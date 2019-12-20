Как провести в Праге выходные 21 и 22 декабря

У детей начались каникулы, многих взрослых отправили в отпуска, а если нет — остался последний предпраздничный рывок. Наслаждайтесь рождественской Прагой в первые выходные астрономической зимы: примите участие в веселом забеге на Вацлавской площади, зажгите свечку от Вифлеемского огня в историческом трамвае, купите дизайнерские подарки на MINT Market... Кстати, вы уже нарядили елку?

Рождественский забег в купальных костюмах

В субботу радио Kiss проведет в самом центре Праги свою традиционную рождественскую акцию. Сбор участников начнется в 13:00 под хвостом коня Святого Вацлава, а сам веселый и неспортивный забег стартует в 14:00. Как утверждают организаторы, чем хуже купальный костюм, тем лучше! На этот раз акция посвящена экологии и призвана порадовать Грету Тунберг: участники, к сожалению, не спасут китов, зато не оставят углеродный след. А после вместе отправятся пить сваржак.

Где: Вацлавская площадь, Прага 1

Когда: 21 декабря с 13:00

Вход: бесплатно

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Путешествие Вифлеемского огня

В субботу исторический трамвай будет возить по Праге так называемый Вифлеемский огонь — символ мира и добра, доставленный из самого Вифлеема. Все желающие, которые придут со свечами и лампадами, смогут зажечь их на одном из шести маршрутов, чтобы унести частичку священного огня домой, а также получить памятную открытку.

Где: шесть маршрутов с расписанием можно узнать здесь

Когда: 21 декабря с 13:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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MINT Market

На Голешовицком рынке в эти выходные состоится 27-я сессия модной ярмарки MINT Market. Купить дизайнерские изделия, предложенные сотней продавцов, можно будет в павильоне №17.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 21 декабря с 11:00 до 18:00, 22 декабря с 10:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Рождество на Пражском рынке

Голешовицкий рынок, который недавно вернулся в официальное распоряжение Праги после многолетней судебной тяжбы, также подготовил необычную серию из четырех рождественских ярмарок. Они проходят по пятницам и субботам, и каждая из них посвящена отдельной теме. Осталась последняя ярмарка – традиционная чешская.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7, перед павильоном №22

Когда: 20-21 декабря с 09:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Рождество в Пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Кроме того, на зимние праздники для гостей зоосада подготовлена богатая сопроводительная программа с вручением подарков животным, тематическими кормлениями, викторинами для самых маленьких и многим другим. Кстати, в это воскресенье дети сопровождении взрослых могут посетить Пражский зоопарк по специальной цене — 50 крон вместо 150. Начинайте готовить подарки для животных, чтобы передать их в Щедрый день, 24 декабря! Принимаются сухая выпечка, свежие или сушеные фрукты и овощи, все виды орехов, бисквиты, старые покрывала и постельное белье. Подробную праздничную программу можно узнать здесь.

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 16:00 в зимний период, 24 декабря кассы открыты до 14:00

Вход: 200 крон для детей, 150 крон для взрослых

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Адвент в Славянском доме

Спрятаться от суеты и при этом в полной мере насладиться праздничной атмосферой можно в самом сердце Праги, в саду Славянского дома. В этом саду в стиле необарокко установили прозрачные обогреваемые иглу, внешне напоминающие пузырьки шампанского. В них можно, не боясь замерзнуть, насладиться уникальным игристым глинтвейном или более традиционными напитками из винной карты с пузырьками и без, а маленьких гостей ждет горячий шоколад с зефиром. Кстати, Славянский дом сейчас проводит розыгрыш в Instagram с возможностью выиграть ваучер в один из своих ресторанов на сумму в 3000 крон!

Где: Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

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Адвент на крыше «Люцерны»

Во время предпраздничных выходных снова можно посетить крышу известного здания в центре Праги, чтобы полюбоваться необычным видом на предрождественскую столицу и зарядиться праздничным настроением без суеты. На крыше будет звучать рождественская музыка. Организаторы также обещают запах свежей праздничной выпечки (и саму выпечку), вертеп с живыми зверями, кадки и аквариумы с карпами и бар с традиционным меню. В стоимость билета входит кружка глинтвейна или горячего яблочного сока.

Где: Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 14-15 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Фонарщик на Карловом мосту

В пору Адвента в центре Праги газовые фонари традиционно зажигает фонарщик. Встретить фонарщика с длинной палкой и в историческом наряде можно ежедневно после 16:05-16:15. Начиная от площади Крестоносцев, он пройдет по Карлову мосту туда и обратно.

Где: Карлов мост, Прага 1

Когда: до 23 декабря с 16:05

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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