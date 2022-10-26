Как добавить мероприятие в афишу 420on? Инструкция для организаторов мероприятий в Чехии

Портал предлагает организаторам размещение мероприятия в разделе «Афиша» совершенно бесплатно. Чтобы ваше мероприятие прошло модерацию, необходимо правильно заполнить все поля, следуя этой простой инструкции.

Этап 1. Регистрация на сайте

Добавлять мероприятие в афишу 420on могут только зарегистрированные пользователи. Убедитесь, что вы зарегистрировались, подтвердили регистрацию по электронной почте и вошли в свой аккаунт.

Этап 2. Переходим в раздел «Афиша» и нажимаем на кнопку «Добавить событие»

Этап 3. Заполняем информацию о мероприятии

Сверху выберите рубрику, которая лучше всего характеризует ваше событие. Напишите, как называется мероприятие, с указанием города в Чехии.

Из выпадающего списка выберите время и дату начала, установите время начала и окончания. Не забудьте поставить галочку напротив «Показывать время».

Загрузите заранее подготовленный горизонтальный постер размером 610 на 514 пикселей. Если размер не будет совпадать, то фотография обрежется автоматически, что не всегда выглядит красиво. Неправильные размеры постера помешают объявлению пройти модерацию.

5) Укажите название заведения/места, где проходит мероприятие, и в отдельной графе — полный адрес этого места.

6) Укажите стоимость билетов в диапазоне «от» и «до». Если посещение бесплатно, так и напишите в этой же графе «Цена». Далее обязательно укажите сайт, где люди смогут купить билеты, — на него после публикации будет вести кнопка «Купить». Если мероприятие бесплатное, вы все равно можете добавить в графу сайт, где представлено больше информации.

7) Добавьте аннотацию и основной текст. В аннотации пишите максимум два-три предложения, которые обобщают написанное ниже. В главный текст добавьте как можно больше информации о мероприятии, артистах и т. д. Еще раз проверьте, все ли поля заполнены, и нажмите «Отправить».

Этап 4. Модерация

После того как вы нажали кнопку «Отправить», ваше мероприятие отправится на модерацию. Модерация занимает один-два дня в будние дни (в выходные дни не проводится). Если все заполнено правильно и не противоречит редакционной политике портала, в скором времени мероприятие будет подтверждено и появится в разделе «Афиша».

FAQ

Какого рода мероприятия можно добавлять в афишу?

Любые культурные, образовательные или социально значимые мероприятия по всей Чехии, которые могут заинтересовать читателей портала. Категорически запрещены мероприятия, пропагандирующие ненависть, дискриминацию, преследование, самолечение и все, что может нанести вред здоровью или психике читателей.

На каком языке можно писать про мероприятие?

Исключительно на русском языке.

Я отправил/a мероприятие на модерацию, но забыл/а добавить важную информацию или фото. Что делать?

Если вы поняли, что уже отправили мероприятие на модерацию, но забыли что-то прикрепить, пожалуйста, просто перезалейте еще раз мероприятие по кнопке «Создать событие». Мы удалим старую версию и опубликуем новую.

Как быть, если мой постер не подходит под формат «горизонтальный постер размером 610 на 415 пикселей»?

Пожалуйста, обрежьте фото соответственно нужным размерам в любом онлайн-редакторе, например, в бесплатной версии Canva. Если нет постера, можете поставить релевантную теме иллюстрацию (фото).

Я добавил/а мероприятие, но еще хочу получить медиаподдержку в соцсетях портала. Что для этого нужно?

Медиаподержка — анонсирование вашего события, добавленного в афишу, в наших соцсетях (кроме поста в Инстаграм).

Получить медиаподдержку в соцсетях можно на коммерческих или бартерных условиях.

Коммерческие условия такие же, как и для публикации рекламных объявлений. Чтобы узнать цены, напишите нам на почту [email protected] Бартерные условия предусматривают с вашей стороны всестороннее освещение портала 420on как партнера мероприятия. В данном случае, пожалуйста, укажите, что из этого вы сможете предоставить:

размещение логотипа 420on на онлайн-билетах или же печатных билетах на мероприятие;

лого портала на проекторе на сцене;

размещение лого портала на сайте организатора среди медиапартнеров;

специальные пригласительные для 420on и их количество,

другие возможности.

Чтобы уточнить детали и возможность медиаподдержки для вашего мероприятия, пишите на [email protected] с темой письма «Коммерческая реклама мероприятия» или «Бартерная медиаподдержка».

Редакция оставляет за собой право не брать мероприятие на медиаподдержку, если:

ближайшие рекламные даты в соцсетях портала заняты/переполнены;

эффективность взаимного бартера низкая;

характер мероприятия противоречит редакционной политике портала;

целевая аудитория портала не будет заинтересована в посещении мероприятия (например, по территориальному признаку) и т. д.

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