Карел Готт, каким вы его не знаете: ретрофотографии из личного архива

Визуальный материал был предоставлен личным секретарем Карела Готта Яном Адамом. Больше фотографий можно увидеть в официальном Facebook Карела Готта.

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в городе Пльзень.

Мари Готт поддерживала сына с самого начала.

Отношения между отцом и сыном были намного сложнее. Они стали лучше понимать друг друга только после смерти матери.

На фото из семейной поездки Карелу десять лет.

Когда он не поступил в Академию изобразительного искусства, то пошел в ПТУ компании «ЧКД» и получил образование электромонтера трамвайных систем.

Карел Готт со своими друзьями, 1955 год.

С друзьями Миланом и Йозефом Зайицами в пражских Кобылисах в 1963 году.

В 1966 году он окончил заочное обучение оперному пению в Пражской государственной консерватории. Эта фотография взята с Дня авиации, организованного журналом Československý voják.

С Ладиславом Штайдлом в Сан-Франциско в 1968 году.

Вместе с австрийским пианистом и композитором Удо Юргенсом он готовился к Гран-при Евровидения 1968 года, на котором представлял Австрию в Лондоне.

В 1969 году Карел Готт был госпитализирован в больницу Мотол в Праге с подозрением на желтуху.

Фотография с родителями 1969 года. Через два года семья Готт окажется на допросе из-за эмиграции сына в ФРГ.

В 1971 году Карел Готт встретился с Джоном Ленноном и Йоко Оно в Лондоне.

Карел Готт и Карел Свобода в 1977 году.

В семидесятые годы Карел Готт вел собственное музыкальное шоу Zpívá Karel Gott, на которое приглашал друзей, актеров и певцов.

В 1979 году.

Карел Готт снял в Италии шоу Scusi, wo Liegt Belcanto для немецкого телеканала ZDF. 1981 год.

В том же году он посетил центр американского кантри — город Нэшвилл.

В 1982 году он впервые появился на публике со своей дочерью Доминикой, на фото ей восемь лет.

В 1986 году в Нэшвилле, США, с вокальной группой Элвиса Пресли The Jordanaires.

Со второй дочерью Люцией.

С дочерьми Доминикой и Люцией.

Карел Готт в 1991 году на открытии своей восковой фигуры в Берлине.

В 1998 году он встречался с чемпионами по хоккею Домиником Гашеком, Йиржи Шлегром и Яромиром Ягром.

В 1999 году он посетил Китай.

Карл Готт был представлен Фрэнку Синатре в 1967 году в Лас-Вегасе сыном американского певца Фрэнком Синатрой-младшим.

Круиз по нью-йоркскому Манхэттену на следующий день после аншлагового концерта в знаменитом Карнеги-холле в 2000 году.

Послушать концерт в Карнеги-холл в Нью-Йорке пришел и известный режиссер Милош Форман.

В 2005 году было продано 5,5 млн пластинок.

Карел Готт в 2012 году.

Карел Готт на концерте Rock for People, который посмотрели более 12 000 фанатов. 2013 год.





Источник: magazin.aktualne.cz

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