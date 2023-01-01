Куда пойти с 18 по 24 февраля: праздники, концерты и другие развлечения в Чехии

Малостранский и Градчанский Масопуст 2023
Когда: 18 февраля
Традиционное карнавальное шествие в масках в атмосфере Малой Страны и Градчан.
Стоимость: бесплатно
Масопуст в зоопарке Zájezd: кормление сурикатов и представление с соколом
Когда: до 18 февраля
Вас ожидает образовательная прогулка в карнавальных традициях, кормление животных в сопровождении гида, представления с хищными птицами и, самое важное, большой карнавальный пир с традиционными для масопуста блюдами.
Стоимость: 150 крон
ВАСЯ ОБЛОМОВ «МОЖЕМ НЕ ПОВТОРИТЬ»
Когда: 22 февраля
Зрителей ждет деструктивная критика самых болезненных аспектов действительности, издевательская общественнополитическая сатира, размышления о том, что и почему любит наш народ, смех сквозь слезы, номера из дерзкого проекта «Господин Хороший» (телевизионного проекта, в котором Вася Обломов вместе с Михаилом Ефремовым и Дмитрием Быковым создавал музыкальные номера по новостям прошедшей недели), а также «Еду в Магадан» и другие хиты.
Стоимость: от 750 крон
«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ В ПРАГЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ
Когда: сейчас и до 30 марта
На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо в реке Влтава.
Стоимость: 160 крон в час за человека
ЧЕШСКИЙ РЕТРО-МУЗЕЙ В KOTVA В ПРАГЕ
Когда: весь год
В музее можно посмотреть на дизайн, тенденции и повседневную жизнь в 70-х и 80-х годах в Чехословакии. Выставка занимает весь четвертый этаж торгового центра Kotva площадью более 2000 квадратных метров. Представлено около 12 000 уникальных предметов, большая часть которых была приобретена в рамках национального сбора в 2018 году.
Стоимость: 220 крон
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ № 42 В ПРАГЕ
Когда: весь год
Полюбуйтесь красотой столицы из окна исторического трамвая на линии 42. Туристический трамвай объезжает достопримечательности города в виде кругового маршрута и останавливается на всех остановках по маршруту, с возможностью неоднократной высадки и посадки пассажиров.
Стоимость: 250 крон
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