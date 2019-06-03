Лучшее на месяц: чем заняться в Праге в июне

Самое главное
Экскурсии по пражским виноградникам
Возможность посетить виноградники, которые принадлежат чешской столице и частным владельцам, у желающих появится уже в третий раз. Кстати, со многих виноградников открывается потрясающий вид на город.
Когда: 8 и 9 июня
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Ночь музеев
В 16-й музейной ночи участвуют 45 музеев, галерей, культурных институций, расположенных в 90 объектах по всему городу. Вход бесплатный или за символическую одну крону. Перемещаться между заведениями-участниками помогут специальные музейные автобусы.
Когда: 8 июня с 19:00 до 01:00
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Уик-энд открытых садов
Для тех, кого пугают очереди и музейная духота. Впрочем, очереди в сады тоже возможны, ведь попасть туда, куда обычно посетителей не пускают, и в большинстве случаев получится бесплатно. Отметим, что идея такого уик-энда родом из Великобритании. Полный список участвующих садов и график их работы можно найти на сайте акции.
Когда: 8 и 9 июня
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Концерт Чешской филармонии на Градчанской площади
Прославленный оркестр исполнит под открытым небом музыку из фильмов – «Звездных войн», «Индианы Джонса», «Гарри Поттера», «Списка Шиндлера» и других. Вход бесплатный.
Когда: 19 июня в 20:00
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Prague Metronome Festival
Пражский музыкальный фестиваль, который каждый год предлагает отличный лайнап, состоится уже в четвертый раз. Среди участников — Лиам Галлахер, Kraftwerk, Morcheeba и Primal Scream Не обойдется без специального концерта, посвященного тридцатилетию бархатной революции, — «Голоса свободы».
Локация: Прага, Выставиште
Когда: 21-22 июня
Вход: от 1 290 крон на один день, от 2 190 крон за два дня
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MDA Ride
Крупнейшая байкерская благотворительная акция в Чехии пройдет уже в девятый раз. Посетителей ждет живой концерт и очень много мотоциклов разных марок и размеров. Акция подходит для семей с детьми. Вход бесплатный.
Локация: Вацлавская площадь
Когда: 22 июня с 09:00 до 22:00.
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Фестивали пива и других напитков
Žižkovské pivobraní
Пивной праздник в районе Жижков пройдет при поддержке администрации Праги 3 уже в восьмой раз. За два дня можно будет перепробовать десятки сортов пенного напитка от более чем 30 малых пивоварен. Не обойдется без сопроводительной программы: живой музыки, конкурсов, спортивного шоу. Подготовлены и развлечения дня детей: батут, настольный футбол, песочницы и так далее. Если погода будет жаркой, на гостей обещают разбрызгивать воду из пожарной машины. Вход бесплатный.
Локация: холм Парукаржка
Когда: 7-8 июня с 12:00 до 21:00
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Юбилей Смиховской пивоварни
Главный пивоваренный завод Праги с размахом отметит 150-летие. Кроме рек пива участников ждут музыкальные выступления под открытым небом, мотоциклы Harley-Davidson, футбол и регби, уроки розлива от профессионалов и экскурсии в самое сердце пивзавода. Праздновать будут в помещении, во дворе и на прилегающих улицах.
Локация: Смиховская пивоварня, вход с улицы Svornosti
Когда: 8 июня
Вход: 150 крон, билеты продаются онлайн
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Mattoni koktejl festival
В сердце Праги пройдет чемпионат мира среди барменов по смешиванию коктейлей и других напитков. Посетителей ждут азарт, выступления известных музыкантов и, конечно, освежающие коктейли. Вход бесплатный.
Локация: Староместская площадь
Когда: 8 июня с 14:15 до 22:00
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Дни сидра
Возможность попробовать около ста сортов сидра, от сладких до полусухих, выпущенных чешскими и иностранными производителями.
Локация: Смиховская наплавка
Когда: 14-16 июня
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Фестиваль малых пивоварен на Пражском Граде
В восьмом ежегодном мероприятии примут участие 66 мини-пивоварен со всей Чехии и еще три из-за границы. Вместе они предложат порядка 130 сортов. Вход по билетам, в цену которых входит каталог, бокал и неограниченная дегустация. Купить билет можно заранее или прямо на месте. Организаторы предупреждают, что их число ограничено.
