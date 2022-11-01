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Куда пойти с 21 по 27 января: каток, сауна на реке и выставки в Чехии

Куда пойти с 21 по 27 января: каток, сауна на реке и выставки в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
19 января
16:10
947
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 21 по 27 января: каток, сауна на реке и выставки в Чехии

«МЕТЕЛЬ»​ — CHARITY CONCERTS FOR UKRAINE KIDS

Когда: 22 января

Группа «Метель» возвращается зимой для записи нового альбома «Трансмиссия» и для серии благотворительных концертов: в Варшаве, Берлине и Праге. 

Стоимость: от 600 крон

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ПОСЕЩЕНИЕ ЗООУГОЛКА С КРОЛИКАМИ

Когда: 25 января

Игровая программа познакомит детей и взрослых с этими замечательными животными. Вы узнаете, как правильно заботиться об ушастых друзьях, и, возможно, взамен они позволят себя погладить!

Стоимость: 70 крон, необходима регистрация

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LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ СКАЗКИ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Когда: сейчас и до 15 февраля

В январе парк открыт с 17:00 до 21:00. 

Стоимость: от 220 крон

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КАРУСЕЛЬ НА MANIFESTO ANDĚL

Когда: до 28 февраля

Очаровательная карусель с яркими огнями будет до конца февраля дарить радость и детям, и взрослым.

Стоимость: 80 крон

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КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ В ГАВЛИЧКОВЫХ САДАХ

Когда: всю зиму — до 28 февраля

Каток в Гребовке открыт ежедневно с 9:00 до 20:00. Размер катка 30x16 метров.

Стоимость: 50 крон на весь день

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«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ В ПРАГЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ

Когда: сейчас и до 30 марта

На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой, и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо во Влтаве.

Стоимость: 160 крон в час за человека

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КАТОК НА ЛЕТНЕ – САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА В ПРАГЕ

Когда: до 28 февраля

Каток на Летне очень популярен у любителей спорта и гостей столицы. Он размещен на Летенской равнине рядом с улицей M. Horákové, напротив футбольного стадиона «Спарта».

Стоимость: бесплатно, но платный прокат коньков

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