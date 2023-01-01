Куда пойти с 18 по 24 февраля: праздники, концерты и другие развлечения в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Малостранский и Градчанский Масопуст 2023

Когда: 18 февраля

Традиционное карнавальное шествие в масках в атмосфере Малой Страны и Градчан.

Стоимость: бесплатно

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Масопуст в зоопарке Zájezd: кормление сурикатов и представление с соколом

Когда: до 18 февраля

Вас ожидает образовательная прогулка в карнавальных традициях, кормление животных в сопровождении гида, представления с хищными птицами и, самое важное, большой карнавальный пир с традиционными для масопуста блюдами.

Стоимость: 150 крон

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ВАСЯ ОБЛОМОВ «МОЖЕМ НЕ ПОВТОРИТЬ»

Когда: 22 февраля

Зрителей ждет деструктивная критика самых болезненных аспектов действительности, издевательская общественнополитическая сатира, размышления о том, что и почему любит наш народ, смех сквозь слезы, номера из дерзкого проекта «Господин Хороший» (телевизионного проекта, в котором Вася Обломов вместе с Михаилом Ефремовым и Дмитрием Быковым создавал музыкальные номера по новостям прошедшей недели), а также «Еду в Магадан» и другие хиты.

Стоимость: от 750 крон

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«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ В ПРАГЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ

Когда: сейчас и до 30 марта

На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо в реке Влтава.

Стоимость: 160 крон в час за человека

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ЧЕШСКИЙ РЕТРО-МУЗЕЙ В KOTVA В ПРАГЕ

Когда: весь год

В музее можно посмотреть на дизайн, тенденции и повседневную жизнь в 70-х и 80-х годах в Чехословакии. Выставка занимает весь четвертый этаж торгового центра Kotva площадью более 2000 квадратных метров. Представлено около 12 000 уникальных предметов, большая часть которых была приобретена в рамках национального сбора в 2018 году.

Стоимость: 220 крон

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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ № 42 В ПРАГЕ

Когда: весь год

Полюбуйтесь красотой столицы из окна исторического трамвая на линии 42. Туристический трамвай объезжает достопримечательности города в виде кругового маршрута и останавливается на всех остановках по маршруту, с возможностью неоднократной высадки и посадки пассажиров.

Стоимость: 250 крон

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