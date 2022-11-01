Куда пойти с 26 ноября по 2 декабря: семинары, ярмарки и шоу в Чехии

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Когда: 1 декабря
Время ли покупать недвижимость в Чехии? Что ждет рынок чешских финансов и недвижимости? Когда упадут процентные ставки по ипотечным кредитам? Как улучшить свою финансовую ситуацию уже сейчас? Об этом и многим другом поговорим уже 1 декабря на нашем очередном открытом финансовом семинаре.
Стоимость: бесплатно, нужна регистрация
FILMASIA – ФЕСТИВАЛЬ АЗИАТСКИХ ФИЛЬМОВ В ПРАГЕ
Когда: с 1 по 6 декабря
Фильмы будут показаны в кинотеатрах Lucerna и Bio Oko с 1 по 6 декабря. Программа из девяти показов будет посвящена новым режиссерам, их текущим работам, а также отреставрированным произведениям классиков.
Стоимость: от 150 крон
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГРУЗОВИК COCA-COLA В ЧЕХИИ
Когда: с 24 ноября до 22 декабря
Роуд-шоу по городам Чехии начнется 24 ноября в Чаславе, всего грузовик появится в 30-ти городах. На каждой остановке будет подготовлена развлекательная программа с Сантой и эльфами, а также будет Coca-Cola Food Truck с горячим безалкогольным рождественским пуншем от FuzeTea, рождественским напитком Coca-Cola с корицей, а также угощения. Программа всегда начинается в 16:00, Санта приезжает на полчаса позже и остается до 18:30.
Стоимость: бесплатно
ЗАЖЖЕНИЕ СТАРИННЫХ ФОНАРЕЙ НА КАРЛОВОМ МОСТУ
Когда: с 27 ноября по 23 декабря каждый вечер
На Карловом мосту можно будет встретить фонарщика в историческом костюме, который зажжет 46 фонарей.
Стоимость: бесплатно
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ
Когда: с 23 ноября до 6 января
Пражский Град, являющийся одной из самых посещаемых достопримечательной Чехии, привлекает все больше внимания не только туристов, но и чехов. Пожалуй, нет лучшего места для создания рождественской атмосферы в Праге. Только представьте себе вид на заснеженные крыши Праги и освещенные улицы Старого города за чашечкой традиционного рождественского сваржака.
Стоимость: бесплатно
ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ
Когда: с 24 ноября до 24 декабря
Омела, адвент-венки, рождественские композиции и многое другое вы найдете на рождественской ярмарке на площади Республики.
Стоимость: бесплатно
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПРАГЕ
Когда: с 26 ноября до 6 января
Площадь украшает красивая рождественская елка, привезенная в этом году с Лужицких гор. Будут продаваться рождественские товары. Тут же вы найдете богатый выбор елочных украшений, подарков, закусок, а также изделия мастеров.
Стоимость: бесплатно
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