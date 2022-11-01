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Куда пойти с 3 по 9 декабря: зимние развлечения, ярмарки и фестивали в Чехии

Куда пойти с 3 по 9 декабря: зимние развлечения, ярмарки и фестивали в Чехии

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anastasiia-kn
01 декабря
14:39
75
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 3 по 9 декабря: зимние развлечения, ярмарки и фестивали в Чехии

Кино

«СЕКРЕТНЫЙ» КИНОТЕАТР С РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ФИЛЬМАМИ. ЗИМНЯЯ КЛАССИКА В ВОЛШЕБНОЙ АТМОСФЕРЕ

Когда: до 11 декабря, но расписание обновляется каждую неделю

Уникальный «рождественский» кинотеатр, где показывают полюбившуюся всем классику родждественского и новогоднего кино: «Гарри Поттер», «Один дома», «Хроники Нарнии» и многие другие киноленты. Попробуйте специальные угощения и рождественские напитки из фуд-бара, отправьте письмо Санте. Ваше приключение начинается прямо сейчас — вход через шкаф!

Стоимость: 290 крон

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FILMASIA – ФЕСТИВАЛЬ АЗИАТСКИХ ФИЛЬМОВ В ПРАГЕ

Когда: с 1 по 6 декабря

Фильмы будут показаны в кинотеатрах Lucerna и Bio Oko с 1 по 6 декабря. Программа из девяти показов будет посвящена новым режиссерам, их текущим работам, а также отреставрированным произведениям классиков. 

Стоимость: от 150 крон

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Катки и роллердромы

Предрождественские катания на роликах в зале  PVA EXPO PRAGUE

Когда: 3 и 9  декабря

Зал для катания достаточно большой и полностью крытый, поэтому даже в ветреную погоду здесь идеальные условия для спорта. Доступен прокат разных типов роликов: для фитнеса, фристайла и скоростные. 

Стоимость: 150 крон

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ЛЕДОВЫЙ КАТОК НА ХОДОВЕ

Когда: до 31 января

Ледовая площадка занимает более 600 м2, и мы в очередной раз приготовили для вас очень популярный Ледяной бар. По желанию можно нанять сертифицированного тренера по фигурному катанию. Если у вас нет своих коньков, вы можете взять их напрокат на месте, также предлагается услуга заточки собственных коньков.

Стоимость: 140 крон

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КАТОК НА ЛЕТНЕ – САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА В ПРАГЕ

Когда: до 28 февраля

Каток на Летне стал очень популярным местом для всех любителей спорта и гостей столицы. Место проведения – бетонная площадка на Летенской равнине рядом с улицей M. Horákové, напротив футбольного стадиона «Спарта» (Sparta).

Стоимость: бесплатно, но платный прокат коньков

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Ярмарки

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ

Когда: с 23 ноября до 6 января

Пражский Град, являющийся одной из самых посещаемых достопримечательной Чехии, привлекает все больше внимания не только туристов, но и чехов. Пожалуй, нет лучшего места для создания рождественской атмосферы в Праге. Только представьте себе вид на заснеженные крыши Праги и освещенные улицы Старого города за чашечкой традиционного рождественского сваржака.

Стоимость: бесплатно

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ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ

Когда: с 24 ноября до 24 декабря

Омела, адвентские венки, рождественские композиции и многое другое вы найдете на рождественские ярмарки на площади Республики.

Стоимость: бесплатно

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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПРАГЕ. ВАЦЛАВСКОЕ РОЖДЕСТВО

Когда: с 26 ноября до 6 января

Площадь украшает красивая рождественская елка, привезенная в этом году с Лужицких гор. Будут продаваться рождественские товары. Тут же вы найдете богатый выбор елочных украшений, подарков, закусок, а также изделия мелких мастеров.

Стоимость: бесплатно

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Бесплатные шоу

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГРУЗОВИК COCA-COLA В ЧЕХИИ

Когда: с 24 ноября до 22 декабря

Роуд-шоу по городам Чехии начнется 24 ноября в Чаславе, всего он появится в 30-ти городах. На каждой остановке будет подготовлена ​​развлекательная программа с Сантой и эльфами, а также будет Coca-Cola Food Truck с горячим безалкогольным рождественским пуншем от FuzeTea, рождественским напитком Coca-Cola с корицей, а также угощения. Программа всегда начинается в 16:00, Санта приезжает на полчаса позже и остается до 18:30.

Стоимость: бесплатно

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ЗАЖЖЕНИЕ СТАРИННЫХ ФОНАРЕЙ НА КАРЛОВОМ МОСТУ

Когда: с 27 ноября по 23 декабря каждый вечер

На Карловом мосту можно будет встретить фонарщика в историческом костюме, который зажжет 46 фонарей.

Стоимость: бесплатно

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