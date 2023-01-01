Лучшие котокафе в Праге в 2023-м году, чтобы попить кофе и снять стресс

Первые кошачьи кафе начали открываться примерно в 2014 году, когда широкой общественности стала известна концепция «кототерапии» — исцеляющего эффекта от проведения времени с животным, что помогает при психических и соматических проблемах. Но даже здоровому человеку ласки кошки приносят душевное спокойствие. И именно поэтому были созданы кошачьи кафе, где можно одновременно попить кофе, съесть чего-то сладкого и ощутить на себе кототерапию.
Популярное кафе (4,5 звезды из 5), где большинство клиентов утверждают, что все кошки очень дружелюбны и милы. Кафе находится на улице Водни, Смихов. В хорошую погоду вы также можете посидеть в прилегающим внутреннем садике.
Адрес: Vodní 567, 150 00 Praha 5-Smíchov
Часы работы: 12:00-20:00
Кошачье кафе, где живут девять кошек. Меню рассчитано и на вегетарианцев. Как и Smíchov Café, рейтинг составляет 4,5 звезд. Кафе продает свой шоколад.
Адрес: Michalská 430/3, Praha 1, 110 00
Часы работы: 11:00–20:00
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Cat Café Prague в центре города
Это оригинальное заведение в Нове-Место, на улице Гозардова. Посетители утверждают, что обстановка уютная, можно поиграть в настольные игры. Средний рейтинг CatCaféPrague составляет 4,4 звезды из 5 по данным Google.
Адрес: Gorazdova 20, Praha 2
Часы работы: 10:00 – 20:00
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Кафе находится за Прагой, придется потратить немного времени на дорогу, но, как говорят, это того стоит. Семейное кафе «У кочичич тлапек» получило от посетителей 4,8 звезды, хотя некоторые посетители жаловались на детей, которые неадекватно вели себя по отношению к кошкам в кафе.
Адрес: Nám. Starosty Pavla 17, 272 01, Kladno
Часы работы: 13-19:00 в будние дни, 11-18:00 в выходные
►Сайт
Важно!
Прежде чем пойти в кафе, изучите правила, которые есть в заведении. Одни предпочитают семьи с детьми, другие не приветствуют, чтобы с кошками контактировали дети. Еще одно правило – дезинфицировать руки на входе, где есть дезинфицирующее средство.
Источник: vse-pro-zviratka.cz
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