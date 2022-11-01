ФОТО: Прогулка по Lumina Park в Праге. Световые фигуры из сказки «Алиса в стране чудес»

На водохранилище Джбан в Праге вас ждет захватывающее приключение для маленьких и взрослых. Lumina Park по мотивам «Алисы в стране чудес» предлагает десятки объемных световых фигур, стилизованных под героев сказки и волшебный мир.

В праздники парк будет открыт 25, 26 и 31 декабря, а также 1 января! До 31 декабря парк открыт с 16:30 до 21:00, а в январе с 17:00 до 21:00.

Купить билеты и узнать подробности можно по ссылке.





Источник: luminapark.cz

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