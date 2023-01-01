Куда пойти с 25 февраля по 3 марта: шоу, выставки и последние дни работы катков в Чехии

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХОРЬКОВ В ПРАГЕ
Когда: 25 февраля
На выставке вы увидите более 80 хорьков из разных стран Европы, сможете полюбоваться ими, погладить, а также проголосовать за самого большого любимца публики или за победителя в тематическом фотоконкурсе.
Стоимость: 100 крон
ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ В ПРАГЕ
Когда: до 3 марта
Короткая ироническая проза и драматургия Виктора Шендеровича завоевали признание публики еще в конце восьмидесятых. Его «деревня Гадюкино», с легкой руки Геннадия Хазанова, вошла в российский фольклор, публицистика стала заметным явлением новых времен, а программа «Куклы», которая выходила на канале НТВ, — настоящей классикой.
Стоимость: от 850 крон
«СНЕЖНОЕ ШОУ СЛАВЫ ПОЛУНИНА» В ПРАГЕ. ДЛЯ ВСЕХ, КТО ВЕРИТ В СКАЗКУ И ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО
Когда: с 1 по 5 марта, всего 6 шоу
Снежное шоу гениального клоуна, живой легенды, Славы Полунина (Slava's Snow Show), которое пройдет в театре Гиберния в центре Праги с 1 по 5 марта 2023 года, всего 6 шоу. Снежное шоу прошло с большим успехом практически во всех уголках нашей планеты и получило множество премий и высших наград на международных фестивалях.
Стоимость: от 890 крон
Последняя возможность сходить на эти мероприятия:
- Бесплатные
КАТОК НА ЛЕТНЕ – САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА В ПРАГЕ
Когда: до 28 февраля
Каток на Летне стал очень популярным местом для всех любителей спорта и гостей столицы. Место проведения – бетонная площадка на Летенской равнине рядом с улицей M. Horákové, напротив футбольного стадиона «Спарта» (Sparta).
ПОСЕЩЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В ПРАГЕ
Когда: до 28 февраля
Успейте прогуляться по ботсаду, японскому садику и другим экспозициям, не покупая входных билетов. Можно отправиться и на прогулку в Тройский сад, расположенный неподалеку.
Платные:
ЛЕДОВЫЙ КАТОК ПОД ЖИЖКОВСКОЙ БАШНЕЙ
Когда: до 1 марта
Прямо рядом с катком расположился ресторанчик Miminoo, где можно не только заказать согревающие напитки, но и перекусить.
Здесь также есть пункт проката коньков и терраса Miminoo со спорт-баром. Вас ждут качественный глинтвейн, блюда на гриле, настоящее итальянское бомбардино, первоклассное обслуживание и развлечения на коньках.
Стоимость: 130 за вход, 50 крон — прокат коньков
LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ
Когда: до 26 февраля
Стоимость: от 220 крон
КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ В ГАВЛИЧКОВЫХ САДАХ
Когда: до 28 февраля
Каток на Гребовке открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 (кроме 24 и 31 декабря, тогда часы работы с 9.00 до 16.00). Размер катка 30 x 16 метров.
Стоимость: 50 крон на весь день
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