Чем заняться в Праге в выходные 15 и 16 июня

Индийский фестиваль колесниц Ратха-ятра
В субботу в центре Праги отметят один из главных праздников индуизма, посвященный возвращению Кришны домой после долгих странствий. Центральный элемент фестиваля — проезд колесниц с деревянными божествами Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры. Он начнется в полдень на площади Республики и там же завершится в 15:00, дав старт культурно-кулинарной программе, которая продлится до 20:00. Яркие краски, индийская музыка и танцы и большой выбор вегетарианских блюд, продажа пряностей, сувениров и аксессуаров — такое событие не стоит пропускать.
Локация: площадь Республики
Где: Náměstí Republiky, Praha 1
Когда: 15 июня с 12:00 до 20:00
Вход: бесплатно
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Дни сидра
Самый масштабный фестиваль сидра в Чешской Республике даст возможность попробовать около ста сортов напитка, от сладких до полусухих, выпущенных чешскими и иностранными производителями. Также организаторы обещают угощения и электронную музыку, включая мастер-классы диджеев.
Локация: Смиховская наплавка
Где: Hořejší nábřeží, Praha 5
Когда: 15 июня с 10:00 до 22:00, 16 июня с 10:00 до 17:00
Вход: от 100 крон, стакан для дегустации в подарок (билеты можно заранее купить на сайте мероприятия)
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Фестиваль малых пивоварен на Пражском Граде
В субботу продолжится пивной праздник, который начался в самом сердце Праги в пятницу. Фестиваль проходит уже в восьмой раз, и в этом году в нем участвуют 66 мини-пивоварен со всей Чехии и три из-за границы. Вместе они предлагают порядка 130 сортов. В цену билета входит каталог, бокал и дегустация. Организаторы предупреждают, что число билетов ограниченно.
Локация: Королевский сад Пражского Града
Где: Pražský hrad, Praha 1
Когда: 15 июня с 12:00 до 20:00
Вход: 500 крон
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Пиво на Наплавке
Еще одна пивная акция при участии малых и мини-пивоварен проходит на берегу Влтавы. Организаторы делают ставку на гастрономическую составляющую, то есть на закуску. Будут ребрышки, бургеры, сладкие и соленые блинчики, морепродукты, балканская, венгерская и словенская национальная кухня.
Локация: наплавка у набережной Рашина
Где: Rašínovo nábřeží, Praha 2
Когда: 15 июня с 10:00 до 20:00
Вход: бесплатно, но необходимо приобрести фестивальный комплект с брендированным кувшинчиком для дегустации (от 70 крон)
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Пражский пивной фестиваль в Летнянах
На обширной территории под открытым небом будет представлено пиво от крупных и мелких производителей, угощение, живая музыка, конкурсы и специальная детская зона. Кроме того, можно будет посмотреть на самолеты, «припаркованные» на аэродроме и летающие над ним.
Локация: выставочный комплекс «Летняны»
Где: Beranových 667, Praha 9
Когда: 15 июня с 10:00 до 22:00
Вход: в предварительной продаже — 100 крон, на месте — 150 крон
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Американский фестиваль
Он пройдет по соседству с пивным фестивалем в Летнянах, так что посещение двух событий удастся совместить. В программе – американская кухня, конкурсы по поеданию перцев чили шести мексиканских сортов и гамбургеров, выставка современных и классических автомобилей из США, живая музыка, включая каверы песен Элвиса Пресли и группы Red Hot Chilli Peppers.
Локация: выставочный комплекс «Летняны»
Где: Beranových 667, Praha 9
Когда: 15 июня с 10:00 до 22:00
Вход: в предварительной продаже — 100 крон, на месте — 150 крон
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Apetit piknik
Ежегодный праздник журнала Apetit, совмещающий в себе кулинарную ярмарку и гастрономический фестиваль, состоится уже в девятый раз. Кроме дегустаций и мастер-классов гостей ждут занятия йогой, выступления цирковых артистов, уроки танцев, фотозона и многое другое.
Локация: парк «Гребовка» (Гавличковы сады)
Где: Havlíčkovy sady, Praha 2
Когда: 15 июня с 10:00 до 20:00
Вход: бесплатно
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Tutto Italiano – 2019
Акция, подготовленная при поддержке посольства Италии, обещает расслабленную южную атмосферу, средиземноморские угощения, мороженое, кофе и просекко, кулинарные шоу и мастер-классы, а также выставку итальянских автомобилей и скутеров.
