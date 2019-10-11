Без попкорна: где смотреть хорошее кино в Праге

Сетевым мультиплексам не удалось вытеснить из Праги камерные кинотеатры, так что у тех, кто предпочитает независимые ленты голливудским франшизам, а хороший кофе или бокал вина ведерку попкорна, есть куда податься. Мало того: в городе открываются новые заведения такого рода.

Предлагаем вам подборку «фестивальных» кинотеатров чешской столицы. Кстати, кассовые новинки эти заведения тоже показывают, причем билеты в них часто стоят дешевле, чем в сетевых.

Lucerna

Кинотеатр «Люцерна» можно назвать камерным весьма условно, но и обойтись без него в нашем списке не получится. Большой зал этого заведения, открытого 3 декабря 1909 года (сейчас кинотеатр как раз отмечает свое 110-летие) вмещает 453 зрителя и позволяет демонстрировать ленты в 3D-формате и с разрешением 4K. Это один из старейших функционирующих кинозалов в Европе, и его роскошные интерьеры до сих пор поражают воображение (см. заглавное фото).

По-настоящему камерный второй зал «Люцерны», открытый в 2013 году. В нем установлено всего 51 кресло, каждое из которых украшено портретом ведущих деятелей чехословацкого, европейского и мирового кинематографа.

Репертуар: кроме фестивальных лент показывает «Джокера», «Однажды в Голливуде» и т.д.

Билеты: от 120 крон; можно купить онлайн и в кассе, которая работает каждый день с 12:00 и закрывается через 15 минут после начала последнего показа

Адрес: Vodičkova 36, Прага 1



Svetozor

Бок о бок с «Люцерной» находится «Светозор», который позиционирует себя как трехзальный артхаусный кинотеатр в самом сердце Праги.

Репертуар: фестивальные ленты, качественные чешские, европейские и голливудские новинки

Билеты: от 70 крон, наиболее частая цена — 115-145 крон. Продаются онлайн и в кассе (открывается за 30 минут до начала первого сеанса). «Светозор», Aero и Bio Oko предлагают единую «кинокарту» (минимальный платеж 500 крон), которой по принципу кредитов можно оплачивать билеты во все три кинотеатра.

Адрес: Vodičkova 41, Прага 1

Aero

«Брат» кинотеатра «Светозор». В расположенном в жижковском «внитроблоке» кинотеатре Aero всего один зал, обшарпанные стены которого хранят остатки былой роскоши, а буфет в фойе скорее напоминает театральный.

https://www.facebook.com/kinoaero

Репертуар: кроме фильмов здесь иногда можно посмотреть трансляции спектаклей вроде «Гамлета» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли или оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

Билеты: от 70 крон. Можно купить онлайн и в кассе, которая открывается за полчаса до дневных показов и за час до вечерних. Действует единая «кинокарта».

Адрес: Biskupcova 31, Прага 3

Bio Oko

Еще один кинотеатр из этой тройки расположен в Праге 7. Недавно он отметил десятилетие, а премьеру «Однажды в Голливуде» претворял марафоном картин Тарантино.

https://www.facebook.com/pg/biooko/

Репертуар: среди демонстрируемых фильмов — чешская комедия «Национальный проспект» и «Аббатство Даунтон».

Билеты: 70-145 крон. Касса открывается за полчаса до дневных показов и за час до вечерних. Резервировать билеты можно по телефону 608 330 088. Также работает онлайн-продажа и действует единая «кинокарта».

Адрес: Františka Křížka 460/15, 170 00 Praha 7

Evald

Кинотеатр, открывшийся в 1997 году показом фильмов чехословацкого режиссера, сценариста и актера Эвальда Шорма, с тех пор носит его имя. Основатель «Эвальда» Ян Йира говорит, что его задачей было создать «маленький Рудольфинум» для ценителей кино – уютный современный кинотеатр, где после просмотра хорошего фильма можно посидеть с друзьями в ресторане.

Репертуар: регулярно проводятся фестивали, например 3Kino, посвященный лентам стран Центральной Европы, или акции вроде «скандинавских четвергов» при поддержке посольства Норвегии. Специальная программа и цены подготовлены для маленьких зрителей и для пенсионеров.

Билеты: 120-130 крон, можно купить онлайн и в кассе (открывается за час до показа).

Адрес: Národní 28, Прага 1

Mat

Маленький семейный кинотеатр на 46 мест поддерживает традицию видеосалонов: каждый месяц здесь представлены тематические подборки хитов 80-х и 90-х. Например, октябрь-2019 посвящен Арнольду Шварценеггеру, и можно посмотреть такие фильмы, как «Командо», «Красная жара» и «Вспомнить все», а ранее демонстрировались «Рэмбо», «Пятый элемент» и «Эд Вуд». Также в Mat показывают фильмы для детей, чешские и западные новинки и трансляции опер.

Репертуар: от классики видеосалонов и голливудских новинок до мультфильмов, артхауса и опер

Билеты: 65-150 крон, трансляции опер — 450 крон, продажа онлайн

Адрес: Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2

Dlabačov

«Длабачов» — это не только кинотеатр, но и культурный центр: здесь также проходят спектакли и творческие встречи, причем нередко с русскоязычными гостями.

В фойе работает кофе-бар с удобными диванами и демократичными ценами.

Репертуар: фестивальное кино, фильмы на 35-миллиметровой пленке, новинки вроде «Джокера», «Однажды в Голливуде» и «Солнцеворота»

Билеты: 60-130 крон, можно купить на сайте или в кассе (открывается за полчаса до сеанса)

Адрес: Bělohorská 24, Прага 6

Atlas

Еще один «фестивальный» кинотеатр расположился недалеко от метро «Флоренц» в здании 30-х годов прошлого века в стиле эмоционального функционализма. Сейчас здесь два кинозала, на 143 и 58 мест, и кафе на 50 посетителей. Стены последнего украшены изображениями чешского супергероя Попрыгуна (Pérák). В «Атласе» часто проходят торжественные премьеры и показы для прессы.

Репертуар: кинотеатр проводит показы в рамках фестиваля фильмов Центральной Европы 3Kino, немецкого кино Das Filmfest и многих других, регулярно демонстрирует новинки Болливуда и по вторникам и средам организует специальные сеансы для пожилых с билетами за 65 крон

Билеты: 65-130 крон, можно купить онлайн и в кассе, которая открывается за час до сеанса

Адрес: Sokolovská 371/1, Прага 8

Edison Filmhub

Новый независимый кинотеатр открылся летом 2019 года в здании бывшей трансформаторной станции, построенной в 1926-1930 годах для пражских энергетических компаний. Авторы подчеркивают, что Edison Filmhub — это кинотеатр в пространстве, которое никогда не было предназначено для этих целей, а также платформа VOD (виртуальный видеопрокат). Зрителям здесь предлагают не только фильмы, но и лекции, семинары, а в кафе можно выпить чашечку кофе или чего покрепче. Заведение заявлено как English friendly.

Репертуар: горячие новинки («К звездам», «Джокер», «Гемини», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), артхаус («Раскрашенная птица»), документальное кино, дискуссии с кинодеятелями

Билеты: 120-150 крон