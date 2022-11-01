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Куда пойти с 19 по 25 ноября: шоу, выставки и концерты в Чехии

Куда пойти с 19 по 25 ноября: шоу, выставки и концерты в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
17 ноября
13:42
284
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 19 по 25 ноября: шоу, выставки и концерты в Чехии

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ

Когда: с 23 ноября

Пражский Град — одна из самых посещаемых достопримечательностей Чехии. Пожалуй, нет лучшего места для создания рождественской атмосферы. Только представьте себе вид на заснеженные крыши Праги и освещенные улицы Старого города с чашечкой традиционного рождественского сваржака.

Стоимость: бесплатно

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ЭКСКУРСИЯ ПО УГОЛКАМ ПРЕСТУПНОЙ ПРАГИ С БЕЗДОМНЫМ КАРИМОМ (НА ЧЕШСКОМ)

Когда: 19, 23 и 25 ноября

Карим живет на улице с 16 лет и знает мир преступной Праги как никто другой: он подсел на метамфетамин, от которого оказался лишь спустя 7 лет, и зарабатывал деньги с помощью проституции до 1997 года. Теперь благодаря проекту Pragulic у него есть возможность зарабатывать, показывая гостям и жителям столицы мир преступной Праги.

Стоимость: бесплатно

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ВЫСТАВКА БЕЗДОМНЫХ КОТЯТ И КОШЕК В ПРАГЕ

Когда: 19 ноября

На выставке будут представлены котята, кошки и коты, которые по тем или иным причинам остались совсем одни и попали в приют. У животных есть ветеринарные сертификаты. Кроме того, на выставке можно будет пожертвовать приюту сумму, которую сочтете нужной.

Стоимость: уточняйте на месте

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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW

Когда: 19 ноября

Игра пройдет в зале Spojka Events по адресу Pernerova 35, начало игры в 19:00, но двери для участников будут открыты с 18:00! 

Стоимость: 300 крон

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ЗВЕЗДА ЕВРОВИДЕНИЯ VERKA SERDUCHKA ДАСТ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ

Когда: 23 ноября

Концерт VERKA SERDUCHKA — это взрывная смесь всенародно любимых хитов, юмора и потрясающего живого исполнения. Гости Lucerna Great Hall впервые услышат новую версию знаменитого хита Евровидения, который с 24 февраля 2022 года звучит только как Dancing Russia Goodbye.

Стоимость: от 990 крон

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ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК НА НАПЛАВКЕ

Когда: 19 ноября

На набережной Влтавы (Rašínově nábřeží, Прага 2) вы найдете более 90 торговых киосков. Тут можно купить качественные свежие продукты от чешских фермеров. Ваше субботнее утро также скрасят богатый выбор уличной еды и живая музыка.

Стоимость: бесплатно

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ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК В РАЙОНЕ ПРАГА 10

Когда: 19, 22 и 24 ноября

Кроме Наплавки и центрального Пражского рынка, в столице есть и небольшие локальные рынки. Например, рынок на Кубанской площади открыт по вторникам, четвергам и субботам. По будням с 8 до 16, по субботам — с 8 до 14.

Стоимость: бесплатно

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