Локация: Королевский сад Пражского Града, Прага 1
Когда: 14 июня с 14:00 до 20:00, 15 июня с 12:00 до 20:00
Вход: 500 крон, билет действует один день
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Пиво на Наплавке
В эти же дни пройдет еще одна пивная акция при участии малых и мини-пивоварен. Организаторы делают ставку на гастрономическую составляющую, то есть на закуску. Будут ребрышки, бургеры, сладкие и соленые блинчики, морепродукты, балканская, венгерская и словенская национальная кухня.
Локация: наплавка у набережной Рашина, Прага 2
Когда: 14 июня с 14:00 до 22:00, 15 июня с 10:00 до 20:00
Вход: бесплатно, но необходимо приобрести фестивальный комплект с брендированным кувшинчиком для дегустации (от 70 крон)
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Milujeme Prosecco
Гостям фестиваля просекко предложат около ста сортов игристого напитка, общение с итальянскими виноделами, деликатесы, пикник на траве и модный показ.
Локация: сады Святополка Чеха (Прага 2, Винограды)
Когда: 22 июня с 10:00 до 22:00
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České PivoPění
Организаторы характеризуют мероприятие просто и исчерпывающе: фестиваль чешского пива и культуры. Вход бесплатный.
Локация: Смиховская наплавка, Прага 5
Когда: 22 июня с 11:00 до 22:00
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Vínečko Fest
Вино от малых производителей из Южной Моравии и из Старого и Нового света, которое сложно найти в обычной продаже. Дегустация пройдет под живую музыку.
Локация: наплавка на набережной Рашина
Когда: 29 июня с 10:30 до 21:00
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Гастрономические акции
Акции подобного рода пройдут в июне в таком количестве, что мы позволим себе ограничиться их кратким перечислением.
5 июня в пешей зоне у метро «Андел» расположится французский рынок (еще один chezgreg.cz
ожидается 22 июня в Новоместской ратуше). 7 июня свой первый день рождения отметит уличный фуд-маркет Manifesto у автобусного вокзала «Флоренц» и одноименного метро. Обещают выступления диджеев с 18:30, много коктейлей и сладостей, а от гостей просят соблюсти дресс-код и нарядиться в черно-белой гамме.
14-15 июня в выставочном центре в Летнянах запланирован фестиваль американской кухни.
15 июня на площади Йиржи из Подебрад пройдет итальянский рынок Tutto Italiano, а в парке Гребовка — Apetit piknik. В этот же день в саду посольства Польской Республики состоится польский пикник, где кроме презентаций и концертов будет и кулинарная программа.
16 июня на площади Республики в 15:00 начнется индийский фестиваль Ratha – Yatra, которому будет предшествовать красочное трехчасовое шествие по самому сердцу Праги. Экзотической кухней и пряностями праздник не ограничится, но они, несомненно, будут.
Наконец, 19 июня у метро «Андел» запланирована гастрономическая акция, посвященная Португалии.
Театр под открытым небом
Традиционные театры уходят на каникулы, а у площадок под открытым небом сезон только начинается.
Летняя сцена на Вышеграде
Здесь в рамках фестиваля Metropolitní léto hereckých osobností будут проходить спектакли театра Studio Dva, а также концерты.
Когда: с 7 июня до 31 августа
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Расписание
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Звездное лето под Жижковской телебашней
Летняя сцена возле телебашни откроется в этом году впервые. 23 июня состоится живой концерт Томаса Клуса, а 24 июня – премьера комедии Нормана Фостера «Любовь в прямом эфире». Фестиваль Hvězdné léto продолжится спектаклями разных пражских театров.
Когда: с 23 июня до 2 сентября
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Летний Шекспировский фестиваль
Фестиваль Letní shakespearovské slavnosti откроется спектаклем «Зимняя сказка» на Пражском Граде и продолжится там же и на других площадках.
Когда: с 25 июня по 6 сентября
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Музыка
Обратим особое внимание на концерты, которые пройдут под открытым небом — погода и расслабленное летнее настроение располагают.
Praha Žije Hudbou 2019
Четвертый мультижанровый уличный фестиваль объединит выступления музыкантов, танцоров, цирковых артистов. На 50 сценах состоится более 500 акций.
Когда: 7-8 июня
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Культурное лето в Сенате
В Вальдшейнском саду каждый четверг с начала июня и до середины сентября будет звучать живая музыка. Вход бесплатный. Возможны изменения программы из-за погоды и других обстоятельств.
