда — просто рекомендован. В любом случае советуем вам подготовиться и немного обновить гардероб. Речь может идти как о новом платье или костюме, так и о целом образе, включающем обувь и аксессуары. Зависит только от вас, ведь в Premium Outlet Prague Airport делать покупки одно удовольствие.

Насладиться шопингом премиум-класса по выгодным ценам в уникальном торговом центре, вкусно поесть, прогуляться по комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, вы можете каждый день с 10:00 до 20:00. Кроме того, с террасы на верхнем этаже здания можно понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Кстати, каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление заветного списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра.

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Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67

Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта — три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.

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