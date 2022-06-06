Самый длинный подвесной мост в мире в Долни Морава за месяц посетили 45 000 человек

За первый месяц с момента открытия самого длинного подвесного моста в мире Sky Bridge 721 его посетили 45 000 человек. Таким образом, количество посетителей превысило ожидания инвестора. Благодаря масштабной рекламе, в том числе со стороны государственного агентства CzechTourism, достопримечательность привлекает туристов со всего мира, сказал Томаш Драпал, менеджер по маркетингу горнолыжного центра Sněžník в Долни Мораве.

«Помимо чешского и польского языков, которые здесь было совершенно нормально услышать и до ковида, сейчас добавились нидерландский, немецкий, английский. Приезжают на машинах туристы из Нидерландов, Бельгии, Франции, Великобритании, также есть много японцев. Мост действительно стал известен на весь мир», — сказал Драпал. По его словам, туристы, которые посещают самые известные достопримечательности Праги или Кутной Горы в Чехии, не задумываясь, выделяют время и на короткую поездку в Долни Мораву.

Мост открыли 13 мая. Имея длину 721 метр, он превосходит самый длинный подвесной пешеходный мост, который находится в Португалии, длиной 516 метров.

Людям не нужно долго ожидать, чтобы попасть на мост, ведь билеты продаются на строго выделенные интервалы времени.

Входной билет для взрослого стоит 390 крон на месте или 350 крон при покупке в интернет-магазине. Дети от трех до 15 лет — 270 и 245 крон соответсвенно.



Источник: ceskenoviny.cz

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