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Куда пойти с 5 по 11 ноября: шоу, фестивали и концерты в Чехии

Куда пойти с 5 по 11 ноября: шоу, фестивали и концерты в Чехии

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anastasiia-kn
03 ноября
17:34
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Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 5 по 11 ноября: шоу, фестивали и концерты в Чехии

ПРОЖАРКА АНТОНА САВЛЕПОВА + ХИТЫ QUEST PISTOLS В АКУСТИКЕ

Когда: 5 ноября

5 ноября в Праге состоится прожарка участника Quest Pistols и АГОНЬ Антона Савлепова от клуба Stand Up Cherry! Помимо горячего и жесткого юмора, вас ждет акустическое исполнение лучших хитов Quest Pistols. 

Стоимость: 300 крон

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КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW

Когда: 5 ноября

Игра пройдет в зале Spojka Events по адресу Pernerova 35. Будут шикарный бар и вкусный кейтеринг! Награждение ждет не только команду, занявшую первое, но и предпоследнее место, а также одну случайно выбранную команду по итогам игры.

Стоимость: 300 крон

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ФЕСТИВАЛЬ «НЕДЕЛЯ АКАДЕМИИ НАУК» В ЧЕХИИ

Когда: до 6 ноября

Крупнейший фестиваль науки в Чехии представит лучшее из мировых исследований в доступной и информативной форме. Люди могут отправиться в один из институтов на дни открытых дверей, которые обычно сопровождаются отдельной насыщенной программой. 

Стоимость: бесплатно, но нужно бронировать места заранее

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CANNAFEST. ФЕСТИВАЛЬ КОНОПЛИ В ПРАГЕ

Когда: до 6 ноября

Будет представлен широкий ассортимент оборудования для выращивания, удобрений, семян и т.д. Также будут присутствовать производители конопляной косметики, текстиля и продуктов питания. Как и каждый год, будут представители ряда средств массовой информации, занимающихся образованием в области каннабиса, учреждений, объединяющих компании, которые используют каннабис в качестве природного ресурса или борются за легализацию и использование каннабиса в медицине. Как всегда, для самых маленьких посетителей будет предоставлен детский уголок.

Стоимость: от 200 крон

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JAZZ ON5 FESTIVAL 2022

Когда: до 9 ноября

Вас ждут, например, легендарный саксофонист Джо Лован, пианист Аарон Паркс, американская певица Гретхен Парлато или знаменитая группа The Bad Plus.

Стоимость: от 200 крон

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ФЕРМЕРСКИЕ РЫНКИ В РАЙОНЕ ПРАГА 10

Когда: 5, 8 и 10 ноября

Соскучились по свежим продуктам «не из супермаркета»? Кроме Пражской тржницы в столице есть еще местные локальные небольшие рынки. Например, рынки на Кубанской площади открыты по вторникам, четвергам и субботам. По будням с 8 до 16, по субботам с 8 до 14.

Стоимость: бесплатно

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