Как провести в Праге выходные 13 и 14 июля

В этот уик-энд в чешской столице пройдет сразу несколько гастрономических фестивалей, прямо на Вацлавской площади состоится турнир по стритболу, а любители театре окажутся перед выбором, какую из летних площадок посетить субботним и воскресным вечером. Хороших выходных!

Французский рынок

Пражская Кампа вновь превратится в парижский квартал, где гурманы смогут отведать французские деликатесы и пополнить запасы вина, сыра, оливкового масла и пряностей. Не обойдется без традиционных французских блинов и мороженого, в том числе со вкусом лаванды, и живой музыки.

Локация: остров Кампа

Где: Kampa, Praha

Когда: 13-14 июля

Вход: бесплатно

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Пражский пикник

В третий раз в сердце Праги пройдет необычная акция — городской пикник с пледами и корзинками, которые можно взять в аренду или принести с собой. Гостей ждет уличная кухня разных стран, музыкальная программа и различные мастер-классы.

Локация: Стрелецкий остров

Где: Střelecký ostrov, Praha 1

Когда: 13-14 июля с 10:00 до 22:00

Вход: до 18:00 50 крон, после — 100 крон

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Food Festival

Еще один фуд-фестиваль состоится в пражском ботаническом саду. Обещают бургеры, пиццу в рожках, необычное мороженое и возможность выпить вина с местной винодельни — все это в тени деревьев и окружении цветов.

Локация: Ботанический сад

Где: Botanická zahrada hl. m. Prahy, skleník Fata Morgana, Trojská 800/196, Praha 7

Когда: 13-14 июля с 09:00 до 19:00

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Prague International Streetball Cup 2019

Лучшие чешские и зарубежные команды сыграют в стритбол на Вацлавской площади уже в 17-й раз. Традиционно турнир пользуется большой популярностью у зрителей.

Локация: Вацлавская площадь

Где: Václavské náměstí, Praha 1

Когда: 13 июля с 10:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»

Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице.

Локация: бункер «Фолиманка»

Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Когда: 13 июля с 09:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Летний шекспировский фестиваль

Продолжается ежегодный Летний шекспировский фестиваль — крупнейшее театральное шоу под открытым небом, посвященное Уильяму Шекспиру. В Праге увидеть представления можно на двух сценах: в Королевском саду Пражского Града и во дворе Лихтенштейнского дворца. В эти выходные в Пражском Граде идет спектакль «Зимняя сказка». Онлайн-билеты уже распроданы, но в кассе, открытой с 18:00, они еще могут быть.

Локация: Королевский сад Пражского Града

Где: Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1, вход со стороны улицы Mariánské hradby

Когда: 13 и 14 июля с 20:30

Вход: 200-1090 крон

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Летний театр под Жижковской телебашней

В рамках фестиваля Hvězdné léto на новой сцене в эти выходные состоятся два спектакля. 13 июля сыграют пьесу «Имя» (Jméno), 14 июля – Čas pod psa. Билеты можно купить онлайн или в кассе в дни представлений.

Локация: Tower Park Praha

Где: Mahlerovy sady 1, Praha 3

Когда: 13 июля в 20:00, 14 июля в 19:30

Вход: от 499 крон

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Летняя сцена на Вышеграде

На Вышеграде театр Studio Dva в этот уик-энд играет современную постановку классической комедии «Блоха в ухе» (Brouk v hlavě). Информация о продаже билетов представлена на сайте театра.

Локация: Вышеград

Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2

Когда: 13 июля в 20:00

Вход: от 389 крон

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Летняя сцена Harfa

На крыше торгово-развлекательного центра до конца лета в воскресенье сыграют эксцентричную комедию «Три стюардессы в постели» (Tři letušky v posteli). В случае плохой погоды представление перенесут в театр Gong, который находится неподалеку.

Локация: торговый центр Harfa

Где: Českomoravská 15a, Praha 9

Когда: 14 июля в 20:00

Вход: 399-499 крон

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Концерт в третьем дворе Пражского Града

Военную музыку на Пражском Граде в теплое время года исполняют с 1843 года, так что нынешний концертный сезон стал 176-м по счету. В субботу для всех желающих будет выступать духовой оркестр

Локация: Пражский Град

Где: Pražský hrad, Praha 1

Когда: 13 июля с 10:30 до 12:00

Вход: бесплатно

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Praguemarket

На площади Республики любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей

Локация: площадь Республики

Когда: 13-14 июня с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Město robotů

В торгово-развлекательном центре «Ходов» продолжается интерактивная экспозиция «Город роботов» — Město robotů, которая ранее с успехом прошла более чем в 30 крупных городах Европы, собрав 30 млн посетителей. На площади в 1600 квадратных метров представлены 74 новейших робота. С ними можно общаться (многие из роботов «выучили» чешский язык), играть и даже танцевать. Экспонаты Město robotů копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют как люди, свободно перемещаются в пространстве и даже могут пригласить на свидание.

Локация: торговый центр Chodov

Где: Roztylská 2321/19, Praha 11

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Вход: от 349 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Локация: Дворец Кинских

Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Словенское искусство 1870-1930 годов

Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.

Локация: школа верховой езды Пражского Града

Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5, Praha 1

Время проведения: 10:00-19:00

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Jiřičná: ретроспективная выставка



Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX дает полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.



Локация: Centrum současného umění DOX

Адрес: Poupětova 1, Praha 7

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 40-180 крон

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Йозеф Шима: дорога к «Высокой игре»



В Вальдштейнском манеже с 19 апреля по 27 июля 2019 года можно познакомиться с творчеством Йозефа Шимы, одного из наиболее значительных представителей сюрреализма и абстрактной живописи в современном европейском искусстве. Йозеф Шима (1891-1971) — чешский художник, но, поскольку он почти 50 лет жил и творил в Париже, его иногда считают французским живописцем.



Локация: Вальдштейнский манеж

Адрес: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150-220 крон

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