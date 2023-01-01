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Куда пойти с 28 января по 3 февраля: концерт «Ногу свело!», прогулка по преступной Праге и другие мероприятия

Куда пойти с 28 января по 3 февраля: концерт «Ногу свело!», прогулка по преступной Праге и другие мероприятия

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
26 января
17:26
130
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 28 января по 3 февраля: концерт «Ногу свело!», прогулка по преступной Праге и другие мероприятия

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «НОГУ СВЕЛО!»

Когда: до 30 января

Группа «Ногу свело!» выступит в рамках европейского турне выступит в Праге. Концерт состоится 30 января в концертном зале Palác Akropolis.

Стоимость: От 1200 крон

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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ № 42 В ПРАГЕ

Когда: весь год

Полюбуйтесь красотой столицы из окна исторического трамвая на линии 42. Туристический трамвай объезжает достопримечательности города в виде кругового маршрута и останавливается на всех остановках по маршруту, с возможностью неоднократной высадки и посадки пассажиров.

Стоимость: 250 крон

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ЧЕШСКИЙ РЕТРО-МУЗЕЙ В KOTVA В ПРАГЕ

Когда: весь год

В музее можно посмотреть на дизайн, тенденции и повседневную жизнь в 70-х и 80-х годах в Чехословакии. Выставка занимает весь четвертый этаж торгового центра Kotva площадью более 2000 квадратных метров. Представлено около 12 000 уникальных предметов, большая часть которых была приобретена в рамках национального сбора в 2018 году.

Стоимость: 220 крон

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ЭКСКУРСИЯ ПО УГОЛКАМ ПРЕСТУПНОЙ ПРАГИ С БЕЗДОМНЫМ КАРИМОМ (НА ЧЕШСКОМ)

Когда: 28 января и 3 февраля

Карим живет на улице с 16-ти лет и знает мир преступной Праги как никто другой: какое-то время назад он подсел на метамфетамин, от которого оказался лишь спустя 7 лет, и начал зарабатывать деньги с помощью проституции до 1997 года, когда его заразил клиент. Теперь, благодаря проекту Pragulic, у него есть возможность зарабатывать деньги, показывая обычным туристам и даже жителям столицы мир преступной Праги с подробными рассказами.

Стоимость: 500 крон

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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РАБОТАЕТ КИНОТЕАТР С РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ФИЛЬМАМИ

Когда: до 29 января

Уникальный «рождественский» кинотеатр, где показывают полюбившуюся всем классику рождественского и новогоднего кино: «Гарри Поттер», «Один дома», «Хроники Нарнии» и многие другие киноленты. Попробуйте специальные угощения и рождественские напитки из фуд-бара, отправьте письмо Санте. Ваше приключение начинается прямо сейчас — вход через шкаф!

Стоимость: 290 крон

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ПРОВЕДИТЕ УТРО СУББОТЫ НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ НА НАПЛАВКЕ

Когда: 28 января

На набережной Влтавы (Rašínově nábřeží, Прага 2) вы найдете более 90 торговых киосков. Тут можно купить качественные свежие продукты от чешских фермеров. Ваше субботнее утро также скрасят богатый выбор уличной еды и живая музыка.

Стоимость: бесплатно

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