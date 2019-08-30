Как провести в Праге выходные 31 августа и 1 сентября

Ночь крепостей и замков, одна из крупнейших автомобильных выставок, «парад еды» в Трое, оперное выступление в парке «Дивока Шарка» — это далеко не полный список событий, которые состоятся в уик-энд на рубеже календарных лета и осени.

Фото: https://www.facebook.com/pg/foodparade

Ночь крепостей и замков

Пожалуй, главное событие этих выходных — Ночь крепостей и замков, которая ведет свою историю с 2010 года. Фестиваль охватит десятки памятников во всех регионах Чешской Республики — крепости и замки, а также монастыри, костелы, виллы и дворцы, которые не только будут открыты в необычное время, но и предложат специальную программу. Посетить акцию можно не покидая Праги: в Ночи крепостей и замков участвуют сады под Пражским Градом, Вальдштейнский дворец и Вальдштейнский сад, замок Слованка и Хвальский замок.

Когда: 31 августа с 19:00

Вход: различные расценки у разных объектов

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Escape6 Prague Car Festival

На одном из крупнейших в Чехии автомобильных фестивалей, который состоится уже в восьмой раз, будет представлено более 700 уникальных автомобилей со всей Европы. Для посетителей подготовлены тематические секции Tuning Cars, Racing Cars, Classic Cars, American Classics и Electric Cars. Взрослых ждут тест-драйвы, а детей — игровые консоли, автотренажеры и конкурсы.

Локация: выставочный комплекс «Летняны»

Где: Beranových 667, Прага 9

Когда: 31 августа с 10:00 до 18:00, 1 сентября с 10:00 до 16:00

Вход: 250 крон на 1 день, 350 крон на 2 дня, дети и студенты 150 крон

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Семейный день гольфа в аутлете POP Airport

Последняя суббота лета в пражском аутлете POP Airport пройдет под знаком гольфа. Посетителей всех возрастов, как опытных игроков, так и начинающих, ждет обширная развлекательная программа. В аутлете можно будет попробовать различные гольф-тренажеры, поиграть в snag-гольф, побороться за ценные призы, включая оплату вступительного взноса на престижном турнире, сумку для гольфа от BMW или Mini Cooper на целые выходные и приобрести предметы из эксклюзивной гольф-коллекции Nike, а бутики Bogner, Ecco, Lacoste в этот день предложат выгодные цены на товары для игры в гольф.

Локация: Premium Outlet Prague Airport

Где: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67

Вход: бесплатно

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Опера «Дон Жуан» в «Дикой Шарке»​

В живописном парке на месте бывшего Природного театра солисты, оркестр и оперная труппа Национального театра примут участие в грандиозном представлении под открытым небом. Петь будут на итальянском, первые 500 зрителей получат либретто на чешском (также его можно скачать с сайта).

Локация: природный парк «Дивока Шарка»

Где: Divoká Šárka, Прага 6 – Vokovice. Вход со стороны остановки метро и трамваев №№20 и 26 Nádraží Veleslavín

Когда: 1 сентября с 14:00

Вход: бесплатно

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Foodparade в Трое

В этот уик-энд в саду Тройского замка состоится «Фудпарад». На фестиваль, который пройдет уже в девятый раз, приглашаются целые семьи с детьми и домашними питомцами. Все блюда и напитки можно будет оплатить исключительно с помощью бесконтактных чипов в валюте «шеф» (один шеф равняется 20 кронам). Организаторы подчеркивают, что на фестивале не будет пластиковой посуды, только фарфор и стекло.

Локация: сад Тройского замка

Где: U Trojského zámku 1, Praha 7

Когда: 31 августа с 10:00 до 21:00 и 1 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: 150-200 крон, дети и пенсионеры бесплатно

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International City Piknik

В последний день лета международный городской пикник пройдет в живописном парке Портеимка на Смихове. В программе — еда, улыбки и релакс.

Локация: парк Портеимка

Где: Matoušova, Praha 5

Когда: 31 августа с 14:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Mercedes-Benz Prague Fashion Week

Началась Неделя чешской и словацкой моды. Показы в ее рамках проходят в пражской Инвалидовне, среди участников — Blažek, Pietro Filipi, Ателье дизайна одежды и обуви пражской Высшей школы декоративно-прикладного искусства, Ателье дизайна одежды Университета Томаса Бати и многие другие.

Локация: Инвалидовна

Где: Sokolovská 24/136, Прага 8

Когда: 30 августа — 6 сентября

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Детские музыкальные квесты

В костеле Святых Семена и Иуды школьные каникулы проводят необычным мероприятием для детей от 5 до 10 лет – интерактивной игровой экскурсией, посвященной «асам» чешской классической музыки Бедржиху Сметане, Антонину Дворжаку, Леошу Яначеку и другим. Продолжительность квеста около 90 минут.

Локация: костел Святых Семена и Иуды

Где: Dušní, Прага 1

Когда: 31 августа с 12:00 до 18:00, 1 сентября с 10:00 до 16:00

Вход: бесплатно, резервация по e-mail (не обязательно)

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«Летняя Летна»

В эти выходные у вас есть последний шанс посетить 16-й ежегодный фестиваль циркового искусства в Летенских садах. В субботу и в воскресенье с самого утра гостей ждут бесплатные воркшопы, интерактивные инсталляции, выступления для детей, а вечером — незабываемые шоу чешских и зарубежных артистов со входом по билетам.

Локация: Летенские сады

Когда: 31 августа и 1 сентября с 10:30 до 21:00

Вход: в фестивальный городок вход бесплатный, на отдельные шоу нужны билеты

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Летний шекспировский фестиваль

Фестиваль близится к своему завершению, и если вы еще не успели его посетить, сейчас самое время. В Королевском саду Пражского Града в эти выходные можно посмотреть «Зимнюю сказку». Большая часть электронных билетов распродана, но в кассах, открытых с 18:00, они еще могут быть.

Локация: Королевский сад Пражского Града

Где: U Prašného mostu, Praha 1

Когда: 31 августа и 1 сентября с 20:30

Вход: 200-1090 крон

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Летняя сцена на Вышеграде

На Вышеграде театр Studio Dva в субботу играет комедию «Kutloch aneb I muži mají své dny». Информация о продаже билетов — на сайте театра.

Локация: Вышеград

Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2

Когда: 31 августа в 20:00

Вход: от 389 крон

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Летняя сцена Harfa

На крыше торгово-развлекательного центра в воскресенье сыграют детский спектакль про огромного пса Фика, персонажа популярных мультфильмов. В случае плохой погоды представление перенесут в театр Gong, который находится неподалеку.

Локация: торговый центр Harfa

Где: Českomoravská 15a, Praha 9

Когда: 1 сентября в 16:00

Вход: 399-499 крон

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Вечера на крыше «Люцерны»

В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Локация: дворец «Люцерна»

Где: Štěpánská 61, Praha 1

Когда: с 15:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Локация: Выставочный дворец

Где: Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Локация: Дворец Кинских

Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Словенское искусство 1870-1930 годов

Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.

Локация: школа верховой езды Пражского Града

Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5, Praha 1

Время проведения: 10:00-19:00

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