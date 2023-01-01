Куда пойти с 10 по 17 марта: много концертов, выставки и игры в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Oxxxymiron в Праге!

Когда: 17 марта

Признанный в России «иностранным агентом» и запрещенный на концертных площадках музыкант исполнит свой новейший альбом и проверенные временем бэнгеры в Forum Karlín.

Стоимость: От 1650 крон

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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «МАФИЯ» В ПРАГЕ

Когда: 10 марта

Мафия – известнейшая психологическая игра, где очень важно быстро думать, четко определять эмоции других игроков, хорошо планировать и быть крайне убедительным. Несколько партий в «Мафию» вполне способны заменить пару психологических тренингов и занятие по тимбилдингу.

Стоимость: 100 крон

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СПЕКТАКЛЬ EXUPERY В ПРАГЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Когда: 12 марта

В небольшом спектакле мы расскажем о жизни необычного человека — писателя, поэта и профессионального летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Дух Франции, загадочный космос, самолёты, волшебные персонажи, сошедшие со страниц книг…

Стоимость: 500 крон

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ВЫСТАВКА ZENGA, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЯПОНСКИЕ КАРТИНЫ ДЗЕН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ KAERU-AN

Когда: сейчас и до 13 марта

На выставке вы не только можете насладиться японским искусством, но и помедитировать или почитать интересную литературу по теме в специально оборудованной для этого комнате.

Стоимость: от 80 крон

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ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ В ПРАГЕ. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Когда: 11 марта

Детские настольные игры пройдут в эту субботу, 11 марта, в 13:00. Даже если ваши дети никогда не играли в настолки — наш мастер игр научит! А вы сможете насладиться чашечкой кофе, пока ваш ребенок развлекается без гаджетов, общается и находит новых друзей!

Стоимость: бесплатно

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КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW

Когда: 12 марта

Игра пройдет в зале Spojka Events по адресу Pernerova 35, начало игры в 18:00, но двери для встречи участников будут открыты с 17:00!

Стоимость: 300 крон/чел.

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КОНЦЕРТ ГРУППЫ TEQUILAJAZZZ В ПРАГЕ

Когда: 16 марта

Творчество Евгения Федорова - это необычная, нетривиальная, наполненная до краев энергии музыка, сочным и эффектным образом сочетающая, казалось бы, несочетаемые стили и направления: хардкор, северный фолк, питерскую романтику, новый джаз, новую волну, обогащенная интересными, образными, языческо-буддистскими образами!

Стоимость: от 550 крон

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Российская инди-группа «СБПЧ» выступит в Праге

Когда: 16 марта

«Самое Большое Простое Число» (СБПЧ) — российская инди-группа, созданная в 2006 году Кириллом Ивановым и дуэтом «Ёлочные игрушки». Участники группы родом из Санкт-Петербурга, но в настоящее время живут не в России, так как публично выступили против российской агрессии в Украине.

Стоимость: 554 кроны

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Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

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