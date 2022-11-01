Только завтра: бесплатный вход в Национальную галерею Праги. Какие еще скидки бывают в галерее?

Национальная галерея в Праге предлагает бесплатный вход на свои экспозиции по случаю национального праздника 17 ноября. В День борьбы за свободу и демократию можно посетить дворцы в Градчанах, монастырь Святой Анежки Чешской или Ярмарочный дворец (Veletržní palác).

В День борьбы за свободу и демократию, в четверг, 17 ноября 2022 года, Национальная галерея подготовила традиционный бесплатный вход на свои выставки. Посетители смогут ознакомиться с выставками в Ярмарочном дворце (Veletržní palác): «1796–1918: Искусство столетия», «1918–1938: Первая республика», «1930 — настоящее время: Чешское современное искусство»; в Шварценбергском дворце: «Старые мастера»; в Штернбергском дворце: «Старые мастера II» и в монастыре Святой Анежки Чешской: «Средневековое искусство в Чехии и Центральной Европе 1200-1550» с 10:00 до 18:00. Также для бесплатного посещения будет открыта выставка японских картин из коллекции Каэру-ан «Дзен» (Салмовский дворец), которая была представлена в мае этого года. Также в течение всего дня будут проходить бесплатные экскурсии. Подробную информацию вы можете найти на сайте Национальной галереи.

Молодежь и дети могут бесплатно посещать Национальную галерею до конца года

Также в этом году Национальная галерея и Коммерческий банк объявили о совместном проекте бесплатного посещения всех зданий NGP для детей, молодежи до 18 лет и студентов до 26 лет. Неограниченный доступ к постоянным выставкам действителен до конца текущего года. Кроме того, NGP предлагает ряд образовательных программ, игровые зоны, мастер-классы для семей с детьми всех возрастов или для самих детей.

Единая цена на все выставки для взрослых

Национальная галерея решила сделать подарок и взрослым любителям искусства. Все постоянные выставки можно посмотреть за единую цену в 500 крон. Билет действует 10 дней, в течение которых можно посетить несколько зданий Национальной галереи: монастырь святой Анежки Чешской (Klášter sv. Anežky České), Ярмарочный дворец (Veletržní palác), Шварценбергский дворец (Schwarzenberský palác) и Салмовский дворец (Salmovský palác).

Стоит отметить, что есть и более выгодное предложение. В Национальной галерее действует «Клуб друзей NGP». Членская карта дает право на неограниченный доступ во все семь зданий Национальной галереи. Стоит она 990 крон и действительна в течении года с момента покупки.

Источник: kudyznudy.cz

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