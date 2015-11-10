Куда пойти с 12 по 19 ноября: выставки, фестивали и концерты в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

«ТЕАТР ОДНОГО ШЕНДЕРОВИЧА»

Когда: 14 ноября

Ироническая проза, острая сатира и драматургия Виктора Шендеровича завоевали признание публики еще в конце восьмидесятых. Его «деревня Гадюкино», с легкой руки Геннадия Хазанова, вошла в российский фольклор. Классикой новых времен стала программа «Куклы», заметным явлением «нулевых» и далее — публицистика Виктора Шендеровича.

Стоимость: от 450 крон

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КОНЦЕРТ ДАНИЛЫ ПОПЕРЕЧНОГО

Когда: 17 ноября

Популярный стендап-комик Данила Поперечный даст концерт в Праге. Выступление состоится 17 ноября на сцене Fórum Karlín. Артист представит свою новую программу «Веселая/жизнь». Часть собранных денег пойдет на закупку гуманитарной помощи для беженцев из Украины.

Стоимость: от 1090 крон

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САМАЯ БОЛЬШАЯ СВАДЕБНАЯ ЯРМАРКА В ЛИБЕРЦЕ — ОСЕНЬ 2022

Когда: 12 ноября

В субботу, 12 ноября, в гранд-отеле Pytloun Imperial в Либерце посетители смогут вдохновиться атмосферой идеальной свадьбы. Будут представлены все свадебные услуги и товары: от советов по площадкам для проведения мероприятия, платьев для невесты, тортов, макияжа, предложений для фотосессий, обручальных колец или аксессуаров до выбора свадебного лимузина.

Стоимость: уточняйте на месте

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БУМАЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПРАГЕ. НЕОБЫЧНЫЕ БЛОКНОТЫ, ЕЖЕДНЕВНИКИ И КАНЦЕЛЯРИЯ

Когда: 12 ноября

Вы питаете слабость к канцелярским принадлежностям и, когда другие смотрят в гугл-календарь, достаете из сумки классический ежедневник? Вы заядлый коллекционер блокнотов, блокнотов и планировщиков всех форм и размеров, и, может быть, вы втайне ведете дневник? Тогда вас заинтересует этот фестиваль.

Стоимость: 20 крон

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НЕДЕЛЯ УКРАИНСКОГО КИНО

Даты ближайших сеансов: 10-15 ноября

Пражский кинотеатр Atlas представит лучшие киноленты из украинского кинематографа на 2022 год. Вас также ждут и старые фильмы. Фильмы будут показаны на украинском языке с чешскими субтитрами.

Стоимость: 130 крон за сеанс

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INTELLIGENCY ВПЕРВЫЕ В ПРАГЕ

Когда: 18 ноября

18 ноября, клуб Chapeau Rouge, INTELLIGENCY — авторы всемирного хита "Август", ВПЕРВЫЕ в Праге! Ребята выступят с презентацией нового альбома Technoblues Therapy и сыграют лучшие треки. Собираемся с друзьями на Live звук!

Стоимость: 400 крон

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ВЫСТАВКА БЕЗДОМНЫХ КОТЯТ И КОШЕК В ПРАГЕ

Когда: 19 ноября

На выставке будут представлены котята, кошки и коты, которые по тем или иным причинам остались совсем одни и попали в приют. У животных есть ветеринарный сертификат.

Кроме того, на выставке можно будет пожертвовать приюту сумму, которую сочтете нужным.

Стоимость: уточняйте на месте

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