Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Культура
Куда пойти с 4 по 10 марта: творческие встречи, захватывающие шоу и другие мероприятия в Чехии

Куда пойти с 4 по 10 марта: творческие встречи, захватывающие шоу и другие мероприятия в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
02 марта
15:24
416
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 4 по 10 марта: творческие встречи, захватывающие шоу и другие мероприятия в Чехии

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ПРАГЕ С ТАТЬЯНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ

Когда: 5 марта

Мы приглашаем вас на встречу с одной из самых любимых публикой Татьян. В последние годы несомненная королева юмора стала не только авторитетом в вопросе воспитания детей (у Татьяны Лазаревой их трое), но и голосом, к которому прислушиваются сотни тысяч людей, находя в нем утешение в эти смутные времена.

Стоимость: от 850 крон

Подробнее

«СНЕЖНОЕ ШОУ СЛАВЫ ПОЛУНИНА» В ПРАГЕ. ДЛЯ ВСЕХ, КТО ВЕРИТ В СКАЗКУ И ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО

Когда: с 1 по 5 марта, 6 шоу

Снежное шоу гениального клоуна, живой легенды, Славы Полунина (Slava's Snow Show), которое пройдет в театре Гиберния в центре Праги с 1 по 5 марта 2023 года, всего 6 шоу. Снежное шоу прошло с большим успехом практически во всех уголках нашей планеты и получило множество премий и высших наград на международных фестивалях.

Стоимость: от 890 крон

Подробнее

ТУРНИР ПО КУЛАЧНЫМ БОЯМ VALHALLA FIGHTING SEASON I В ПРАГЕ

Когда: 4 марта

26 бойцов сразятся в 13 эпичных боях. Главный судья — боец UFC Махмуд Мурадов. Доступны билеты на трибуне, фан-зоне и VIP EXCLUSIVE.

Стоимость: 399 крон

⇒Подробнее

ВЫСТАВКА ZENGA, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЯПОНСКИЕ КАРТИНЫ ДЗЕН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ KAERU-AN

Когда: сейчас и до 13 марта

На выставке вы не только можете насладиться японским искусством, но и помедитировать или почитать интересную литературу по теме в специально оборудованной для этого комнате. 

Стоимость: от 80 крон

Подробнее

ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ

Когда: сейчас и до 10 апреля

Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, каруселях, качелях, надувных замках, лодках-качалках и т.д.

Стоимость: 30 за вход + билеты на аттракционы

Подробнее

КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда: круглый год

В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Центральной, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, «путешествуя» на железной дороге.

Стоимость: 300 крон (10% скидка по вашей карточке PID Lítačka)

Подробнее

«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ В ПРАГЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ

Когда: сейчас и до 30 марта

На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо в реке Влтава.

Стоимость: 160 крон в час за человека

Подробнее

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
28 февраля
11:10
1579
Культура
Куда пойти с 25 февраля по 3 марта: шоу, выставки и последние дни работы катков в Чехии
Assets
20 февраля
17:20
1499
Культура
Лекарство от уныния: Слава Полунин привезет «сНежное шоу» в Прагу
Assets
16 февраля
16:50
1573
Культура
Куда пойти с 18 по 24 февраля: праздники, концерты и другие развлечения в Чехии
Assets
15 февраля
15:50
13039
О Чехии
Тест: 16 признаков, что вы окончательно освоились в Чехии
Последние новости:
Assets
02 марта
16:10
701
Общество
В детском саду в Чехии у полицейского случайно выстрелил пистолет
Assets
02 марта
13:00
1318
Экономика
В Чехии ужесточат правила регистрации украинских автомобилей
Assets
02 марта
11:54
464
Экономика
PRE в Чехии предложит фиксированные тарифы с ценами ниже государственного потолка
Assets
02 марта
09:39
1191
Политика
Правительство Чехии внесло изменения в свое программное заявление
Assets
02 марта
08:52
823
Политика
Глава МИД Чехии объяснил индийским политикам, что Россию нужно изолировать
Assets
01 марта
15:15
6493
Общество
1 и 2 марта в Чехии будут видны Венера и Юпитер. Откуда и когда можно наблюдать?
Assets
01 марта
12:19
1104
Экономика
Высокие цены на овощи в Чехии связаны с дефицитом и ростом затрат, говорят производители
Assets
01 марта
10:16
886
Общество
Фальшивые банкиры в Чехии за два года украли почти 80 млн крон
Assets
01 марта
08:59
3073
Общество
Полиция в Чехии разбирается с дискотеками под названием Bandera Party
Assets
28 февраля
20:11
2278
Общество
В Чехии пособие солидарности для тех, у кого живут беженцы, будет выплачиваться до конца июня


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес