Куда пойти с 4 по 10 марта: творческие встречи, захватывающие шоу и другие мероприятия в Чехии

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ПРАГЕ С ТАТЬЯНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ
Когда: 5 марта
Мы приглашаем вас на встречу с одной из самых любимых публикой Татьян. В последние годы несомненная королева юмора стала не только авторитетом в вопросе воспитания детей (у Татьяны Лазаревой их трое), но и голосом, к которому прислушиваются сотни тысяч людей, находя в нем утешение в эти смутные времена.
Стоимость: от 850 крон
«СНЕЖНОЕ ШОУ СЛАВЫ ПОЛУНИНА» В ПРАГЕ. ДЛЯ ВСЕХ, КТО ВЕРИТ В СКАЗКУ И ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО
Когда: с 1 по 5 марта, 6 шоу
Снежное шоу гениального клоуна, живой легенды, Славы Полунина (Slava's Snow Show), которое пройдет в театре Гиберния в центре Праги с 1 по 5 марта 2023 года, всего 6 шоу. Снежное шоу прошло с большим успехом практически во всех уголках нашей планеты и получило множество премий и высших наград на международных фестивалях.
Стоимость: от 890 крон
ТУРНИР ПО КУЛАЧНЫМ БОЯМ VALHALLA FIGHTING SEASON I В ПРАГЕ
Когда: 4 марта
26 бойцов сразятся в 13 эпичных боях. Главный судья — боец UFC Махмуд Мурадов. Доступны билеты на трибуне, фан-зоне и VIP EXCLUSIVE.
Стоимость: 399 крон
ВЫСТАВКА ZENGA, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЯПОНСКИЕ КАРТИНЫ ДЗЕН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ KAERU-AN
Когда: сейчас и до 13 марта
На выставке вы не только можете насладиться японским искусством, но и помедитировать или почитать интересную литературу по теме в специально оборудованной для этого комнате.
Стоимость: от 80 крон
ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ
Когда: сейчас и до 10 апреля
Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, каруселях, качелях, надувных замках, лодках-качалках и т.д.
Стоимость: 30 за вход + билеты на аттракционы
КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Когда: круглый год
В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Центральной, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, «путешествуя» на железной дороге.
Стоимость: 300 крон (10% скидка по вашей карточке PID Lítačka)
«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ В ПРАГЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ
Когда: сейчас и до 30 марта
На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо в реке Влтава.
Стоимость: 160 крон в час за человека
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