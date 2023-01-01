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Лекарство от уныния: Слава Полунин привезет «сНежное шоу» в Прагу

Лекарство от уныния: Слава Полунин привезет «сНежное шоу» в Прагу

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 февраля
17:20
134
Слава Полунин не раз подчеркивал, что взрослым сказка нужна не меньше, а даже больше, чем детям. Сказочное шоу уже десятилетиями колесит по миру. И вот легендарный клоун, режиссер, актер и мим снова вылечит зрителей от грусти в Праге!

Лекарство от уныния: Слава Полунин привезет «сНежное шоу» в Прагу

С 1993 года театрально-поэтическое представление мирового класса, неподвластное времени SNOWSHOW France захватывает и будоражит воображение зрителей и профессионалов в десятках стран и сотнях городов. 

Ни одно другое шоу не приводило в восторг столько миллионов зрителей независимо от национальности, пола, веры, характера и возраста. Это своеобразный жанр, который даже спустя много лет остается таким же спонтанным и волшебным, как в ночь премьеры, неизменно превращая взрослых обратно в детей. Каждый спектакль балансирует на грани возможного: с первых минут взрослые зрители вовлекаются в мир детских чудес.

Представление в Праге Слава будет устраивать на протяжении пяти дней, с 1 по 5 марта, и даже не по разу в день! Можно выбрать для себя удобное время утром или вечером, если еще останутся билеты.

Всего в Праге ожидается 6 шоу. Расписание:

  • 1 марта — 19:00
  • 3 марта — 19:00
  • 4 марта — 14:00 и 19:00
  • 5 марта — 13:00 и 17:00

Стоимость: от 990 до 1 590 крон

Приобрести билеты

Где состоится представление:

Отзывы о «сНежном шоу»:

«Восхитительно! Это шоу может сделать счастливым даже самого унылого и мрачного человека» — The Observer.

«Это подлинное волшебство… Вечер очарования и радости» — The Express.

«Уму непостижимо. “сНЕЖНОЕ шоу” сумело добиться того, что встречается крайне редко: спонтанный взрыв игровой энергии, который заставил публику испытать истинное наслаждение. Волшебство!» — London Daily Telegraph.

«Просто захватывающе! Это зрелище наполняет вас неподдельным восхищением и в каждом взрослом пробуждает ребенка. После окончания спектакля никто не хочет уходить из театра. Еще никогда смех и слезы не были так тесно переплетены» — The Independent.

«Потрясающая современная форма, которая дает возможность зрителям через коллективную память испытать радость узнавания далеких образов. Театральный шедевр!» — Sunday Times.

«Потрясающе, вдохновляющее, великолепно, восхитительно. “сНЕЖНОЕ шоу” возвращает нам потерянный рай детства» — Financial Times.

Так о спектакле отзывается Екатерина Васенина:

СОН В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

На Святках явился Полунин

Мне приснился сон. О том, что в четверг, 13-го, в зрительном зале театра «Новая опера» выпал снег. Снегом завалило весь пол, все стулья и кресла. Сон был прекрасен. Добрые олигархи, молчаливые поп-звезды, все в смокингах, загадочно улыбались и садились прямо в сугробы. Вдруг подул сильный, до урагана, ветер, заложило до гробовой тишины уши музыкой. Охватил ужас в ожидании предстоящего.

Но загорелся свет, и мелкими медитативными шажками театра Кабуки вышел клоун в желтом безразмерном балахоне и красных домашних тапочках. Веревка в его руках свернулась висельной петлей, обернулась портретной рамкой. Четками. Поводком, скакалкой, канатом горного альпиниста, за который вытянулся друг один из придурков в шапке с вертолетными лопастями шапьих ушей и лыжами башмаков…

Мне приснилось, что нет никакого постмодернизма, а есть только первородность чувств, античная чистота эмоций. Касание подсвеченного шара тонкими пальцами в темноте… Вот шарик улетел. Клоун Слава плачет. Свистком грозно велит нежно уговаривает беглеца вернуться, пузырится и кипит от гнева, свистит о своей тоске по нему. А шарик покачивается сзади, смеется толстым желтым боком, тонкой розовой ниткой. И лопается в руках хозяина тот не выдержал испытания счастьем внезапного обладания…

Мимика поэтична. Ритм ее стиха таков, что каждый волен в интерпретации, а значит, в сотворчестве…

Жест, он ведь зависит от пространства, в котором эволюционируешь. Или деградируешь…

Сердце изранено. Хорошо бывает. И хорошо было, и не мне одной, а забитому до отказа залу, который накрыли паутиной перед антрактом, и все задохнулись в этой стекловатной паутине от счастья, что их поймали, что они наконец кому-то нужны, и не ушли пить и курить, а ждали еще и антрактного настоящего счастья. И в награду за ожидание пошел совсем густой снег. Дети от 10 до 65 умудрялись лепить из него снежки и обсыпать ими кого ни попадя. За беспричинное это счастье никого из них никто не накажет: оно бескорыстно было. И слезы не успевали высохнуть, и в улыбающийся до ушей рот текли соленые капли, и наоборот, и еще, и опять, и вновь….

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