Локация: площадь Йиржи из Подебрад
Где: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Когда: 15 июня с 10:00 до 20:00
Вход: бесплатно
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Польский день: пикник в саду
Еще одно познавательно-развлекательное мероприятие при поддержке посольства, на этот раз Польши. Гостей ждут концерты, национальная кулинария, презентация польских городов и регионов.
Локация: сад посольства Польской Республики
Где: Valdštejnská 153/8, Praha 1
Когда: 15 июня с 12:00 до 20:00
Вход: бесплатно
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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»
Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице. Кстати, даже в +30°C там прохладно.
Локация: бункер «Фолиманка»
Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2
Когда: 15 июня с 09:00 до 15:00
Вход: бесплатно
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Пражская квадриеннале
Международный конкурсный показ сценографии и театральной архитектуры ведет свою историю с 1967 года и каждый раз знакомит с новейшими трендами. После 12-летнего перерыва престижный смотр, включающий семинары, дискуссии, представления и программу для детей, вернулся в выставочный комплекс Голешовице. Квадриеннале проходит с 6 по 16 июня.
Локация: выставочный комплекс Голешовице
Где: Areál Výstaviště, Praha 7
Когда: 15-16 июня
Вход: 350 крон
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Акробатическое шоу PQ+: Opticon (время между 3D и 2D)
В рамках Пражской квадриеннале в Карлинских казармах состоится акробатический перформанс, вдохновленный работами фотографа Войтеха Бртницкого. Автор и исполнительница – Элишка Бртницка.
Локация: Карлинские казармы
Где: Prvního pluku 20/2, Praha 8
Когда: 15 июня в 21:00
Вход: 100-200 крон
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Мультижанровый фестиваль ZnakoFest
В пространстве Карлинских казарм в субботу целый день будет проходить семейный фестиваль с ярмаркой, вокшопами, выставкой, развивающими занятиями для самых маленьких. Цель – познакомить широкую общественность с тем, как живут глухие и слабослышащие люди, и помочь искоренению предрассудков. В 21:30 фестиваль завершится показом фильма «Тихое место». Для участия в вечерней программе (с 18:00) нужно заказать билеты.
Локация: Карлинские казармы
Где: Prvního pluku 20/2, Praha 8
Когда: 15 июня с 13:00 до 24:00
Вход: с утра бесплатно, с 18:00 – 270 крон, показ фильма – 80 крон (билеты бронируются здесь)
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Фестиваль Театра братьев Форман «Арена»
На Смиховской набережной в Праге в третий раз проходит «Арена» — мультижанровый фестиваль под открытым небом, организованный Театром братьев Форман. В фестивальном городке, расположенном на берегу Влтавы возле железнодорожного моста, гостей ждут не только современный цирк, музыка, театрализованные представления, но и возможность расслабиться, выпить освежающих напитков и отведать вкусной еды. Узнать точную программу и купить билеты на представления можно на сайте «Арены».
Локация: Смиховская набережная
Где: Smíchovská náplavka — u Železničního mostu
Когда: 15-16 июня с 17:00 до 23:00
Вход на территорию фестивального городка бесплатный
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Концерт на Пражском Граде
В эту субботу состоится один из концертов под открытом небом на территории третьего двора резиденции президента Чешской Республики. Выступит оркестр компании Škoda Auto.
Локация: третий двор Пражского Града
Где: Pražský hrad, Praha 1
Когда: 15 июня с 10:30 до 12:00
Вход: бесплатно
Финиш автопробега «1000 миль чехословацких»
В субботу у здания Национального музея финиширует автопробег, организованный музеем вместе с Veteran Car Club Praha. Гонки проходили в 1933-1935 годах, а потом эта традиция была прервана на несколько десятилетий. Сейчас в автопробеге могут участвовать машины, выпущенные до 1939 года. Ориентировочное время финиша организаторы пока не называют.
Локация: Национальный технический музей
Где: Kostelní 42, Praha 7
Когда: 15 июня
Вход: бесплатно
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Фермерский рынок на Кулатяке
Также в субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.
Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
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Блошиный рынок на Жижкове
На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.
Локация: Terminál Žižkov
Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
Тем, кто в жаркую погоду предпочитает отдых у воды любым культурным, развлекательным и кулинарным акциям, напоминаем, что мы подготовили список мест, гда в Праге можно искупаться и позагорать.