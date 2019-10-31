Самые страшные и необычные пражские призраки

К Хеллоуину мы подготовили рассказ о самых известных, опасных, несуразных и неожиданных мистических созданиях, которые, если верить легендам, обитают в разных точках Праги. Некоторых из них можно встретить прямо этой жутковатой ночью!

Рыцарь без головы

Рыцарь-тамплиер по ночам объезжает Старе-Место на белоснежном коне, держа под мышкой собственную голову. Он ищет отважного, благородного и сильного человека, который прервет его скитания, остановив коня и вонзив в сердце всадника его же меч. Чем рыцарь провинился при жизни, легенда умалчивает.

Где обитает: улица Liliová, Старе-Место, Прага 1

Когда попадается на глаза: каждую ночь с 00:00 до 01:00

Убитая монашка

Следующий пражский призрак — дочь богатого дворянина, убитая собственным отцом. Девушка имела несчастье влюбиться в бедного рыцаря, за что ее решили отправить в монастырь. Накануне отъезда она решила встретиться с возлюбленным, но ее подкараулил разгневанный отец. Согласно легенде, призрак является в окровавленных монашеских одеяниях и горько рыдает. Мертвая монашка покровительствует несчастным влюбленным. Поговаривают, что она помешала девушке с разбитым сердцем совершить самоубийство, забрав у нее из руки пузырек с ядом и вложив вместо него кошелек с деньгами.

Где обитает: монастырь Анежки Чешской, U Milosrdných 17, Прага 1

Когда попадается на глаза: по ночам

Огни на Петршине

Некогда на одном из самых красивых пражских холмов стоял алтарь, на котором язычники приносили в жертву своим богам юных девственниц. Князь Болеслав расправился с иноверцами и возвел здесь костел Святого Лаврентия, но боги так легко не сдались. По ночам они до сих пор появляются на Петршине в образе огней, которые загораются нерегулярно и светят около 20 минут. Опасности для людей они не представляют, и, мало того, лечат ревматизм.

Где обитают: Петршинский холм, Прага 1

Когда попадаются на глаза: после наступления темноты

Пожиратель рыб

Этот таинственный персонаж, если верить легендам, обитает в парке Стромовка. Мужчина, чье имя не сохранилось, был сподвижником австрийского фельдмаршала Виндишгреца, командовавшего подавлением восстаний в Праге в 1848 году. Он происходил из аристократической карпатской семьи и, по некоторым данным, был потомком самого Дракулы. При жизни он вел себя довольно странно: часто купался в прудах Стромовки при свете луны и отдавал приказы рыбам, будто это его войско. Неизвестного убил мельник Вондра и сбросил его тело в пруд, где оно разлагалось долгие месяцы. Мертвец превратился в вампира. Он не может выбраться из воды и довольствуется кровью рыб, но больше всего мечтает о том, чтобы напиться человеческой крови, поэтому на берегу прудов по ночам лучше не появляться.

Где обитает: водоемы парка Стромовка, Прага 7

Когда попадается на глаза: к счастью, он скрывается под водой, но активен ночью

Утонувшая служанка

В самом центре Праги стоит дом «У золотого колодца». В давние времена ходили слухи, что в глубоком колодце в его дворе спрятаны сокровища. Однажды ночью любопытная служанка по имени Любомира решила проверить, так ли это. Заглянув в колодец, она нечаянно соскользнула внутрь и погибла. Городские власти обязали владельцев вычистить колодец, и в нем действительно оказались сотни золотых монет. Хозяева дома разбогатели, а Любомира теперь по вечерам блуждает по округе, стуча зубами от холода. С волос несчастной капает вода, а из глаз — слезы. Девушка освободится, когда одна из монет попадет к хорошему человеку, который будет искренне молиться за душу погибшей.

Где обитает: U Zlaté studně 166/4, Прага 1

Когда попадается на глаза: по вечерам

Однорукий вор

Неизвестный вор спрятался в костеле Святого Якуба Большого и дождался, пока его не заперли наедине с сокровищами. Он планировал украсть драгоценное убранство статуи Девы Марии. Однако Дева оказалась не промах: с утра злодея нашли мертвым с отрубленной рукой. Окаменелую конечность можно увидеть справа от входа под потолком костела. Говорят, сам злодей тоже является посетителям, рассказывая о том, что действительно произошло той ночью, и показывая культю.

