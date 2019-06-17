Лето-2019: где в Праге посмотреть кино под открытым небом

Завершить жаркий летний день просмотром фильма — отличная идея. Еще лучше сделать это не дома или в зрительном зале, а под звездами на свежем воздухе. Такую возможность пражанам предлагают многочисленные летние кинотеатры. Приятный бонус — показы в ряде из них бесплатны.

Фото: kasarnakarlin.cz

Предлагаем вам подборку кинотеатров под открытым небом, которые работают в чешской столице летом 2019 года.

Kinobus

«Киноавтобус», проект Транспортного предприятия Праги, 17 июня открывает свой 12-й сезон. В этом году он охватит 12 точек в разных районах столицы и предложит зрителям 200 сидячих мест и бесплатный прокат пледов.

Фото DPP - Petr Hejna

Где: 12 точек в Праге

Когда: с понедельника по четверг после заката (21:45 в начале сезона, 20:30 в конце) до 5 сентября

Выход: бесплатно

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Cyberdog

Технологически-информационный центр Cyberdog, открытый в ноябре прошлого года при участии скульптора Давида Черного и прославившийся баром, где напитки наливают роботы, запустил собственный летний кинотеатр. Фильмы крутят прямо на стеклянной передней стене второго этажа, которая по совместительству выступает экраном, а звук транслируется на веранду ресторана Trifot. Крутить в ближайшее время будут ленту «Безумный Макс: дорога ярости». Кстати, сам Cyberdog закрыт до конца июня для технических усовершенствований по итогам тестового периода.

Фото с сайта cyber-dog.cz

Где: Seydlerova, Praha 5

Когда: по вторникам и четвергам в 20:30

Выход: бесплатно

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Kasárna Karlín

Под открытым небом на территории бывших казарм будут показывать отечественную и зарубежную киноклассику, включая, например, «Лицо со шрамом», «Беспечного ездока» или «Эдварда руки-ножницы» и полюбившиеся зрителям фильмы последних лет: «Гранд-отель “Будапешт”», «Гравитация», «Логан» и другие. В плохую погоду показы переносятся под крышу.

Фото kasarnakarlin.cz

Где: Prvního pluku 2, Praha 8

Когда: по четвергам и субботам в 21:00 до 31 августа

Вход: 80 крон, билеты можно купить здесь

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Летний кинотеатр в MeetFactory

Название самого кинотеатра — «Стена», и в этом году его программа посвящена проблеме климатических изменений. Скучно не будет: зрителям предложат комедийную драму «Форс-мажор», боевик «Затерянный город Z» и фантастическую ленту «Человек на Луне».

Фото facebook.com/MeetFactory

Где: Ke Sklárně 15, Praha 5

Когда: по средам до конца сентября, в июне и июле с 21:30, в августе и сентябре с 20:30

Вход: бесплатно

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Летний кинотеатр Žluté lázně

В этом году спортивно-развлекательный центр на берегу Влтавы снова организует кинопоказы: посмотреть новые и классические фильмы, снятые в Чехии и за рубежом, можно сидя или даже лежа на травянистом пляже. До конца сезона пройдет 29 сеансов.

Фото Praha.eu

Адрес: Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4

Когда: по вторникам и субботам в 21:30 до 7 сентября

Вход: по общему билету в Žluté lázně (50 крон)

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Летний кинотеатр перед Cross Club

Cross Club в районе Голешовице возобновляет традиционные кинопоказы. Во дворе клуба можно будет бесплатно посмотреть ленты «Фаворитка», «На трабанте туда и обратно», «Темные времена», «Маккуин» и другие.

Где: Plynární 23, Praha 7

Когда: по средам в 21:30

Вход: бесплатно

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Летнее кино на крыше торгового центра Černý Most

В кинотеатре, который официально называется Letní UPC MAX kino, покажут самые громкие чешские ленты прошлого года. Список из восьми картин составлен по итогам онлайн-голосования будущих зрителей.

Фото iprima.cz

Адрес: Chlumecká 765/6, Praha 9

Когда: по четвергам в 21:00 с 20 июня до 22 августа

Вход: бесплатно

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Кинопоказы в вилле Вериха

Третий год подряд летний кинотеатр будет работать в Вериховой вилле на острове Кампа. Откроется он довольно поздно, 14 июля. Чтобы не мешать жителям района Мала-Страна, зрители будут смотреть кино в наушниках, которые можно взять в аренду за 100 крон.

Где: U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

Когда: по воскресеньям раз в две недели, в июле августе в 21:30, в сентябре в 20:30

Вход: 120 крон

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«У Кеплера»

При финансовой поддержке Праги 6 кинопоказы под открытым воздухом организованы в парке возле одной из самых известный гимназий чешской столицы — имени Кеплера. Для гостей подготовлено сто сидячих мест. Кстати, посмотреть здесь кино можно в компании домашнего питомца: собаки на поводках приветствуются. В случае плохой погоды сеансы отменяют.

Фото www.praha6.cz/letnikino

Где: между улицами Keplerova и Hládkov, Praha 6

Когда: по четвергам в 21:30 до сентября

Вход: бесплатно

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Be2Can

Новый летний кинотеатр в выставочном комплексе Голешовице возник в рамках культурного проекта «Диван в Стромовке» (Gauč ve Stromovce). Его специализация — европейское фестивальное кино.

Gauč ve Stromovce

Где: Výstaviště 415, Praha 7

Когда: по четвергам в 21:00

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Klubovna

Показы под открытым небом проводит дейвицкий культурный центр Klubovna Povaleč, открытый в здании бывшего детского сада. Программа очень разнообразная: посмотреть здесь можно будет, к примеру, оскароносную военную драму «Дюнкерк», мультфильм «Остров собак» и вестерн 1962 года «Сокровище Серебряного озера».

Фото facebook.com/klubovna

Где: Generála píky, Praha 6

Когда: по средам в 21:00

Вход: 30 крон

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Kamínka

Сезон в, пожалуй, самом удаленном от центра Праги летнем кинотеатре открылся фильмом-хитом «Богемская рапсодия», который можно будет снова увидеть 4 июля. Вообще же большинство картин в его программе — чешские.

Фото facebook.com/letnikinokaminka

Где: Nad Kamínkou 1523, Praha 5

Когда: по четвергам в 21:30

Вход: 100 крон

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