Чем заняться в Праге в выходные 21 и 22 сентября

Вот и наступают последние выходные астрономического лета. Где их провести — на реконструкторском фестивале, празднике сбора винограда, дне открытых дверей Транспортного предприятия Праги или Чешского национального банка — решать вам! И это только малая часть программы.

Фото: Prague City Tourism

Реконструкция битвы на Белой горе

Одним из самых интересных событий этих выходных станет двухдневный фестиваль на Белогорской равнине у парка Obora Hvězda, посвященный переломному событию в истории страны — битве 1620 года, в которой чешские войска противостояли императорской армии и силам Католической лиги. Сама битва в оба дня начнется в 15:00. Кроме нее гостей ждут средневековая ярмарка, выступления шутов и жонглеров, музыкантов и т.д.

Где: Obora Hvězda, Прага 6

Когда: 21-22 сентября с 12:00 до 17:00

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Винобрани в парке Гребовка

В субботу будет проходить одно очень популярное у пражан событие — винобрани в парке Гребовка. В парке, прославленном своими виноградниками, можно купить бурчак и «готовые» вина, отведать деликатесов и послушать музыку.

Где: парк Гребовка (Гавличковы сады), Прага 1

Когда: 21 сентября с 14:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей Транспортного предприятия Праги

DPP проводит подобные мероприятия регулярно и каждый раз открывает для общественности разные объекты. В эту субботу модно посетить депо и гараж в Гостиварже и трамвайное депо Страшнице. Любители транспорта не будут разочарованы.

Где: DOZ Hostivař, U Vozovny 590/6, Прага 10 и Vozovna Strašnice, Прага 10

Когда: 21 сентября с 10:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в Чешском национальном банке

В тот же день свои двери распахнет главное здание ČNB в центре Праги. Акция посвящена 100-летию чехословацкой кроны как самостоятельной валюты. Участники помимо прочего увидят золотую монету номиналом 100 млн крон, а также смогут послушать лекции и принять участие в дискуссиях с руководством Национального банка и потомками основателей чехословацкой кроны.

Где: Чешский национальный банк, Na Příkopě 28, Прага 1

Когда: 21 сентября с 09:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в резиденции мэра Праги

В субботу можно в сопровождении гида посетить помещения в Городской библиотеке на Марианской площади, где мэр обычно принимает высоких гостей. Для осмотра здания в стиле ар-деко нужна предварительная онлайн-регистрация, но попасть на экскурсию можно будет и без нее, если освободятся места. Тем временем у здания в рамках Европейской неделе мобильности запланирована акция «Марианская площадь без машин» с концертами, театральными представлениями, лекциями, угощениями, развлечениями для детей и т.д. Программа здесь.

Где: Mariánské náměstí 1/98, Прага 1

Когда: 21 сентября с 09:00 до 17:15

Вход: бесплатно

Zažít město jinak

Мультижанровый «соседский» фестиваль пройдет в разных уголках Праги уже в 14-й раз. Цель фестиваля — стимулировать интерес людей к местам, где они живут, и поддержать общение горожан между собой. В этом году мероприятие посвящено 30-летию падения железного занавеса и юбилею «свободного соседства». Участников ждет множество разнообразных акций: ярмарки и блошиные рынки, музыкальные и театральные выступления, краеведческие экскурсы и семинары, пикники и т.д.

Где: список мест здесь

Когда: 21 сентября

Вход: бесплатно

Осенний Dyzajn market

Шесть раз в год по выходным в Праге проходит самая большая в Чешской Республике выставка-продажа авторских работ Dyzajn market с фуд-зоной, театральными представлениями для детей и концертами для всех. Кульминацией осенней ярмарки станет ряд воркшопов по ответственному потреблению.

Где: площадь Вацлава Гавела, Прага 1

Когда: 21 и 22 сентября с 10:00 до 19:00

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Фестиваль просекко на Стрелецком острове

Целый уик-энд на острове будет проходить праздник игристых вин. Пока взрослые наслаждаются просекко, дети смогут поучиться сворачивать фигурки из воздушных шариков, попрыгать на батуте и т.д. — все бесплатно.

Где: Střelecký ostrov, Прага 1

Когда: 21-22 сентября с 16:00 до 20:00

Вход: от 150 крон в предварительной продаже, дети до 15 лет бесплатно

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Средиземноморская кухня на Смиховской набережной

В субботу гости кулинарного праздника смогут отведать кухню Италии, Испании, Франции, Греции, Хорватии: рыбу, морепродукты, деликатесы на гриле, вино и, опять же, просекко. Обещают киоски, торгующие оливковым маслом, оливками, песто и пирожными макаруни.

Где: Smíchovská náplavka — Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 21 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: 50 крон, дети до 12 лет бесплатно

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Pražské cyklozvonění

В последнюю субботу астрономического лета жителей Праги призывают принять участие в массовой езде на велосипедах. Предлагается множество разнообразных маршрутов, которые объединяет финиш у Пражского зоопарка. Все приехавшие на велосипеде в этот день смогут купить билет в зоосад за 50 крон.

Где: Прага

Когда: 21 сентября

Вход: бесплатно

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Осенняя ярмарка образования

В субботу очередная Осенняя ярмарка состоится в Российском центре науки и культуры. На мероприятии можно будет познакомиться с работой пражских русскоязычных организаций, связанных с детским образованием, спортом, культурой и искусством. Родители получат возможность узнать о новых кружках и образовательных организациях, протестировать инновационные книги и развивающие игры, познакомиться с достижениями детских творческих коллективов. Кроме того, на ярмарке будут представлены варианты детского досуга в дни школьных каникул.

Где: РЦНК, Na Zátorce 1048/16, Прага 6

Когда: 21 сентября с 11:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль Evolution 2019

Органические продукты, вегетарианские и веганские блюда, а также масса мероприятий, мастер-классов для детей и взрослых — все это вы найдете на осеннем фестивале Evolution в пражском выставочном центре Голешовице. Фестиваль позиционируется как место, где под одной крышей собрано все, что связано со здоровым образом жизни и личностным развитием — от бесценной информации до редких продуктов, которые можно приобрести.

Где: выставочный комплекс Голешовице, Výstaviště 67, Прага 7

Когда: 21 и 22 сентября

Вход: 130-200 крон

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Вечера на крыше «Люцерны»

В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 15:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Где: Дворец Кинских, Staroměstské náměstí 12, Прага 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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