Куда пойти с 4 по 10 марта: творческие встречи, захватывающие шоу и другие мероприятия в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ПРАГЕ С ТАТЬЯНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ

Когда: 5 марта

Мы приглашаем вас на встречу с одной из самых любимых публикой Татьян. В последние годы несомненная королева юмора стала не только авторитетом в вопросе воспитания детей (у Татьяны Лазаревой их трое), но и голосом, к которому прислушиваются сотни тысяч людей, находя в нем утешение в эти смутные времена.

Стоимость: от 850 крон

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«СНЕЖНОЕ ШОУ СЛАВЫ ПОЛУНИНА» В ПРАГЕ. ДЛЯ ВСЕХ, КТО ВЕРИТ В СКАЗКУ И ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО

Когда: с 1 по 5 марта, 6 шоу

Снежное шоу гениального клоуна, живой легенды, Славы Полунина (Slava's Snow Show), которое пройдет в театре Гиберния в центре Праги с 1 по 5 марта 2023 года, всего 6 шоу. Снежное шоу прошло с большим успехом практически во всех уголках нашей планеты и получило множество премий и высших наград на международных фестивалях.

Стоимость: от 890 крон

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ТУРНИР ПО КУЛАЧНЫМ БОЯМ VALHALLA FIGHTING SEASON I В ПРАГЕ

Когда: 4 марта

26 бойцов сразятся в 13 эпичных боях. Главный судья — боец UFC Махмуд Мурадов. Доступны билеты на трибуне, фан-зоне и VIP EXCLUSIVE.

Стоимость: 399 крон

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ВЫСТАВКА ZENGA, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЯПОНСКИЕ КАРТИНЫ ДЗЕН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ KAERU-AN

Когда: сейчас и до 13 марта

На выставке вы не только можете насладиться японским искусством, но и помедитировать или почитать интересную литературу по теме в специально оборудованной для этого комнате.

Стоимость: от 80 крон

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ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ

Когда: сейчас и до 10 апреля

Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, каруселях, качелях, надувных замках, лодках-качалках и т.д.

Стоимость: 30 за вход + билеты на аттракционы

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КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда: круглый год

В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Центральной, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, «путешествуя» на железной дороге.

Стоимость: 300 крон (10% скидка по вашей карточке PID Lítačka)

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«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ В ПРАГЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ

Когда: сейчас и до 30 марта

На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо в реке Влтава.

Стоимость: 160 крон в час за человека

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Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

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— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

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