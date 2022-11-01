Куда пойти с 21 по 27 января: каток, сауна на реке и выставки в Чехии

«МЕТЕЛЬ» — CHARITY CONCERTS FOR UKRAINE KIDS
Когда: 22 января
Группа «Метель» возвращается зимой для записи нового альбома «Трансмиссия» и для серии благотворительных концертов: в Варшаве, Берлине и Праге.
Стоимость: от 600 крон
ПОСЕЩЕНИЕ ЗООУГОЛКА С КРОЛИКАМИ
Когда: 25 января
Игровая программа познакомит детей и взрослых с этими замечательными животными. Вы узнаете, как правильно заботиться об ушастых друзьях, и, возможно, взамен они позволят себя погладить!
Стоимость: 70 крон, необходима регистрация
LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ СКАЗКИ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Когда: сейчас и до 15 февраля
В январе парк открыт с 17:00 до 21:00.
Стоимость: от 220 крон
КАРУСЕЛЬ НА MANIFESTO ANDĚL
Когда: до 28 февраля
Очаровательная карусель с яркими огнями будет до конца февраля дарить радость и детям, и взрослым.
Стоимость: 80 крон
КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ В ГАВЛИЧКОВЫХ САДАХ
Когда: всю зиму — до 28 февраля
Каток в Гребовке открыт ежедневно с 9:00 до 20:00. Размер катка 30x16 метров.
Стоимость: 50 крон на весь день
«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ В ПРАГЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ
Когда: сейчас и до 30 марта
На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой, и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо во Влтаве.
Стоимость: 160 крон в час за человека
КАТОК НА ЛЕТНЕ – САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА В ПРАГЕ
Когда: до 28 февраля
Каток на Летне очень популярен у любителей спорта и гостей столицы. Он размещен на Летенской равнине рядом с улицей M. Horákové, напротив футбольного стадиона «Спарта».
Стоимость: бесплатно, но платный прокат коньков
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