Где обитает: Malá Štupartská 635/6, Прага 1

Дочь мельника

Дочка одного из самых богатых мельников Мала-Страны мечтала пробиться в высший свет. Она считала, что дверь туда ей откроет бал в Лихтенштейнском дворце. Испробовав все честные способы добыть приглашение для любимой избалованной дочки, ее отец заключил сделку с дьяволом. Девушка сходила на бал, но там ее отказались принять как равную. Дочь мельника устроила истерику, а потом вернулась домой и провела остаток жизни тихо, стараясь забыть о произошедшем. Она умерла своей смертью и из-за сделки с дьяволом вернулась в Лихтенштейнский дворец. Там «золушка» переживает свой позор снова и снова, вымещая злобу на живых: преследуя юношей, царапая девушкам лица и сбивая пожилых с ног.

Где обитает: Лихтенштейнский дворец, U Sovových mlýnů 506/4, Прага 1

Когда попадается на глаза: около полуночи

Толстый купец

Самый толстый человек в Праге любил проводить время в Вальдштейнском трактире — там, где сейчас стоит здание Сената. Однажды он съел две запеченные утки, одного индюка с кучей кнедликов и запил все это двадцатью пинтами вина. В это время в трактир зашел нищий и попросил у толстяка краюшку хлеба. Купец пребывал в благостном расположении духа, но над бедняком только посмеялся. В ответ бродяга пожелал обжоре лопнуть, что и произошло. С тех пор крупногабаритный дух блуждает по Мала-Стране и упивается жалостью к самому себе. Он абсолютно безобиден. Мытарства купца закончатся, когда нищий пожалеет его, обронит слезу и поделится с толстяком куском хлеба.

Где обитает: Tomášská 20/16, Прага 1, Мала-Страна

Когда попадается на глаза: по ночам

Пражский голем

Собственно говоря, это не призрак, а вполне материальный объект, пусть и не из плоти и крови, а из глины. Голема, согласно легенде, создал раввин Иегуда Лев, чтобы тот защищал еврейское население. Глиняный великан не только давал отпор обидчикам, но и выполнял бытовые поручения. Но управляться с ним становилось все сложнее, кроме того, помощь требовалась уже не так часто, и раввин снова отнял у голема жизнь, а его останки спрятал на чердаке Староновой синагоги. Ходят слухи, что сын раввина нашел способ вновь оживить голема, и теперь гигантскую фигуру можно иногда встретить ночью в бывшем еврейском квартале.

Где обитает: Йозефов, Прага 1

Когда попадается на глаза: очень редко

Водяной Карбоурек

Это добрый дух, обитающий в Чертовке. Иногда он вылезает на остров Кампа и требует от прохожих, чтобы те принесли ему пива из ближайшей пивной, а в ответ может подарить щуку или угря. В прежние времена завсегдатаи заведений сами приглашали водяного выпить с ними кружечку-другую, а владельцы баров выносили лохань с водой, в которую он ставил ноги, чтобы чувствовать себя как дома. Однако времена изменились, завсегдатаев не осталась, водяных в пивных больше не жалуют — Карбоурек обиделся на мир и окопался на дне Чертовки в окружении антиквариата, включая портрет императора. Однако пиво по-прежнему любит.

Где обитает: канал Чертовка, остров Кампа, Прага 1

Призрак французского майора

Некогда этот призрак, обитающий на Вышеграде, считался одним из самых опасных в Праге. Безымянный французский майор командовал войском, вторгшимся в Прагу в 1741 году во время войны за австрийское наследство, и пал, пораженный пулей. После смерти он стал нападать на военных и стражников. Некоторых он убивал, других отпускал, но после встречи с призраком они навсегда теряли дар речи. Все изменилось в 1892 году, когда старший лейтенант Пиштора, вместо того чтобы испугаться, отсалютовал призраку. Тот рассмеялся, поприветствовал в ответ и с тех пор стал совершенно безобидным. Он по-прежнему гуляет по Вышеграду, но лишь вежливо кивает встреченным людям.

