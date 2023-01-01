Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Культура
Куда пойти с 18 по 24 марта: мистические экскурсии, концерты и фестивали в Чехии

Куда пойти с 18 по 24 марта: мистические экскурсии, концерты и фестивали в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
16 марта
15:59
7
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 18 по 24 марта: мистические экскурсии, концерты и фестивали в Чехии

ЕРМЕН АНТИ (АДАПТАЦИЯ) С КОНЦЕРТОМ В ПРАГЕ

Когда: 18 марта

Ермен Анти, легенда казахского панка, отправляется в тур по странам Европы и 18 марта впервые выступит в Праге.

Стоимость: От 280 крон

Подробнее

НА ДЕНЬ ВЛТАВЫ В ПРАГЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ПОКАТАТЬСЯ НА ТЕПЛОХОДАХ, ЛОДКАХ И КАТАМАРАНАХ

Когда: 19 марта

Уже в это воскресенье можно совершенно бесплатно прокатиться на Влтаве на теплоходе, лодке или катамаране. Почему и как оказаться в рядах счастливчиков — читайте в нашем материале.

Стоимость: бесплатно (необходима бронь, мало мест)

Подробнее

В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОЙДЕТ ЭКСКУРСИЯ ПО ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ПРАГЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Когда: 19 марта

В воскресенье 19 марта в Праге пройдет интересная пешеходная экскурсия на русском языке. Вы сможете узнать Прагу с совершенно с новой — эзотерической, магической стороны.

Стоимость: 360 крон. Регистрация обязательна

⇒Подробнее

СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРАГЕ

Когда: 22  марта

Вас ждет подробное раскрытие тем ипотечного финансирования, обеспечения доходов, инвестирования и накоплений, а также вопросы пенсионного обеспечения. Наконец-то вы  узнаете о всех своих финансовых возможностях в Чехии и станете лучше разбираться в нюансах чешского финансового рынка.

Стоимость: 199 крон

Подробнее

СЕМЁН СЛЕПАКОВ С КОНЦЕРТОМ В ПРАГЕ

Когда: 24 марта 

Семен Слепаков — один из ведущих продюсеров, шоураннер, сценарист, бард. Один из продюсеров «ТНТ» — самого рейтингового телеканала по аудитории 14-44.

Автор и продюсер успешных скетч-шоу, комедийных проектов и многих других успешных телешоу. Автор и шоураннер сериала "Домашний арест", который вышел в 2018 году и получил множество наград.

Стоимость: от 50 евро

Подробнее

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИЖКОВСКАЯ НОЧЬ»

Когда: 24-25 марта

В пятницу и субботу вас ждут 23 площадки по всему Жижкову, afterparty в Кроссе на Голешовицах. В рамках фестиваля пройдут выступления таких музыкальных артистов, как Джеймс Коул, Opak dissu, Mucha, Salto with love, Berlin Manson, Kittchen, Marie Kieslowski и многие другие. Всего в рамках фестиваля выступит более 250 исполнителей.

Стоимость: от 219 крон

Подробнее

ЯРМАРКА КРАСОТЫ FOR BEAUTY В ПРАГЕ

Когда: 24-25 марта

Выставка FOR BEAUTY специализируется на косметике, парикмахерском искусстве, уходе за волосами, маникюре, педикюре, уходе за ногами, оборудовании для салонов и SPA-центров, аппаратах для кожи и тела, а также уделяет внимание современным тенденциям в косметической сфере, особенно антивозрастной косметике, дерматокосметике, моделированию тела, велнесу, релаксации, а также здоровому образу жизни. 

Стоимость: 150-200 крон

Подробнее

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 



читайте по теме
Assets
15 марта
17:53
14337
О Праге
Есть чем гордиться: пять рекордов Праги, о которых не рассказывают гиды
Assets
14 марта
17:17
792
Интервью
Кирилл Иванов, фронтмен группы СБПЧ: «Пусть концерт в Праге подарит вам ощущение, будто бы вы оказались во сне»
Assets
14 марта
15:56
1086
Путешествия
Когда туристов перестанут проверять на входе в Пражский Град
Assets
14 марта
15:18
138721
Жизнь
Как получить ПМЖ в Чехии в 2023 году
Последние новости:
Assets
16 марта
14:36
218
Политика
Зачем президент Чехии приехал в Польшу. Особые почести от Дуды
Assets
16 марта
12:57
682
Экономика
Стало известно, сколько миллиардов крон потеряла Škoda после ухода из России
Assets
16 марта
10:53
1045
Общество
В Чехии 11-летний мальчик задушил сам себя. В трагедии обвиняют TikTok
Assets
16 марта
09:30
706
Экономика
В Чехии сократили пенсии, зато хотят увеличить зарплату чиновникам
Assets
16 марта
08:51
637
Экономика
Петр Павел подпишет скандальный закон о снижении индексации пенсий, но намерен подать жалобу в суд
Assets
15 марта
16:46
1858
Экономика
Credit Suisse: обрушились акции крупного швейцарского банка. Пойдут ли на дно европейские акции?
Assets
15 марта
16:12
1229
Общество
Когда новые карты Apple станут доступны в Чехии? Обещают, что результат удивит
Assets
15 марта
11:26
1953
Экономика
Чехи устали экономить. Тенденция закрытых кошельков может закончиться
Assets
15 марта
09:55
2346
Экономика
Чешская почта уволит тысячи человек и закроет сотни отделений
Assets
14 марта
18:06
2046
Общество
В Чехии суд приговорил женщину к 15 годам за убийство новорожденного. Жуткие подробности


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес