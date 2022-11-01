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Куда пойти с 10 по 16 декабря: зимние развлечения, ярмарки и концерты в Чехии

Куда пойти с 10 по 16 декабря: зимние развлечения, ярмарки и концерты в Чехии

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anastasiia-kn
08 декабря
13:40
302
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 10 по 16 декабря: зимние развлечения, ярмарки и концерты в Чехии

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ УГОЩЕНИЙ — 2022 

Когда: 10 декабря

На ярмарке можно будет приобрести не только рождественское печенье, но и свежую выпечку и другую еду. Все, конечно, будет без глютена. Приходите и выберите из богатого безглютенового ассортимента к Рождеству!

Стоимость: 60 крон

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ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК НА НАПЛАВКЕ

Когда: 10 декабря

На набережной Влтавы (Rašínově nábřeží, Прага 2) вы найдете более 90 торговых киосков. Тут можно купить качественные свежие продукты от чешских фермеров. Ваше субботнее утро также скрасят богатый выбор уличной еды и живая музыка.

Стоимость: бесплатно

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5’NIZZA В ПРАГЕ!

Когда: 15 декабря

5’nizza — это украинский регги-хип-хоп-фанк-коллектив, состоящий из двух талантливых артистов, Сергея Бабкина и Андрея Запорожца (SunSay). У каждого из двух музыкантов есть свои успешные сольные проекты, но поклонники всегда с нетерпением ждут их совместного появления на сцене. 

Стоимость: от 1000 крон

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В ПРАГЕ ПРОЙДЕТ МИНИ-ФЕСТИВАЛЬ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПИВА

Когда: 16 и 17 декабря

Посетителей ожидает рождественская атмосфера и широкий ассортимент рождественского пива, специальное меню из дичи и рыбы, живая музыка и чешские крепкие напитки. В мини-фестивале примут участие несколько пивоварен: Chroust, Libertas, Zichovec, Muflon и Vinohradský pivovar, которые привезут свое разливное и бутылочное пиво. На фестивале также будут представлены товары, которые можно приобрести в качестве подарков на Рождество без лишнего стресса, в тишине и спокойствии.

Стоимость: бесплатно

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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПРАГЕ

Когда: до 6 января

Трамваи и автобусы, украшенные к Рождеству, ходят по Праге с первого воскресенья Адвента. 

Стоимость: цена проездного билета

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ЛЕДОВЫЙ КАТОК ПОД ЖИЖКОВСКОЙ БАШНЕЙ. РЯДОМ ПРОДАЮТ ГЛИНТВЕЙН И БОМБАРДИНО

Когда: до 1 марта

Прямо рядом с катком расположился ресторанчик Miminoo, где можно не только заказать согревающие напитки, но и перекусить.

Стоимость: 130 за вход, 50 крон — прокат коньков

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