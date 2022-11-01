Куда пойти с 14 по 20 января: шоу на льду, кино и другие развлечения в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

ШОУ НА ЛЬДУ «НАСТОЯЩИЙ ЩЕЛКУНЧИК»

Когда: 14–15 января

Сказка Эрнста Теодора Гофмана оживет на ледяной сцене 14 и 15 января в Праге и Пардубице. С роскошными костюмами и декорациям, световыми эффектами и великолепной музыкой Петра Ильича Чайковского представление подарит праздничное настроение в новом году.

Стоимость: от 690 крон

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ЧЕШСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАЛИИ В СОБОРЕ СВЯТОГО ВИТА

Когда: с 17 по 21 января

Регалии будут вывезены из Коронной палаты 16 января и возвращены в нее через неделю. В это время в палате будут проводиться реставрационные работы. Драгоценности будут выставлены по случаю 30-летия Чешской Республики с использованием оригинальной витрины Йозефа Гочара.

Стоимость: 250 крон, уточняйте на месте

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TOLKIENCON 2023. КОСТЮМИРОВАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОКЛОННИКОВ ТОЛКИЕНА В ПРАГЕ

Когда: с 20 по 22 января

В развлекательной программе запланированы семинары, дискуссии, музыкальные номера и не только. Новые лица приветствуются!

Стоимость: 400–500 крон

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ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКИХ ФИЛЬМОВ SCANDI 2023

Когда: с 18 по 25 января

Цель фестиваля — представить чешским и словацким зрителям скандинавские фильмы, которые в последние годы принадлежат к числу важных и прогрессивных мировых лент и, по словам организаторов показа, резонируют с темами, которые чрезвычайно актуальны и затрагивают души зрителей на всех континентах.

Стоимость: от 150 крон

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«СЕКРЕТНЫЙ» КИНОТЕАТР С РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ФИЛЬМАМИ. ЗИМНЯЯ КЛАССИКА В ВОЛШЕБНОЙ АТМОСФЕРЕ

Когда: до 15 января

Уникальный «рождественский» кинотеатр, где показывают полюбившуюся всем классику рождественского и новогоднего кино: «Гарри Поттер», «Один дома», «Хроники Нарнии» и многие другие киноленты. Попробуйте специальные угощения и рождественские напитки из фуд-бара, отправьте письмо Санте. Ваше приключение начинается прямо сейчас — вход через шкаф!

Стоимость: 290 крон

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БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В ПРАГЕ

Когда: на всю зиму — до 28 февраля

После прогулки по зимнему саду можно согреться кружкой глинтвейна или горячего сидра в винотеке Святой Клары. Можно отправиться на прогулку и в Тройский сад, расположенный неподалеку.

Стоимость: бесплатно

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ЛЕДОВЫЙ КАТОК НА ХОДОВЕ

Когда: до 31 января

Ледовая площадка занимает более 600 м2, и для посетителей в очередной раз приготовили очень популярный ледяной бар. По желанию можно нанять сертифицированного тренера по фигурному катанию. Если у вас нет своих коньков, вы можете взять их напрокат на месте, также предлагается услуга заточки коньков.

Стоимость: 140 крон

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