Локация: Вальдштейнский сад
Когда: по четвергам с 17:00
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Концерт ансамбля стражи Пражского Града
Квинтет исполнит произведения Дворжака, Баха, Дебюсси, а также более современных музыкантов, например Джона Леннона. Бесплатно. Выступления повторятся несколько раз в течение лета.
Локация: перед собором Святого Вита на Пражском Граде
Когда: 12 июня в 13:00
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Концерт Пражской филармонии в Карлинских казармах
Культурное пространство отметит свое двухлетие рядом музыкальных событий. Одним из них станет концерт ансамбля Пражской филармонии в составе 40 человек, который исполнит произведения Моцарта, Бетховена и других. Обещается романтика под звездами (но семьи с детьми тоже приветствуются).
Локация: Prvního pluku 2, Прага 8
Когда: 22 июня в 17:00
Билеты: от 300 крон
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Prague Proms 2019
Фестиваль классики и джаза состоится уже в 15 раз и вновь соберет лучших современных музыкантов из Чехии и из-за рубежа. Кульминацией фестиваля станет Голливудская ночь.
Локация: различные площадки
Когда: с 21 июня по 16 июля
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Стиль и дизайн
Mint Market
Ярмарка творений чешских и словацких художников, модельеров и дизайнеров в июне состоится в Праге дважды, сначала на Карловой площади, а потом – впервые в своей истории – на Малостранской. Вход в обоих случаях бесплатный.
Локация: Карлова площадь 7-8 июня и Малостранская площадь 29 июня
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Praguemarket
Еще одно похожее мероприятие, где можно будет изучить продукцию 50 чешских дизайнеров, состоится на площади Республики. Посетители смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику.
Локация: площадь Республики
Когда: 8-9 и 29-30 июня с 10:00 до 19:00
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Спорт
День самокатов
В парке Витков состоится спортивно-благотворительное мероприятие для детей и взрослых, кульминацией которого станет гонка на самокатах. Победитель получит приз – переходящий кубок и автомобиль Opel на уик-энд с полным баком бензина. Зарегистрированные участники смогут бесплатно арендовать «колобежку».
Локация: холм Витков
Когда: 8 июня с 10:00 до 17:00
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«Приматорки» на Влтаве
Традиционное состязание гребцов состоится уже в 106-й раз. Наблюдать за водными соревнованиями можно с обоих берегов реки. Старт – у Весларжского острова, финиш – между Железнодорожным мостом и мостом Палацкего.
Локация: Влтава
Когда: 8-9 июня с 09:00
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Олимпийский бег
Чтобы участвовать, не нужно быть олимпийцем. В этот день по всей Чехии побегут около 75 тысяч человек: по официальным «золотым» трассам, более простым маршрутам или в рамках индивидуальных заданий в специальных приложениях. В Праге «золотой» забег состоится в Стромовке, также можно пробежаться на Петржине, в парках Краловка, Ладронка и других.
Когда: 19 июня
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Пражская эстафета
Команды бегунов приглашаются к участию в эстафете 4x5. В течение уик-энда состоится несколько забегов для профессионалов и любителей. Маршрут начинается в выставочном комплексе и пролегает по парку Стромовка.
Локация: выставочный центр Голешовице
Когда: 25-27 июня
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С детьми
Многие из приведенных выше акций подоходят для семейного отдыха, но эти, пожалуй, вызовут у младшего поколения особый интерес.
День с полицией Чешской Республики
У маленьких и взрослых гостей мероприятия будет возможность познакомиться с работой полицейских, спасателей, таможенников и даже службы исполнения наказаний. Участников ждет демонстрация различной техники в действии, футбол верхом на лошадях и выступление музыкальных коллективов полиции и стражи Пражского Града.
Локация: Летенская равнина
Когда: 8 июня с 10:00 до 16:00
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PesFest
Необычное мероприятие для всех, кто любит собак, пройдет при поддержке администрации Праги 4. Обещают презентацию различных пород, конкурсы для собак и их владельцев, консультации специалистов, игры с питомцами на специальных площадках, продажу всего необходимого для ухода за животными. Самому милому псу вручат приз зрительских симпатий. Вход бесплатный. Для участия в соревнованиях необходимо предъявит ветеринарный паспорт животного.
Локация: Центральный парк Панкрац
Когда: 16 июня с 11:30
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Детский фестиваль PRVÝ!
Обещают массу развлечений под открытым небом: спортивные и настольные игры, батуты, аттракционы, колесо обозрения.
Локация: выставочный комплекс Голешовице
Когда: 28-30 июня
Билеты: от 290 крон на один день
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