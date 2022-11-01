Куда пойти с 17 по 23 декабря: праздничные развлечения, концерты и другие мероприятия в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

АДВЕНТ НА КРЫШЕ ДОМА «РАДОСТЬ» СО СВАРЖАКОМ И СИДРОМ

Когда: 14-22 декабря

Приглашаем посетить преображенную к Рождеству крышу дома «Радость» на Жижкове! Угоститесь сваржаком, горячим сидром или медовухой.

Стоимость: 100 крон депозит на покупку горячих напитков

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ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЙ MINT MARKET В ПРАГЕ

Когда: 16 и 17 декабря

Ищете подарки к Рождеству в последнюю минуту? Или вы просто хотите сделать себя подарок? Тогда не пропустите предрождественский MINT Market — уникальный рынок с чешским дизайном, дизайнерской модой, ювелирными изделиями, органической косметикой, и деликатесами.

Стоимость: вход бесплатный

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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ НОЧНОЙ ЗАБЕГ 2022 ПРАГА

Когда: 17 декабря

Благотворительный рождественский забег на 5 км. Не забудьте красную шапочку Санты, которую можно будет купить в день мероприятия, и фонарик.

Стоимость: 700 крон

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КРУПНЕЙШАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА ПРАГИ — MAGNETIC FESTIVAL

Когда: 17 декабря

Одна из самых больших рождественских вечеринок для поклонников танцевальной музыки состоится в субботу, 17 декабря 2022 года, в PVA Expo Prague. На этот раз фестиваль пройдет в двух залах с двумя с ценами, где выступят ведущие международные артисты хаус и техно сцены. Вместимость клуба — 10 000 человек. Шоу продлится 10 часов.

Стоимость: 1190–2990 крон

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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПОЧТА — ОТПРАВЬТЕ ПИСЬМО ЙЕЖИШКУ В ПЛЬЗЕНЕ

Когда: до 22 декабря

Рождественские открытки, конверты и бумажные вертепы можно будет приобрести на месте, как и специальную рождественскую марку, которую можно будет использовать не только для рождественских поздравлений, но и для писем, адресованных непосредственно Йежишку.

Стоимость: стоимость марки

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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕШСКИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ МУЗЫКИ 2022-23»

Когда: до 6 января

24-й фестиваль «Чешские прикосновения к музыке» вновь состоится в Праге в период Рождества. Концерты пройдут в самых важных культурных достопримечательностях Праги.

Стоимость: от 500 крон

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ЗИМНЯЯ СКАЗКА В КОРОЛЕВСКОМ САДУ: СТАРИННАЯ КАРУСЕЛЬ, КАТОК И ВЕРТЕП

Когда: до 8 января

Отправляйтесь в Королевский сад Пражского Града во время Адвента. На каток вход бесплатный! На месте открыт вертеп с пони, осликом и овцой. Там вы и ваш малыш сможете погладить и покормить животных. Прокатиться на старинной карусели можно всего за 50 крон.

Стоимость: до 50 крон

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NIGHTWISH В ПРАГЕ

Когда: 21 декабря

В среду состоится грандиозный концерт NIGHTWISH, приуроченный к живому представлению их альбома Human: II: Nature.

Стоимость: от 1090 крон

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ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ПИККАРДИЙСКАЯ ТЕРЦИЯ» В ПРАГЕ

Когда: 22 декабря

​«Пиккардийская Терция» – уникальный коллектив, продвигающий украинскую музыкальную культуру. За 30 лет стремительной песенной карьеры эта мужская группа по праву завоевала звание «музыкальной легенды Украины».

Стоимость: от 390 крон

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