Где обитает: на Вышеграде, Прага 2

Когда попадается на глаза: нерегулярно

Огненный индюк

Когда-то на Мала-Стране жил мельник, который очень любил индейку, особенно на Пасху. К очередному празднику он решил откормить сразу трех индюков. Во время Страстной пятницы мужчину одолел такой сильный голод, что он нарушил пост и съел целого запеченного индюка, после чего умер от заворота кишок. С тех пор каждую Страстную пятницу на острове Кампа появляется огненный индюк, восседающий на мертвом мельнике. Он кудахчет, хлопает крыльями и провоцирует прохожих, которых стремится поджечь. Ни поймать, ни убить, ни даже прогнать огненного индюка нельзя.

Где обитает: остров Кампа, Прага 1

Когда попадается на глаза: в Страстную пятницу

Железный человек

Чех по имени Яхим Берка стал призраком более 400 лет назад. Придя с войны, он узнал о том, что невеста якобы не хранила верность. Парень, недолго думая, женился на другой. Но слухи оказались лишь слухами: брошенная невеста утопилась, а ее отец спрыгнул с высокой башней. Яхим понял, что наломал дров, и подошел к решению проблемы оригинально: в Страстную пятницу задушил жену и повесился сам. С тех пор призрак доспехах и плаще блуждает по улице Platnéřska. Он освободится только в том случае, если хорошая девушка будет целый час вести с ним дружескую беседу. Однако девушек, желающих поговорить с убийцей, не так-то много. Кроме того, шанс на спасение выпадает лишь раз в сто лет. В последний раз Железный человек мог освободиться в 2009 году. Кстати, этом персонажу посвящена скульптура на углу пражской Новой Ратуши.

Где обитает: улица Platnéřská, Прага 1

Когда попадается на глаза: регулярно в темное время суток

Сумасшедший цирюльник

Цирюльник, живший в Праге при Рудольфе II, был довольно успешен в профессии, но этого ему показалось мало. Он увлекся алхимией и спустил все семейные сбережения в попытке создать золото. В итоге мужчине пришлось продать дом, его три дочери стали проститутками, а жена покончила с собой. Цирюльник окончательно сошел с ума и стал нападать на прохожих с опасной бритвой. Возмутителя спокойствия убили солдаты. После смерти сумасшедший цирюльник никому не угрожает. Он лишь хочет обрести покой. Произойдет это тогда, когда какой-нибудь смельчак позволит привидению с безумными глазами и трясущимися руками побрить его опасной бритвой.

Где обитает: улица Karlova, Прага 1

Когда попадается на глаза: около полуночи

Женщина без головы

В окрестностях бывшего монастыря Марии Магдалены, у Чехова моста, по ночам бродит печальный призрак женщины без головы. Это бывшая актриса Ностицова театра по имени Лаура. У прекрасной и талантливой женщины при жизни было множество поклонников и один ревнивый муж. Его ревность не была безосновательной: Лаура закрутила роман с богатым графом. Когда красавица вернулась домой поздно, супруг начал за ней следить, и его подозрения подтвердились. Ревнивец обезглавил женщину и прислал голову любовнику. Тот испугался и закопал ее в неизвестном месте. С тех пор дама блуждает по Праге в поисках собственной головы.

Где обитает: бывший монастырь Марии Магдалены, Прага 1

Когда попадается на глаза: в середине ночи

Скелет-попрошайка

Призрачный скелет, бродящий в районе Каролинума, отличается высоким ростом и тем, что пристает с просьбами дать хотя бы несколько геллеров только к пьяным прохожим. Некогда призрак был высоким, умным и талантливым юношей по имени Винценц. Парень служил на медицинском факультете Карлова университета. Тамошний профессор восхищался ростом Винценца и говорил, что хотел бы когда-нибудь получить его скелет в свою коллекцию. Молодой человек предложил профессору купить его кости еще при жизни. Получив деньги, юноша спустил их на выпивку и азартные игры и тем же вечером погиб в пьяной драке. Теперь он скитается по улицам и мечтает насобирать денег, чтобы выкупить у профессора свою свободу.

Где обитает: Ovocný trh, Прага 1

Когда попадается на глаза: после заката