Куда пойти с 10 по 17 марта: много концертов, выставки и игры в Чехии

Oxxxymiron в Праге!
Когда: 17 марта
Признанный в России «иностранным агентом» и запрещенный на концертных площадках музыкант исполнит свой новейший альбом и проверенные временем бэнгеры в Forum Karlín.
Стоимость: От 1650 крон
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «МАФИЯ» В ПРАГЕ
Когда: 10 марта
Мафия – известнейшая психологическая игра, где очень важно быстро думать, четко определять эмоции других игроков, хорошо планировать и быть крайне убедительным. Несколько партий в «Мафию» вполне способны заменить пару психологических тренингов и занятие по тимбилдингу.
Стоимость: 100 крон
СПЕКТАКЛЬ EXUPERY В ПРАГЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Когда: 12 марта
В небольшом спектакле мы расскажем о жизни необычного человека — писателя, поэта и профессионального летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Дух Франции, загадочный космос, самолёты, волшебные персонажи, сошедшие со страниц книг…
Стоимость: 500 крон
ВЫСТАВКА ZENGA, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЯПОНСКИЕ КАРТИНЫ ДЗЕН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ KAERU-AN
Когда: сейчас и до 13 марта
На выставке вы не только можете насладиться японским искусством, но и помедитировать или почитать интересную литературу по теме в специально оборудованной для этого комнате.
Стоимость: от 80 крон
ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ В ПРАГЕ. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
Когда: 11 марта
Детские настольные игры пройдут в эту субботу, 11 марта, в 13:00. Даже если ваши дети никогда не играли в настолки — наш мастер игр научит! А вы сможете насладиться чашечкой кофе, пока ваш ребенок развлекается без гаджетов, общается и находит новых друзей!
Стоимость: бесплатно
КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW
Когда: 12 марта
Игра пройдет в зале Spojka Events по адресу Pernerova 35, начало игры в 18:00, но двери для встречи участников будут открыты с 17:00!
Стоимость: 300 крон/чел.
КОНЦЕРТ ГРУППЫ TEQUILAJAZZZ В ПРАГЕ
Когда: 16 марта
Творчество Евгения Федорова - это необычная, нетривиальная, наполненная до краев энергии музыка, сочным и эффектным образом сочетающая, казалось бы, несочетаемые стили и направления: хардкор, северный фолк, питерскую романтику, новый джаз, новую волну, обогащенная интересными, образными, языческо-буддистскими образами!
Стоимость: от 550 крон
Российская инди-группа «СБПЧ» выступит в Праге
Когда: 16 марта
«Самое Большое Простое Число» (СБПЧ) — российская инди-группа, созданная в 2006 году Кириллом Ивановым и дуэтом «Ёлочные игрушки». Участники группы родом из Санкт-Петербурга, но в настоящее время живут не в России, так как публично выступили против российской агрессии в Украине.
Стоимость: 554 кроны
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