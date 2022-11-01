Куда пойти с 26 ноября по 2 декабря: семинары, ярмарки и шоу в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Когда: 1 декабря

Время ли покупать недвижимость в Чехии? Что ждет рынок чешских финансов и недвижимости? Когда упадут процентные ставки по ипотечным кредитам? Как улучшить свою финансовую ситуацию уже сейчас? Об этом и многим другом поговорим уже 1 декабря на нашем очередном открытом финансовом семинаре.

Стоимость: бесплатно, нужна регистрация

⇒Подробнее

FILMASIA – ФЕСТИВАЛЬ АЗИАТСКИХ ФИЛЬМОВ В ПРАГЕ

Когда: с 1 по 6 декабря

Фильмы будут показаны в кинотеатрах Lucerna и Bio Oko с 1 по 6 декабря. Программа из девяти показов будет посвящена новым режиссерам, их текущим работам, а также отреставрированным произведениям классиков.

Стоимость: от 150 крон

⇒Подробнее

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГРУЗОВИК COCA-COLA В ЧЕХИИ

Когда: с 24 ноября до 22 декабря

Роуд-шоу по городам Чехии начнется 24 ноября в Чаславе, всего грузовик появится в 30-ти городах. На каждой остановке будет подготовлена ​​развлекательная программа с Сантой и эльфами, а также будет Coca-Cola Food Truck с горячим безалкогольным рождественским пуншем от FuzeTea, рождественским напитком Coca-Cola с корицей, а также угощения. Программа всегда начинается в 16:00, Санта приезжает на полчаса позже и остается до 18:30.

Стоимость: бесплатно

⇒Подробнее

ЗАЖЖЕНИЕ СТАРИННЫХ ФОНАРЕЙ НА КАРЛОВОМ МОСТУ

Когда: с 27 ноября по 23 декабря каждый вечер

На Карловом мосту можно будет встретить фонарщика в историческом костюме, который зажжет 46 фонарей.

Стоимость: бесплатно

⇒Подробнее

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ

Когда: с 23 ноября до 6 января

Пражский Град, являющийся одной из самых посещаемых достопримечательной Чехии, привлекает все больше внимания не только туристов, но и чехов. Пожалуй, нет лучшего места для создания рождественской атмосферы в Праге. Только представьте себе вид на заснеженные крыши Праги и освещенные улицы Старого города за чашечкой традиционного рождественского сваржака.

Стоимость: бесплатно

⇒Подробнее

ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ

Когда: с 24 ноября до 24 декабря

Омела, адвент-венки, рождественские композиции и многое другое вы найдете на рождественской ярмарке на площади Республики.

Стоимость: бесплатно

⇒Подробнее

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПРАГЕ

Когда: с 26 ноября до 6 января

Площадь украшает красивая рождественская елка, привезенная в этом году с Лужицких гор. Будут продаваться рождественские товары. Тут же вы найдете богатый выбор елочных украшений, подарков, закусок, а также изделия мастеров.

Стоимость: бесплатно

⇒Подробнее

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день