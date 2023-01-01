Куда пойти с 18 по 24 марта: мистические экскурсии, концерты и фестивали в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

ЕРМЕН АНТИ (АДАПТАЦИЯ) С КОНЦЕРТОМ В ПРАГЕ

Когда: 18 марта

Ермен Анти, легенда казахского панка, отправляется в тур по странам Европы и 18 марта впервые выступит в Праге.

Стоимость: От 280 крон

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НА ДЕНЬ ВЛТАВЫ В ПРАГЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ПОКАТАТЬСЯ НА ТЕПЛОХОДАХ, ЛОДКАХ И КАТАМАРАНАХ

Когда: 19 марта

Уже в это воскресенье можно совершенно бесплатно прокатиться на Влтаве на теплоходе, лодке или катамаране. Почему и как оказаться в рядах счастливчиков — читайте в нашем материале.

Стоимость: бесплатно (необходима бронь, мало мест)

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В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОЙДЕТ ЭКСКУРСИЯ ПО ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ПРАГЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Когда: 19 марта

В воскресенье 19 марта в Праге пройдет интересная пешеходная экскурсия на русском языке. Вы сможете узнать Прагу с совершенно с новой — эзотерической, магической стороны.

Стоимость: 360 крон. Регистрация обязательна

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СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРАГЕ

Когда: 22 марта

Вас ждет подробное раскрытие тем ипотечного финансирования, обеспечения доходов, инвестирования и накоплений, а также вопросы пенсионного обеспечения. Наконец-то вы узнаете о всех своих финансовых возможностях в Чехии и станете лучше разбираться в нюансах чешского финансового рынка.

Стоимость: 199 крон

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СЕМЁН СЛЕПАКОВ С КОНЦЕРТОМ В ПРАГЕ

Когда: 24 марта

Семен Слепаков — один из ведущих продюсеров, шоураннер, сценарист, бард. Один из продюсеров «ТНТ» — самого рейтингового телеканала по аудитории 14-44.

Автор и продюсер успешных скетч-шоу, комедийных проектов и многих других успешных телешоу. Автор и шоураннер сериала "Домашний арест", который вышел в 2018 году и получил множество наград.

Стоимость: от 50 евро

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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИЖКОВСКАЯ НОЧЬ»

Когда: 24-25 марта

В пятницу и субботу вас ждут 23 площадки по всему Жижкову, afterparty в Кроссе на Голешовицах. В рамках фестиваля пройдут выступления таких музыкальных артистов, как Джеймс Коул, Opak dissu, Mucha, Salto with love, Berlin Manson, Kittchen, Marie Kieslowski и многие другие. Всего в рамках фестиваля выступит более 250 исполнителей.

Стоимость: от 219 крон

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ЯРМАРКА КРАСОТЫ FOR BEAUTY В ПРАГЕ

Когда: 24-25 марта

Выставка FOR BEAUTY специализируется на косметике, парикмахерском искусстве, уходе за волосами, маникюре, педикюре, уходе за ногами, оборудовании для салонов и SPA-центров, аппаратах для кожи и тела, а также уделяет внимание современным тенденциям в косметической сфере, особенно антивозрастной косметике, дерматокосметике, моделированию тела, велнесу, релаксации, а также здоровому образу жизни.

Стоимость: 150-200 крон

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— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

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— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

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