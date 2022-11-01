Куда пойти с 31 декабря по 6 января: мероприятия на праздники, еще открытые ярмарки и другие развлечения в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

МЮЗИКЛ-ПАРОДИЯ «50 ОТТЕНКОВ!» В КАНУН НОВОГО ГОДА

Когда: 31 декабря

Чешская премьера музыкальной пародии с Нью-Йоркского Бродвея. Живая музыка!

Стоимость: 790 крон

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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: МУЗЕЙ ИСТОРИЧЕСКИХ НОЧНЫХ ГОРШКОВ И ТУАЛЕТОВ

Когда: 31 декабря

​Хотите узнать больше об истории, восхититься техническими достижениями и художественным оформлением этих предметов? Посетите Музей исторических горшков и туалетов!

Стоимость: Бесплатно

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НОВЫЙ ГОД В ПРАГЕ НА ТЕПЛОХОДЕ

Когда: 31 декабря

Попробуйте отпраздновать последний день года на борту парохода. Вас ждет развлекательная программа с живой музыкой и фейерверком, а течение всего вечера вы сможете насладиться прекрасным видом на залитую огнями праздничную Прагу.

Стоимость: От 400 до 4750 крон

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ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД НА ЖИЖКОВСКОЙ БАШНЕ

Когда: 31 декабря

Организаторы предлагают отпраздновать наступление нового 2023 года на высоте! Праздник пройдет на Жижковской башне с видом на сотни фейерверков по всей Праге с музыкальным сопровождением, роскошной кухней и запоминающейся развлекательной программой. Неповторимая атмосфера ночного мегаполиса с высоты 66 метров на Жижковской башне!

Стоимость: 5 499 крон за человека

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В ЭТУ СУББОТУ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОГО СПОРТА

Когда: 31 декабря — последний день

Обычно наибольший интерес вызывает посещение бассейнов и катков. Жители Праги смогут попробовать себя в различных спортивных дисциплинах, таких как флорбол, бейсбол, скалолазание, спиннинг и даже мини-гольф.

Стоимость: бесплатно

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ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК НА НАПЛАВКЕ

Когда: 31 декабря

На набережной Влтавы (Rašínově nábřeží, Прага 2) вы найдете более 90 торговых киосков. Тут можно купить качественные свежие продукты от чешских фермеров. Ваше субботнее утро также скрасят богатый выбор уличной еды и живая музыка.

Стоимость: бесплатно

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КАРУСЕЛЬ НА MANIFESTO ANDĚL

Когда: до 28 февраля

Очаровательная карусель с яркими огнями не только радует глаз, но и до конца февраля будет дарить радость и детям, и взрослым.

Стоимость: 80 крон

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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ

Когда: до 6 января

Пражский Град, являющийся одной из самых посещаемых достопримечательной Чехии, привлекает все больше внимания не только туристов, но и чехов. Пожалуй, нет лучшего места для создания рождественской атмосферы в Праге. Только представьте себе вид на заснеженные крыши Праги и освещенные улицы Старого города за чашечкой традиционного рождественского сваржака.

Стоимость: бесплатно

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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПРАГЕ

Когда: до 6 января

Площадь украшает красивая рождественская елка, привезенная в этом году с Лужицких гор. Тут же вы найдете богатый выбор елочных украшений, подарков, закусок, а также изделия мастеров.

Стоимость: бесплатно

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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕШСКИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ МУЗЫКИ 2022-23»

Когда: до 6 января

24-й фестиваль «Чешские прикосновения к музыке» вновь состоится в Праге в период Рождества. Концерты пройдут в самых важных культурных достопримечательностях Праги.

Стоимость: от 500 крон

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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПРАГЕ

Когда: до 6 января

Трамваи и автобусы, украшенные рождественскими украшениями, ходят по Праге с первого воскресенья Адвента.

Стоимость: цена проездного билета

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YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

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